Додано: Пон 26 січ, 2026 19:26

jabba написав: Не, я понимаю - привселюдно сели в лужу с прогнозом, причем за язык никто не тянул. Ну с кем не бывает.

Лучше бы по делу высказывались а не переходили на личности и на вопросы вообще не относящиеся к цене драгметаллов и криптовалют к ним привязанных. Я сам по серебру в шоке от цен и не имею ни малейшего представления на каких цифрах его развернет и от прогнозов воздерживаюсь. Послушал бы с удовольствием сам мнение с точки зрения теханализа.

Ок.Вижу в последнем сообщении какой то конструктив..потому отвечу.Если бы Вы были моим "коллегой",а не специалистом в накидывании коричневого вещества на вентилятор.. вы бы понимали о чем речь идет..В тех анализе,есть такое как волновой анализ(просто нужно уметь считать волны..и это трудно порой) потому как рынок подстраивается под новости и много других факторов.. и волны могут принимать форму растяжения...удлиняться в росте и падении.Это может быть в три волны,пять и т.д...А мы находимся либо в заключительной пятой(заключительной) волне роста,либо в тройке и тогда коррекция и еще одна волна... смотря как мерять и от какого "дна".куча факторов.но эта пятерка или тройка-приняла форму растяжения и она в свою очередь,может состоять из трех и даже пяти подволн....Все! Определить сейчас дно на росте рынка,не представляется возможным...Потому как,чтобы замерить потенциальную величину предполагаемого падения,можно только по достижению хаев инструмента,а куда выпрут теперь золото,пока не совсем понятно... цели замеров даже самые неадекватные в районе 4800-достигнуты и перевыполнены.Я ожидал хай совершенно ниже и от него уже тогда произвел расчеты..ГЭПы никуда не делись...Еще один в районе 3600 есть.ДЛБ в Белом доме-головная боль всего мира.Но Вам этого не понять...Вы каким инструментом определяли потенциальный хай несколько лет назад???Как можно утверждать что оно будет 5-10-20 не проведя определенных вычислений,потому как нет истории...Ол Тайм хай-пустота вверху..К графикам-у Вас презрение.Вам цыгане на вокзале три года назад сказали,что будет 10??Или как определили??Единственный к Вам вопрос...И Вы с умным видом,ставите мне какие то претензии..Я смотрю во что превратилась ветка и просто офигеваю,потому как помню еще чуть ли не со дня основания крипты и торгов нею...Лет 8-9 назад...Это был лучший топик...с полу и профессионалами,людьми понимающими рынки.Но излишняя принципиальность,не скажу кого, перевели ветку постепенно в ветку...большей частью просто хороших людей-любителей и энтузиастов...А за последний год,не осталось и их...остались ВыТрампи Витаха,всегда лезущий в г... на хаях и потом молящийся выбраться с халепы...Но золото как с эфиром-быстро не даст....Этот рынок не ходит так быстро как акции и крипта...Но Вам виднее.Делайте что хотите...