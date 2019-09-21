|
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості.
Додано: Вів 27 січ, 2026 09:40
Hotab написав:
не відчуває фрустрації що доглянута красива жінка ніколи не зможе бути в його ліжку - то хай буде так.
В твоём сможет?
Додано: Вів 27 січ, 2026 10:46
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
золотые слова. моя мечта умереть потратив всё до копейки не оставив никому никакого имущества.
Точно это можно рассчитать, лишь инициировав свою смерть.
Но мы должны стремится прожить всю жизнь максимально качественно, употребив все финансы по прямому назначению- для удовлетворения потребности заработавшего оные!
Один мой друг часто говорит,что жизнь иронична. Ирония может заключаться в том, что мы умрем завтра, и нетруженному черту таки достанется пачуха.
Начав же тратить- ирония заключится в годах Мафусаила и судьбе Иова.
думаю, ви трактуєте слово "справедливість" не в дусі християнства, де "Богу богове", як він вирішить так і буде, але Господар намагається влаштувати диспут що це не "по понятіям"
1
4
Додано: Вів 27 січ, 2026 10:52
Господар Вельзевула написав: flyman написав:
Чомусь люди думають,
Потому что нельзя к людям идти с душой открытой. Наплюют.
Они и Христа же распяли, а вас и подавно.
В целом я лично для себя вопрос закрыл- вы просто живете так, как вам хочется.
В блог бы добавить конечно картинок, мне не дает покоя сумма на еду, если честно.Хотелось бы увидеть фото месячного рациона, так как у меня, бывает эта сумма за два дня уходит
Самое первое что мне приходит в голову- что бы вкусно и дешево-это жаренная картошка с небольшими кусками сала, возможно соленый огурчик, хлеб уже наверное в бюджет не пройдет. Хотя и то на месяц не хватит, наверное. А может, хватит. Я как известная леди- та не помнит почем скумбрия-а я-картошка. Как-то не смотрю на ценники продуктов
до речі, фотки с"їдобних няшок, непогана ідея, щось упустив з виду уваги. Дякую за підказку. Власне, очевидна річ дезігну.
Додано: Вів 27 січ, 2026 10:54
flyman написав:
до речі, фотки с"їдобних няшок, непогана ідея, щось упустив з виду уваги. Дякую за підказку. Власне, очевидна річ дезігну.
Помилуйте
разве что в приват Господару
и микроминдичам которых не жалко
Додано: Вів 27 січ, 2026 12:12
Господар Вельзевула написав:
Предлагаю пану Флайману здесь ответить на несколько интересующих меня вопросов, которые появились в связи с ознакомлением с его блогом.
1- как вам удается глушить животные инстинкты? Я понимаю, что человек может естественно не хотеть курить табак или пить кофе, потому что эти удовольствия в принципе не есть естественны, а есть наркотическая зависимость. Но как вам удается преодолеть желание вкусной еды? Я утверждаю, что вкусно питаться невозможно как по качеству так и по количеству на озвученную сумму.
2- пока не нашел информации о том, где вы проживаете, в своем или съемном жилье, люди писали что это дом в селе. Тут мне более понятно, не самый плохой выбор, сам не люблю суету и скопление людей, а сейчас дом в селе просто топчик. Но выезжаете ли вы в город на променад и как вам удается избегать мобилизации в селе, там ведь орудуют более уверенно, и изгородь вовсе не помеха?
3-Добиваясь экономии денег сопоставляете ли вы их количество по шкале гипотетическое время смерти/ наличная сумма с целью максимально рационального их использования?
Согласитесь, очень обидно, когда к еще не остывшему телу пришел нетруженный чорт и взяв пачуху, поехал на оргию.
Пане Господарю В., у багатьох представників Homo Sapiens життя вельми іраціональне. Люди живуть сьогодняшнім днем. Ідентифікований вами представник - якраз трапляє до цієї обійми. Він думає, що буде жити вічно.
