Форуми / Валюта / Валютний ринок / Криптовалюта,

ринок криптовалют Криптовалюта, ринок криптовалют + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3646364736483649> Додано: Вів 27 січ, 2026 12:04 jabba написав: osafly Сейчас, разбежался и написал лично для вас пять страниц моих многомесячных размышлений, приведших меня в начале 24 года к целям 50 по серебру и 3К по золоту и дальнейшие размышления приведшие к пересмотру в сторону повышения прогнозов по золоту до 3,5 потом до 5 и осторожный долгосрочный прогноз в 10. Вы все равно не поймете большую часть написанного - там же не будет фиб и углов, прости Господи, Гана.

В понятных вам терминах - цели определены были (и озвучены в свободном доступе не задним числом а заранее) на основании ФА. Сейчас, разбежался и написал лично для вас пять страниц моих многомесячных размышлений, приведших меня в начале 24 года к целям 50 по серебру и 3К по золоту и дальнейшие размышления приведшие к пересмотру в сторону повышения прогнозов по золоту до 3,5 потом до 5 и осторожный долгосрочный прогноз в 10. Вы все равно не поймете большую часть написанного - там же не будет фиб и углов, прости Господи, Гана.В понятных вам терминах - цели определены были (и озвучены в свободном доступе не задним числом а заранее) на основании ФА.



Многомясячные размышления??Что это?? "Быть или не быть??Вот в чем вопрос??"-типа этого на пять страниц..Так,это банальный пздж-простыми словами,который кроме как предположений,не имеет никаких обоснований...Еще раз спрашиваю-инструмент какой?? Хотя-ответа не будет,я понял.Я смотрю графики...пересматриваю их постоянно..соответственно меняются прогнозы,по мере новостей в экономике и политике тоже... и это не значит,что я пишу их постоянно...Я вообще здесь уже ничего не пишу ...за редким..Что значит размышления приведшие к пересмотру прогноза??? Какое имел право на мой прогноз накинул г.вна,а сам изменил свой...У меня стойкое ощущение,что я разговариваю с каким то...простите идиотом..просто трачу время и дал себя в это дерьмо втянуть....Закончил дискуссию..Тут все понятно... Многомясячные размышления??Что это?? "Быть или не быть??Вот в чем вопрос??"-типа этого на пять страниц..Так,это банальный пздж-простыми словами,который кроме как предположений,не имеет никаких обоснований...Еще раз спрашиваю-инструмент какой?? Хотя-ответа не будет,я понял.Я смотрю графики...пересматриваю их постоянно..соответственно меняются прогнозы,по мере новостей в экономике и политике тоже... и это не значит,что я пишу их постоянно...Я вообще здесь уже ничего не пишу ...за редким..Что значит размышления приведшие к пересмотру прогноза??? Какое имел правона мой прогноз накинул г.вна,а сам изменил свой...У меня стойкое ощущение,что я разговариваю с каким то...простите идиотом..просто трачу время и дал себя в это дерьмо втянуть....Закончил дискуссию..Тут все понятно... osafly

Повідомлень: 2196 З нами з: 29.05.14 Подякував: 208 раз. Подякували: 1034 раз. Профіль 17 8 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 січ, 2026 13:50 osafly И вам не хворать. Я так и предсказывал - фундаментальный анализ вам вообще не кажется анализом. То ли милые сердцу облака Ишимоку и моментумы RSI.

ЗЫ: Счет на табло все видели. Особенно хорошо должны увидеть ваши фанаты, которые собственно и приперлись с своим свиным криптанским рылом в наш калашный ряд драгметаллов и позвали меня сюда на батл будет ли по золоту 5000 или закрытие гепа на 2900. Я бы сам сюда вжизни бы не пришел спорить с криптанами про то, в чем они не разбираются от слова вообще. И вам не хворать. Я так и предсказывал - фундаментальный анализ вам вообще не кажется анализом. То ли милые сердцу облака Ишимоку и моментумы RSI.ЗЫ: Счет на табло все видели.Особенно хорошо должны увидеть ваши фанаты, которые собственно и приперлись с своим свиным криптанским рылом в наш калашный ряд драгметаллов и позвали меня сюда на батл будет ли по золоту 5000 или закрытие гепа на 2900. Я бы сам сюда вжизни бы не пришел спорить с криптанами про то, в чем они не разбираются от слова вообще. jabba

Повідомлень: 5099 З нами з: 18.12.08 Подякував: 374 раз. Подякували: 411 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 січ, 2026 18:03 jabba написав: osafly И вам не хворать. Я так и предсказывал - фундаментальный анализ вам вообще не кажется анализом. То ли милые сердцу облака Ишимоку и моментумы RSI.

