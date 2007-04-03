jabba написав:osafly Сейчас, разбежался и написал лично для вас пять страниц моих многомесячных размышлений, приведших меня в начале 24 года к целям 50 по серебру и 3К по золоту и дальнейшие размышления приведшие к пересмотру в сторону повышения прогнозов по золоту до 3,5 потом до 5 и осторожный долгосрочный прогноз в 10. Вы все равно не поймете большую часть написанного - там же не будет фиб и углов, прости Господи, Гана.
В понятных вам терминах - цели определены были (и озвучены в свободном доступе не задним числом а заранее) на основании ФА.
Многомясячные размышления??Что это?? "Быть или не быть??Вот в чем вопрос??"-типа этого на пять страниц..Так,это банальный пздж-простыми словами,который кроме как предположений,не имеет никаких обоснований...Еще раз спрашиваю-инструмент какой?? Хотя-ответа не будет,я понял.Я смотрю графики...пересматриваю их постоянно..соответственно меняются прогнозы,по мере новостей в экономике и политике тоже... и это не значит,что я пишу их постоянно...Я вообще здесь уже ничего не пишу ...за редким..Что значит размышления приведшие к пересмотру прогноза??? Какое имел право на мой прогноз накинул г.вна,а сам изменил свой...У меня стойкое ощущение,что я разговариваю с каким то...простите идиотом..просто трачу время и дал себя в это дерьмо втянуть....Закончил дискуссию..Тут все понятно...