Єдине, чого не вистачає на стіні приміщень пана Ф. - це розп,яття Спасителя. Саме в католицькому, строгому форматі. Це трохи прояснило би його аскезу, надало би їй певний релігійний, екзистенціальний і онтологічний сенс
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 27 січ, 2026 12:30, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Вів 27 січ, 2026 12:14
flyman написав: Господар Вельзевула написав: flyman написав:
Чомусь люди думають,
Потому что нельзя к людям идти с душой открытой. Наплюют.
Они и Христа же распяли, а вас и подавно.
В целом я лично для себя вопрос закрыл- вы просто живете так, как вам хочется.
В блог бы добавить конечно картинок, мне не дает покоя сумма на еду, если честно.Хотелось бы увидеть фото месячного рациона, так как у меня, бывает эта сумма за два дня уходит
Самое первое что мне приходит в голову- что бы вкусно и дешево-это жаренная картошка с небольшими кусками сала, возможно соленый огурчик, хлеб уже наверное в бюджет не пройдет. Хотя и то на месяц не хватит, наверное. А может, хватит. Я как известная леди- та не помнит почем скумбрия-а я-картошка. Как-то не смотрю на ценники продуктов
до речі, фотки с"їдобних няшок, непогана ідея, щось упустив з виду уваги. Дякую за підказку. Власне, очевидна річ дезігну.
Флаймен, не будь таким скупердяєм в своїх блогах! Не економ слова.
Додано: Вів 27 січ, 2026 12:16
osafly написав:
Флай,вчера изучил твои "записи"..Возник вопрос,как понимать сию фразу-
"Пока что не учитываю поправку на коммунальные платежи, так как вместо одного объекта недвижимости "для себя" в 2020г. теперь имеется несколько инвестиционных смарт-квартир, которые "на консервации" ежемесячно требуют около $20."
Что значит на консервации??Вложил бабло и оно в "голом" виде стоит до второго пришествия?? Чего ждет?? Почему "законсервировано",а не в ремонте или не приносит доход от сдачи?? Ты их что,покупаешь для "консервации денег" что ли??
Так и по 20 баксов в месяц,это -10-15% твоего "месячного бюджета" ежемесячно...нафига ты их тогда купил?
"Навіщо купив?" - відповідь може дати лише лікар-психіатр. Можу точно сказати, що не для оренди і не для перепродажу.
Додано: Вів 27 січ, 2026 13:26
anduzenko написав: Hotab написав:
не відчуває фрустрації що доглянута красива жінка ніколи не зможе бути в його ліжку - то хай буде так.
В твоём сможет?
Тобі в ньому нічого не світить, припини навʼязуватись
Додано: Вів 27 січ, 2026 14:36
Frant написав: osafly написав:
Флай,вчера изучил твои "записи"..Возник вопрос,как понимать сию фразу-
"Пока что не учитываю поправку на коммунальные платежи, так как вместо одного объекта недвижимости "для себя" в 2020г. теперь имеется несколько инвестиционных смарт-квартир, которые "на консервации" ежемесячно требуют около $20."
Что значит на консервации??Вложил бабло и оно в "голом" виде стоит до второго пришествия?? Чего ждет?? Почему "законсервировано",а не в ремонте или не приносит доход от сдачи?? Ты их что,покупаешь для "консервации денег" что ли??
Так и по 20 баксов в месяц,это -10-15% твоего "месячного бюджета" ежемесячно...нафига ты их тогда купил?
"Навіщо купив?" - відповідь може дати лише лікар-психіатр. Можу точно сказати, що не для оренди і не для перепродажу.
Можна декілька причин назвати чому з кавалірками не склалось.
Схоже що повний неліквід, здатись може тільки за комуналь.
Тому і сенс робити ремонт щоб здавати за комуналь відпадає.
Флай можливо чекає замирення і сподівається тоді щось викрутити.
Можливо також супер глибоке шифрування від ТЦК.
Додано: Вів 27 січ, 2026 15:01
Якщо людина не здатна вести орендний чи будь який інший бізнес, їй не варто братись за цю справу. Потрібно працевлаштуватись.
Шофером, ліфтером, сантехніком чи доцентом-професором, заробляти собі на хліб насущний, своєю працею
