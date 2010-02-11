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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 08 кві, 2025 13:21
ihorsic Вам наверное не только точки входа-выхода надо написать а и денег дать, чтобы вы точно наконец-то купили?
Додано: Вів 22 кві, 2025 00:05
Різаний папір, чи металеві чушки? Ось в чому питання...
Хоча, не так. 10% в чушках, чи 50%?
Додано: Чет 24 кві, 2025 11:00
Додано: Чет 24 кві, 2025 13:08
SAndriy1 То что ожидал и прогнозировал в прошлом году - достигнуто очень резво, с огромным опережением графика. Видя безумца во главе Америки и его абсолютно некомпетентное окружение, боящееся сказать Великому Кормчему даже слово возражения на его действия - я не удивлюсь (коль Трамп будет продолжать в том же духе) если мы достигнем в этом году 5000 и в течении 3 лет и 10,000. Похоже что хана нашему баксу с таким президентом.
Только никому. Тссс. Еще с ДжиПи Морган и Голдман Сакс мне не звонили советоваться, этот осторожный прогноз пока никто не скопировал.
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