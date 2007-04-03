|
Криптовалюта, ринок криптовалют
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 січ, 2026 12:04
jabba написав:osafly
Сейчас, разбежался и написал лично для вас пять страниц моих многомесячных размышлений, приведших меня в начале 24 года к целям 50 по серебру и 3К по золоту и дальнейшие размышления приведшие к пересмотру в сторону повышения прогнозов по золоту до 3,5 потом до 5 и осторожный долгосрочный прогноз в 10. Вы все равно не поймете большую часть написанного - там же не будет фиб и углов, прости Господи, Гана.
В понятных вам терминах - цели определены были (и озвучены в свободном доступе не задним числом а заранее) на основании ФА.
Многомясячные размышления??Что это?? "Быть или не быть??Вот в чем вопрос??"-типа этого на пять страниц..Так,это банальный пздж-простыми словами,который кроме как предположений,не имеет никаких обоснований...Еще раз спрашиваю-инструмент какой?? Хотя-ответа не будет,я понял.Я смотрю графики...пересматриваю их постоянно..соответственно меняются прогнозы,по мере новостей в экономике и политике тоже... и это не значит,что я пишу их постоянно...Я вообще здесь уже ничего не пишу ...за редким..Что значит размышления приведшие к пересмотру прогноза??? Какое имел право
на мой прогноз накинул г.вна,а сам изменил свой...У меня стойкое ощущение,что я разговариваю с каким то...простите идиотом..просто трачу время и дал себя в это дерьмо втянуть....Закончил дискуссию..Тут все понятно...
Додано: Вів 27 січ, 2026 13:50
osafly
И вам не хворать. Я так и предсказывал - фундаментальный анализ вам вообще не кажется анализом. То ли милые сердцу облака Ишимоку и моментумы RSI.
ЗЫ: Счет на табло все видели.
Особенно хорошо должны увидеть ваши фанаты, которые собственно и приперлись с своим свиным криптанским рылом в наш калашный ряд драгметаллов и позвали меня сюда на батл будет ли по золоту 5000 или закрытие гепа на 2900. Я бы сам сюда вжизни бы не пришел спорить с криптанами про то, в чем они не разбираются от слова вообще.
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:03
jabba написав:osafly
И вам не хворать. Я так и предсказывал - фундаментальный анализ вам вообще не кажется анализом. То ли милые сердцу облака Ишимоку и моментумы RSI.
ЗЫ: Счет на табло все видели.
Особенно хорошо должны увидеть ваши фанаты, которые собственно и приперлись с своим свиным криптанским рылом в наш калашный ряд драгметаллов и позвали меня сюда на батл будет ли по золоту 5000 или закрытие гепа на 2900. Я бы сам сюда вжизни бы не пришел спорить с криптанами про то, в чем они не разбираются от слова вообще.
Лабуба,я тебе больше скажу...будешь и серебро ловить баксов по 60 +- ..Для тебя персонально уточню,ввиду твой умственной способности.....(не завтра и не на следующей неделе) но гараздо быстрее чем золото... оно может даже еще вырасти,баков на 130-140,а может уже и нет...И тогда,в отчаяньи проведешь себе самостоятельную эпиляцию на интимной части сзади,которой любишь рассуждать на пять страниц..Так что совет-озаботься продажей килограммовой курицы,а не систематическим переписыванием ценника полгода уже...(охренеть просто какой упертый и жадный),а то потом ни продать,ни на шею даже повесить-здесь просто побьют за герб от товарища майора
Який ти кумедний,в точности соответствуешь выбранной аватаре.Батл он устроил...Ржал минут пять.
Ой,не могу.Давно так не развлекался.Ты своими понтами,уже Какурта затмеваешь из соседней ветки
Ладно.Все.Бувай
Додано: Вів 27 січ, 2026 19:04
osafly Полность согласен. Серебру красная цена 60 при таком золоте и голд/сильвер рейт дето 80-85-90, ну пусть 70 но никак не 47. Что никак не помешает на нынешнем шорт-сквизе долететь серебру и на 150 и выше. Вот там и продам. Тогда свидетели секты голсильверрейтпа16 будут грести все что блестит.
