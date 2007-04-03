Додано: Пон 26 січ, 2026 12:19

jabba написав:

Лучше бы Вы свою аскезу не нарушали и ржали бы у себя перед монитором тихонько в кулачек. Сбили с верного пути Витаху2006.

Всем ржавшим вмнесте с Вами "вменяемым аналитикам графиков" тоже пламенный привет от секты "Свидетелей 5-10". Лучше бы Вы свою аскезу не нарушали и ржали бы у себя перед монитором тихонько в кулачек. Сбили с верного пути Витаху2006.Всем ржавшим вмнесте с Вами "вменяемым аналитикам графиков" тоже пламенный привет от секты "Свидетелей 5-10".

Так,глядя кто тут остался...даже и не думаю..Графики рекомендую открыть вплоть до 1970-х годов и посмотреть,что было потом...Металлы точно в такой же ситуации,как 50 лет назад..Тогда серебро тоже...ходило на 50$,что по нынешним ценам,наверное-баксов 200 и где все было года через 3...Вся проблема в том,что президент Трамп державы-гегемона(военного и экономического) вместе со всей его коммандой,оказались банальными узурпаторами и долб... космического масштаба,пугающими рынки без исключения,союзников и прочие страны...но скорее всего,просто банально зарабатывающие на этом.Но Вы,судя по вашим постам-как Трамп...Завели на сегодня будильник,чтоб не забыть переписать в бубырнадцатый раз ценник на свою серебряную киллограмовую "радость" с курицей-мутантом??? А то там серебро на пару баксов опять подорожалоЗолото сейчас именно вошло в "эрекционную" фазу роста только из за Трампа и Китая,который хомячит не переставая по любым ценам,скидывая трежеря и избавляясь от долларовых активов,то же делают Европа(в меньших масштабах) и других странах...пока рыжий долбодятел угрожает войнами,анексиями союзникам и внутри страны возникает противостояние...Этого невозможно предугадать,когда все зависит от одного неадекватного нарцисса...на графики,просто реально страшно смотреть...но металлы не разворачиваются и не падают с такой скоростью,как это делает фонда и тем более крипта..Витаха-покупайте...слушайте "Лабубу"...скоро будет 10А я понемногу фиксируюсь частями...ну дурак,шо с меня взять