ЗЫ: Счет на табло все видели. Особенно хорошо должны увидеть ваши фанаты, которые собственно и приперлись с своим свиным криптанским рылом в наш калашный ряд драгметаллов и позвали меня сюда на батл будет ли по золоту 5000 или закрытие гепа на 2900. Я бы сам сюда вжизни бы не пришел спорить с криптанами про то, в чем они не разбираются от слова вообще. И вам не хворать. Я так и предсказывал - фундаментальный анализ вам вообще не кажется анализом. То ли милые сердцу облака Ишимоку и моментумы RSI.ЗЫ: Счет на табло все видели.Особенно хорошо должны увидеть ваши фанаты, которые собственно и приперлись с своим свиным криптанским рылом в наш калашный ряд драгметаллов и позвали меня сюда на батл будет ли по золоту 5000 или закрытие гепа на 2900. Я бы сам сюда вжизни бы не пришел спорить с криптанами про то, в чем они не разбираются от слова вообще.



Лабуба,я тебе больше скажу...будешь и серебро ловить баксов по 60 +- ..Для тебя персонально уточню,ввиду твой умственной способности.....(не завтра и не на следующей неделе) но гараздо быстрее чем золото... оно может даже еще вырасти,баков на 130-140,а может уже и нет...И тогда,в отчаяньи проведешь себе самостоятельную эпиляцию на интимной части сзади,которой любишь рассуждать на пять страниц..Так что совет-озаботься продажей килограммовой курицы,а не систематическим переписыванием ценника полгода уже...(охренеть просто какой упертый и жадный),а то потом ни продать,ни на шею даже повесить-здесь просто побьют за герб от товарища майора Який ти кумедний,в точности соответствуешь выбранной аватаре.Батл он устроил...Ржал минут пять. Ой,не могу.Давно так не развлекался.Ты своими понтами,уже Какурта затмеваешь из соседней ветки Ладно.Все.Бувай Лабуба,я тебе больше скажу...будешь и серебро ловить баксов по 60 +- ..Для тебя персонально уточню,ввиду твой умственной способности.....(не завтра и не на следующей неделе) но гараздо быстрее чем золото... оно может даже еще вырасти,баков на 130-140,а может уже и нет...И тогда,в отчаяньи проведешь себе самостоятельную эпиляцию на интимной части сзади,которой любишь рассуждать на пять страниц..Так что совет-озаботься продажей килограммовой курицы,а не систематическим переписыванием ценника полгода уже...(охренеть просто какой упертый и жадный),а то потом ни продать,ни на шею даже повесить-здесь просто побьют за герб от товарища майораЯкий ти кумедний,в точности соответствуешь выбранной аватаре.Батл он устроил...Ржал минут пять.Ой,не могу.Давно так не развлекался.Ты своими понтами,уже Какурта затмеваешь из соседней веткиЛадно.Все.Бувай osafly

Повідомлень: 2196 З нами з: 29.05.14 Подякував: 208 раз. Подякували: 1034 раз. Профіль 17 8 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 січ, 2026 19:04 osafly Полность согласен. Серебру красная цена 60 при таком золоте и голд/сильвер рейт дето 80-85-90, ну пусть 70 но никак не 47. Что никак не помешает на нынешнем шорт-сквизе долететь серебру и на 150 и выше. Вот там и продам. Тогда свидетели секты голсильверрейтпа16 будут грести все что блестит. jabba

