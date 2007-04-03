fler написав:Україна посіла четверту позицію у рейтингу за кількістю біткоїн-резервів у 2025 році. Нашій країні, в якої 46,3 тисячі біткоїнів (4,6 млрд доларів), не вистачило зовсім трохи, щоб потрапити у топ-3. №1 Сполучені Штати з резервом у 326,5 тисячі біткоїнів, ( 28 млрд доларів) №2 Китай з показником у 190 тисяч біткоїнів (16,6 млрд доларів), №3 Велика Британія — понад 61 тисяча біткоїнів (5,4 млрд доларів). №4 Україна з 46,351 тис.біткоїнів. Кацапії немає у першій десятці.. https://bitbo.io/treasuries/countries/
Вони під санкціями - тому шифруються. Тут і анонімні гаманці, і біржі без KYC, і паспорти Казахстану та інших країн. У них все в порядку , використовують крипту і для виводу грошей з болот, і для обходу торгівельних санкцій І так само для цього використовують золото, залікові операції з валютами країн партнерів і тд
vitaxa2006 написав:Всем доброго здоровья. Подскажите, кто в теме, вопрос не совсем по крипте, но около неё: сейчас началась коррекция по золоту, после ралли. Есть ли смысл сейчас зайти в xaud ? Горизонт 2-3 года. Есть вероятность, что ралли продолжится в ближайшее время. Возможно 5000+ в ближайшие год-два. У кого какие мысли? Кто-то покупал на спот себе?
Ржал минут 15 И решил ради Витахи нарушить сегодня аскетизм Это реальный признак,что из золота нужно уе.. раз Витаха обратил на него внимание..Но рекомендую подружиться таки с графиками Трейдингвью и хоть иногда на них посматривать.По золоту,на месячном графике,на RSI мы пришли в зону,в которую не заходили с 1979г...79год!Топливный кризис в Америке после революции в Иране..отмена золотого стандарта Никсоном в 70-х...Антивоенные демонстрации по всей стране с войной во Вьетнаме,инфляция в 10% и даже выше за год...доллара!! на протяжении нескольких лет,вылилось в беспрецедентный рост золота и серебра(но с серебром,там была другая история)...достигший апогея в 1979г...Но интересно и дальше,когда все успокоилось,на какой срок золото вошло в пике и сколько лет оно падало...Сейчас мы пришли туда,куда не приходили 46лет...Конечно,мы можем пойти и выше,на фоне того,что президент самой могущественной страны мира,оказался банальным "долпоепом" вместе со всей его раношушерной "коммандой" таких же долпоепов,клоунов и маргиналов к тому же эксцентричными и непредсказуемыми...но лезть сейчас в золото...Вам Виталя Эфир покажется детской песочницей из которой Вы выскочили довольно быстро...В золоте,такое не прокатит...Входить чтоб заработать 20-30% на горизонте нескольких лет,но с большим риском сделать -20% и потом стагнировать годами...а к тому времени либо ишак сдохнет,либо падишах...(либо XAUt исчезнет с рынка,либо у Вас по жизни что произойдет)Хочется купить золота,съездите на Нивки к нумизматам в воскресенье и просто прикупите золотых монет...частями..с перерывами во времени.Будет во всяком случае,что оставить детям-внукам в наследство,реальное и осязаемое,а не проеб....в виртуальной реальности. Цели по золоту 3556 +- для начала и туда прийдем 100%... оттуда же,либо отправляемся в продолжение полета,рисовать скорее всего двойную вершину на 4300-4400 или перехай ближе к 5000....либо по пробою зоны 3300-3400,это одназначно 2900-3000 и есть незакрытый ГЭП в районе 2800...и тогда это уже будет полноценная затяжная коррекция на несколько лет...Второй вариант вроде как должен бы случиться в приоритете,после такого затяжного роста...проторговать все то,что мы промайнули за год,но в мире еще три года "царствовать" королю-идиоту и за это время,многое может произойти..Но на 3500-600 прийдем однозначно...плановая,среднесрочная коррекция,без которой дальнейший рост невозможен.
Лучше бы Вы свою аскезу не нарушали и ржали бы у себя перед монитором тихонько в кулачек. Сбили с верного пути Витаху2006. Всем ржавшим вмнесте с Вами "вменяемым аналитикам графиков" тоже пламенный привет от секты "Свидетелей 5-10".
Таки да. Золото прёт на фундаментале вопреки технике. Но RSI на месячном графике - это жуткий перегрев. И свечи растут по параболе. А что будет через год, я по-прежнему не представляю. Золото - это всё-таки золото! А трейдинг - это казино!
Кто как считает, какое дно будет у битка на медвежке в 2026 году? Я так посмотрел % падения от хая цикла в 2014, 2018 и 2022 и увидел некую закономерность. С каждой медвежкой % падения становится меньше примерно на 10% от уровня предыдущего падения. Если в 2014 биткоин упал почти на 90%, в 2018 упал почти на 82%, в 2022 упал на 76% от хаёв цикла в 2013, 2017 и 2021, соответственно. Я думаю, в 2026 упадет примерно на 70% (не более) от хая в 126к в октябре. Это примерно цена на уровне 37-40к. У кого какие мыссли по этому поводу? Я не специалист в крипторынке, просто по насмотренности предполагаю. Планирую купить биток, но не хочу на хаях, как сейчас покупать. Думаю, ниже 50к можно начинать покупать 4-мя частями по мере снижения к 40к. По золоту, жаль, что послушал советы и не зашел. Сейчас уже не хочу заходить.