RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16254162551625616257>
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 21:29

  candle645 написав:[

Я дуже сумніваюся що бригада виплачуючи ГЗ щось там "мутила" з податками, а тим більше цілий рік не виплачувала ЄСВ.
Більш схоже на те, що я як і справжні вислужені та чиновники - вже майже 4 роки не плачу ЄСВ в ПФ, але відповідні циферки в ПФ щорічно домальовуються, і вийшовши на пенсію теж щомісячно крастиму по 2-3 тисячі у тих хто внески в ПФ справді сплачував :roll: :(

Ти просто бестолковий і не знаєш, що ти з свого ГЗ платиш ЄСВ в повному обсязі, просто тобі його автоматом компенсують.
Чому відображається з запізненням? Ну то робота фінансовий служби бригади . Бардак
Але ж пізніше там все одно все зʼявляється,
Hotab
 
Повідомлень: 17423
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2554 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 21:30

  Hotab написав:M-Audio

Мені було дуже цікаво, як держава уявляла собі достатність цієї пенсії для прожиття,


Ну так у випадку «будинку» держава ж дає «ресторан» (я жартую, та лише частково), а не лише гроші на продукти, і прибирання вдома. І дах над головою (сама його ремонтує). І лікар під боком. І мабуть ритуальні послуги безкоштовно нададуть по фінішу.
Я не кажу що розміру пенсії достатньо. Я про те, що порівняння все ж некоректні.

а на пенсію того нема, в коробці під мостом
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41897
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 21:30

  flyman написав:
  _hunter написав:Просто ради интереса: "подготовленные" - это "курс молодого бойца" на 6 недель? 🤔

підготовлені, але з #нетойвосом і/або #ненавченівоювати

І робота бойового нема
Hotab
 
Повідомлень: 17423
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2554 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 21:31

  pesikot написав:
  candle645 написав: - станом на червень 2023 - в кабінеті ПФ та ОК-7 заднім числом з"явилися дані за весь 22-й та 3 місяці 23-го


Ти здивуєшься, але в кабінеті ПФУ дані не з"являются одразу, а завжди з затримкою

Конспірологію на цьому не потрібно розвивати

Станом на червень 2023 будуть дані за 3 місяці 2023 року

Зараз зайди в кабінет ПФУ, потім розкажешь

хули там дивитися? яккосмические карабли бороздят просторы?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4204
З нами з: 23.05.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 21:32

  flyman написав:
  Hotab написав:M-Audio

Мені було дуже цікаво, як держава уявляла собі достатність цієї пенсії для прожиття,


Ну так у випадку «будинку» держава ж дає «ресторан» (я жартую, та лише частково), а не лише гроші на продукти, і прибирання вдома. І дах над головою (сама його ремонтує). І лікар під боком. І мабуть ритуальні послуги безкоштовно нададуть по фінішу.
Я не кажу що розміру пенсії достатньо. Я про те, що порівняння все ж некоректні.

а на пенсію того нема, в коробці під мостом

Муха десь самогон весь день гнав на продаж, нанюхався
Що воно меле . Як Вадік
Hotab
 
Повідомлень: 17423
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2554 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 21:33

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
  candle645 написав: - станом на червень 2023 - в кабінеті ПФ та ОК-7 заднім числом з"явилися дані за весь 22-й та 3 місяці 23-го


Ти здивуєшься, але в кабінеті ПФУ дані не з"являются одразу, а завжди з затримкою

Конспірологію на цьому не потрібно розвивати

Станом на червень 2023 будуть дані за 3 місяці 2023 року

Зараз зайди в кабінет ПФУ, потім розкажешь

хули там дивитися? як карабли бороздят просторы:

Ти дивишься виключно в пляшку ... а там дійсно, такої інфи немає )
І бути не може ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12943
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 21:35

  Hotab написав:а на пенсію того нема, в коробці під мостом
Муха десь самогон весь день гнав на продаж, нанюхався
Що воно меле . Як Вадік

кому шо а вшивому до бани
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4204
З нами з: 23.05.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 21:36

заїджена платівка

  whois2010 написав:
  АндрейМ написав: В Україні працівники нічого, абсолютно нічого, не сплачують в якості пенсійних внесків. Із заробітної плати найманого працівника роботодавець утримує і перераховує державі лише ПДФО та військовий збір. Усе. Працівник може самостійно відкладати гроші на пенсію.

А ЄСВ роботодавець приносить з дому і благодійно перераховує за кожного робітника.
ЄСВ це така ж частина зароблених робітником коштів, як і ПДФО і військ.збір. У нас просто "тєкст напісан по-дурацкі". А треба щоб робітник отримував повністю всі кошти і самостійно оплачував і податки, і ЄСВ.
Роботодавець виконує лише роль агента між робітником і державою.

йому вже це не один раз писали, але там заїджена платівка: "В Україні працівники нічого, абсолютно нічого, не сплачують в якості пенсійних внесків."
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41897
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 21:57

  flyman написав:
  whois2010 написав:
  АндрейМ написав: В Україні працівники нічого, абсолютно нічого, не сплачують в якості пенсійних внесків. Із заробітної плати найманого працівника роботодавець утримує і перераховує державі лише ПДФО та військовий збір. Усе. Працівник може самостійно відкладати гроші на пенсію.

А ЄСВ роботодавець приносить з дому і благодійно перераховує за кожного робітника.
ЄСВ це така ж частина зароблених робітником коштів, як і ПДФО і військ.збір. У нас просто "тєкст напісан по-дурацкі". А треба щоб робітник отримував повністю всі кошти і самостійно оплачував і податки, і ЄСВ.
Роботодавець виконує лише роль агента між робітником і державою.

йому вже це не один раз писали, але там заїджена платівка: "В Україні працівники нічого, абсолютно нічого, не сплачують в якості пенсійних внесків."

як і военні за фахом воювати в окопі не тцк чі десь там далеко
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4204
З нами з: 23.05.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 22:03

самі собі пенсію оплачують

  Vadim_ написав:як і военні за фахом воювати в окопі не тцк чі десь там далеко

впенвсами, цікава ситуація, вони "самі собі пенсію заробляють і оплачують"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41897
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 16254162551625616257>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 176053
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 373006
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1072057
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.