Повідомлень: 5099 З нами з: 18.12.08 Подякував: 374 раз. Подякували: 411 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 січ, 2026 13:31 jabba Здорово Лабуба.Да ты оказывается хомяк в чистом виде Уверовал в вечный туземун и истерию и поэтому решил купить себе Козу киллограмовую на хаях...или такой жадный,что ради 10-20% теоретического,да даже и практического роста,готов рисковать потерей -30-40% запросто.Да и ты ж вроде мальчик,тебе не с козой надо искать блины... Чи ты в год Козы родился и трепетно просто относишься к этой "херомантии"?? Ржу не могу.Я ему говорю продавай свою курицу,а он козу хочет купить.Ты б обозначился в своих желаниях заранее,я б тебе продал со своих запасов..Я ж говорю,что фиксируюсь потроху и это не пздж..На неделе как раз продал Коалу на кило...но то Коала-не Коза...там красота! Животное благородное.Ну ты и хомяк хаевой..Скоро как развернется в коррекцию,не будешь знать куда бежать..Серебро это такая хрень...как альткоины в крипте..для него совершенно не проблема нарисовать -40-50% за месяц..Обложишься потом Козами-Петухами-Мышками и русскими курицами и будешь плакать вспоминая "ненавистную Осу" Здорово Лабуба.Да ты оказывается хомяк в чистом видеУверовал в вечный туземун и истерию и поэтому решил купить себе Козу киллограмовуюна хаях...или такой жадный,что ради 10-20% теоретического,да даже и практического роста,готов рисковать потерей -30-40% запросто.Да и ты ж вроде мальчик,тебе не с козой надо искать блины...Чи ты в год Козы родился и трепетно просто относишься к этой "херомантии"?? Ржу не могу.Я ему говорю продавай свою курицу,а он козу хочет купить.Ты б обозначился в своих желаниях заранее,я б тебе продал со своих запасов..Я ж говорю,что фиксируюсь потроху и это не пздж..На неделе как раз продал Коалу на кило...но то Коала-не Коза...там красота! Животное благородное.Ну ты и хомяк хаевой..Скоро как развернется в коррекцию,не будешь знать куда бежать..Серебро это такая хрень...как альткоины в крипте..для него совершенно не проблема нарисовать -40-50% за месяц..Обложишься потом Козами-Петухами-Мышками и русскими курицами и будешь плакатьвспоминая "ненавистную Осу" Востаннє редагувалось osafly в Чет 29 січ, 2026 13:33, всього редагувалось 1 раз. osafly

Повідомлень: 2196 З нами з: 29.05.14 Подякував: 208 раз. Подякували: 1034 раз. Профіль 17 8 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 січ, 2026 13:32 Re: Криптовалюта, ринок криптовалют крипта - скам Примат Повідомлень: 674 З нами з: 09.12.21 Подякував: 26 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 січ, 2026 13:41 jabba написав: osafly Полность согласен. Серебру красная цена 60 при таком золоте и голд/сильвер рейт дето 80-85-90, ну пусть 70 но никак не 47. Что никак не помешает на нынешнем шорт-сквизе долететь серебру и на 150 и выше. Вот там и продам. Тогда свидетели секты голсильверрейтпа16 будут грести все что блестит. Полность согласен. Серебру красная цена 60 при таком золоте и голд/сильвер рейт дето 80-85-90, ну пусть 70 но никак не 47. Что никак не помешает на нынешнем шорт-сквизе долететь серебру и на 150 и выше. Вот там и продам. Тогда свидетели секты голсильверрейтпа16 будут грести все что блестит.



Да и еще...совет бесплатный тебе.В твоем случае актуален на все 100.Сделай себе в профиле(ну ты понял) пару мелочных лотов по 5-7грн,для того чтоб люди могли с тобой в любой момент на связь выйти,получить скидку что их интересует,а тебе просто отдать им комиссию как минимум..и все будут довольны и счастливы.Бо даже за 40-50грн многие мнутся,а вот за копейки-без проблем... Да и еще...совет бесплатный тебе.В твоем случае актуален на все 100.Сделай себе в профиле(ну ты понял) пару мелочных лотов по 5-7грн,для того чтоб люди могли с тобой в любой момент на связь выйти,получить скидку что их интересует,а тебе просто отдать им комиссию как минимум..и все будут довольны и счастливы.Бо даже за 40-50грн многие мнутся,а вот за копейки-без проблем... osafly

Повідомлень: 2196 З нами з: 29.05.14 Подякував: 208 раз. Подякували: 1034 раз. Профіль 17 8 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 січ, 2026 13:49 osafly написав: jabba Здорово Лабуба.Да ты оказывается хомяк в чистом виде Уверовал в вечный туземун и истерию и поэтому решил купить себе Козу киллограмовую на хаях...или такой жадный,что ради 10-20% теоретического,да даже и практического роста,готов рисковать потерей -30-40% запросто.Да и ты ж вроде мальчик,тебе не с козой надо искать блины... Чи ты в год Козы родился и трепетно просто относишься к этой "херомантии"?? Ржу не могу.Я ему говорю продавай свою курицу,а он козу хочет купить.Ты б обозначился в своих желаниях заранее,я б тебе продал со своих запасов..Я ж говорю,что фиксируюсь потроху и это не пздж..На неделе как раз продал Коалу на кило...но то Коала-не Коза...там красота! Животное благородное.Ну ты и хомяк хаевой..Скоро как развернется в коррекцию,не будешь знать куда бежать..Серебро это такая хрень...как альткоины в крипте..для него совершенно не проблема нарисовать -40-50% за месяц..Обложишься потом Козами-Петухами-Мышками и русскими курицами и будешь плакать вспоминая "ненавистную Осу" Здорово Лабуба.Да ты оказывается хомяк в чистом видеУверовал в вечный туземун и истерию и поэтому решил купить себе Козу киллограмовуюна хаях...или такой жадный,что ради 10-20% теоретического,да даже и практического роста,готов рисковать потерей -30-40% запросто.Да и ты ж вроде мальчик,тебе не с козой надо искать блины...Чи ты в год Козы родился и трепетно просто относишься к этой "херомантии"?? Ржу не могу.Я ему говорю продавай свою курицу,а он козу хочет купить.Ты б обозначился в своих желаниях заранее,я б тебе продал со своих запасов..Я ж говорю,что фиксируюсь потроху и это не пздж..На неделе как раз продал Коалу на кило...но то Коала-не Коза...там красота! Животное благородное.Ну ты и хомяк хаевой..Скоро как развернется в коррекцию,не будешь знать куда бежать..Серебро это такая хрень...как альткоины в крипте..для него совершенно не проблема нарисовать -40-50% за месяц..Обложишься потом Козами-Петухами-Мышками и русскими курицами и будешь плакатьвспоминая "ненавистную Осу"



Ой вей, Мойша, посмотги, этот гой таки собгался учить нас с тобой коммегции.(с)

Шо вы понимаете в ценах на серебро вообще и на монеты в частности? Наверное еще меньше чем в графиках золота?

Я кролика вчера отдал в добрые руки, почему бы не купить козу и сразу не продать и ее туда же? Как советовал один умный ребе - "купи козу. А потом продай козу. И сразу станет легче".

Но почти уверен шо та коза достигнет цен, мне уже не интересных с учетом рисков и накладных расходов. Ну а кораблик, который вы упорно называете курицей - и на спокойном рынке монеты этого производства уже в условиях полномасштабного вторжения с худшими сюжетами уходили +10 а с хорошими и 15% и даже 20% к металлу. По вашей странной логике все должны и николаевские червонцы сдать в лом раз там тоже курица с другой стороны? Ой вей, Мойша, посмотги, этот гой таки собгался учить нас с тобой коммегции.(с)Шо вы понимаете в ценах на серебро вообще и на монеты в частности? Наверное еще меньше чем в графиках золота?Я кролика вчера отдал в добрые руки, почему бы не купить козу и сразу не продать и ее туда же? Как советовал один умный ребе - "купи козу. А потом продай козу. И сразу станет легче".Но почти уверен шо та коза достигнет цен, мне уже не интересных с учетом рисков и накладных расходов. Ну а кораблик, который вы упорно называете курицей - и на спокойном рынке монеты этого производства уже в условиях полномасштабного вторжения с худшими сюжетами уходили +10 а с хорошими и 15% и даже 20% к металлу. По вашей странной логике все должны и николаевские червонцы сдать в лом раз там тоже курица с другой стороны? jabba

Повідомлень: 5099 З нами з: 18.12.08 Подякував: 374 раз. Подякували: 411 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 січ, 2026 13:58 osafly написав: Да и еще...совет бесплатный тебе.В твоем случае актуален на все 100.Сделай себе в профиле(ну ты понял) пару мелочных лотов по 5-7грн,для того чтоб люди могли с тобой в любой момент на связь выйти,получить скидку что их интересует,а тебе просто отдать им комиссию как минимум..и все будут довольны и счастливы.Бо даже за 40-50грн многие мнутся,а вот за копейки-без проблем... Да и еще...совет бесплатный тебе.В твоем случае актуален на все 100.Сделай себе в профиле(ну ты понял) пару мелочных лотов по 5-7грн,для того чтоб люди могли с тобой в любой момент на связь выйти,получить скидку что их интересует,а тебе просто отдать им комиссию как минимум..и все будут довольны и счастливы.Бо даже за 40-50грн многие мнутся,а вот за копейки-без проблем...

Не, ну точно этот гой нас собгался таки научить комегции. (с) Ну кто с реального покупателя или даже с интересующегося будет вымогать 1 гривну 20 копеек за комиссию? А покупатели, боящиеся шо с них сдерут 1 гривну за спрос вместо 30 копеек - такие покупатели даром не нужны. Не, ну точно этот гой нас собгался таки научить комегции. (с)Ну кто с реального покупателя или даже с интересующегося будет вымогать 1 гривну 20 копеек за комиссию? А покупатели, боящиеся шо с них сдерут 1 гривну за спрос вместо 30 копеек - такие покупатели даром не нужны. jabba

Повідомлень: 5099 З нами з: 18.12.08 Подякував: 374 раз. Подякували: 411 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 січ, 2026 14:18 jabba написав: osafly написав: Да и еще...совет бесплатный тебе.В твоем случае актуален на все 100.Сделай себе в профиле(ну ты понял) пару мелочных лотов по 5-7грн,для того чтоб люди могли с тобой в любой момент на связь выйти,получить скидку что их интересует,а тебе просто отдать им комиссию как минимум..и все будут довольны и счастливы.Бо даже за 40-50грн многие мнутся,а вот за копейки-без проблем... Да и еще...совет бесплатный тебе.В твоем случае актуален на все 100.Сделай себе в профиле(ну ты понял) пару мелочных лотов по 5-7грн,для того чтоб люди могли с тобой в любой момент на связь выйти,получить скидку что их интересует,а тебе просто отдать им комиссию как минимум..и все будут довольны и счастливы.Бо даже за 40-50грн многие мнутся,а вот за копейки-без проблем...

Не, ну точно этот гой нас собгался таки научить комегции. (с) Ну кто с реального покупателя или даже с интересующегося будет вымогать 1 гривну 20 копеек за комиссию? А покупатели, боящиеся шо с них сдерут 1 гривну за спрос вместо 30 копеек - такие покупатели даром не нужны. Не, ну точно этот гой нас собгался таки научить комегции. (с)Ну кто с реального покупателя или даже с интересующегося будет вымогать 1 гривну 20 копеек за комиссию? А покупатели, боящиеся шо с них сдерут 1 гривну за спрос вместо 30 копеек - такие покупатели даром не нужны.



Лабуба,ты реально при-дурковатый,или просто нравится неадеквата разыгрывать?? У меня даже при всем желании,как у тебя не получится.Я тебе серьезно и по делу пишу,ты кривляешься как клоун. Как с тобой свяжется потенциальный покупатель,если личка там закрыта и писать в темах ничего нельзя...Люди ставят копеечные лоты,потенциальный покупатель покупает,выходит на связь и делает предложение по другому(крупному) лоту на законных основаниях... в вайбер или по телефону.Или у тебя база и контакты есть на всех пользователей?? Вот гонщик..Я понимаю,что тебе пох... и ты лучше заплатишь за сделку,чем уступишь человеку хоть десять копеек,не говоря уже о том,чтоб отдать ему обязательный комиссионный сбор...еще чего! Я понял что ты жуткий крахобор...Твоя комиссия просто по курице на текущий момент 3700 чи 5500грн со сделки.Шо ты мелешь?? Гривна,30 копеек...Ты чего,не в себе??Окончательно дах поехал с ценами на металлы?? Не понимаешь о чем я??Пздц...Все понятно короче...Закончил с тобой окончательно.. Лабуба,ты реально при-дурковатый,или просто нравится неадеквата разыгрывать?? У меня даже при всем желании,как у тебя не получится.Я тебе серьезно и по делу пишу,ты кривляешься как клоун. Как с тобой свяжется потенциальный покупатель,если личка там закрыта и писать в темах ничего нельзя...Люди ставят копеечные лоты,потенциальный покупатель покупает,выходит на связь и делает предложение по другому(крупному) лоту на законных основаниях... в вайбер или по телефону.Или у тебя база и контакты есть на всех пользователей?? Вот гонщик..Я понимаю,что тебе пох... и ты лучше заплатишь за сделку,чем уступишь человеку хоть десять копеек,не говоря уже о том,чтоб отдать ему обязательный комиссионный сбор...еще чего! Я понял что ты жуткий крахобор...Твоя комиссия просто по курице на текущий момент 3700 чи 5500грн со сделки.Шо ты мелешь?? Гривна,30 копеек...Ты чего,не в себе??Окончательно дах поехал с ценами на металлы?? Не понимаешь о чем я??Пздц...Все понятно короче...Закончил с тобой окончательно.. osafly

Повідомлень: 2196 З нами з: 29.05.14 Подякував: 208 раз. Подякували: 1034 раз. Профіль 17 8 ВідповістиЦитата #<1 ... 3646364736483649> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 12046 , 12047 , 12048

дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53 120475 262659801

valya Чет 29 січ, 2026 15:31 Валютний ринок у світі 1 ... 796 , 797 , 798

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7978 23660484

Hotab П'ят 22 гру, 2023 23:55 Мониторинг обменников криптовалют

Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52 6 136089

Wellcrypto Пон 19 вер, 2022 17:27