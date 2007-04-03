RSS
  #
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 17:12

  Water написав:
  airmax78 написав:Не буде вже цього разу такої глибокої корекції. Сподівання на неї марні. Бо і росту x10 не було. Тому, думаю, максимум 30-40% від ATH це все на що можна розраховувати. І те, -40% це вже агресивний прогноз.

126-40%=76, все далі ріст?

Та який ріст.... Технічний відскок до 84-86к і униз пробивати 70к.
40-45к у цьому році побачимо. Хоч я і не експерт по крипті.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 17:19

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Подивіться на графік бітка за листопад 2021- грудень 2022. Ми ідеально його повторюємо. Єдине, випереджаємо на 1,5-2 місяці, бо АТН у 2021 був пізніше, ніж у 2025. Тоді впали з 69к до 35к. Потім технічний відскок до 45к і далі вже на 30к, відскок на 35к, а потім на 17к.
Зараз: впали з 126к на 80к, технічний відскок на 97к, далі на 76к. Зараз буде відскок на 84-86к, а потім униз під 70к.
Біток свій цикл ідеально відпрацьовує. А альта немає ніякого відношення до циклів бітка.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 17:48

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  vitaxa2006 написав:40-45к у цьому році побачимо.

Я читав дослідження, що десь на 60к середньозважена собівартість майнигу і нижче навряд чи пустять впасти...
1
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 18:58

Дюрі-бачі

какая разница, какая себестоимость майнинга, когда по определению в час добывается строго определенное количество биткоинов, независимо от всего?
сложность уже падала, вроде бы. и ничего
1
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 19:29

  smdtranz написав:Дюрі-бачі

какая разница, какая себестоимость майнинга, когда по определению в час добывается строго определенное количество биткоинов, независимо от всего?
сложность уже падала, вроде бы. и ничего


Майнить не будут при цене себестоимости и ниже.
Количество перестанет расти, что вызовет определенный дефицит и рост.
Не?
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 20:06

  Господар Вельзевула написав:
  smdtranz написав:Дюрі-бачі

какая разница, какая себестоимость майнинга, когда по определению в час добывается строго определенное количество биткоинов, независимо от всего?
сложность уже падала, вроде бы. и ничего


Майнить не будут при цене себестоимости и ниже.
Количество перестанет расти, что вызовет определенный дефицит и рост.
Не?

В 2022 падали до 16к, это было ниже стоимости майнинга на тот момент. Значит, упадем ниже. Есть стойкое ощущение, что с понедельника, как откроются торги в США, начнутся панические продажи. За выходные американцы посмотрели, какая дичь началась на рынке, а торги в субботу и воскресенье выходные. И сейчас все нервно ждут 16 часов понедельника по нашему времени, чтоб резко нажать на кнопку Продать.
В 2022 было 2 сильных падения на крахе Терра Луны и ФТХ. Я все думал, что в 2026 рухнет? А походу, просто биржи начали брить втупую. Как начали 10.10.25, так и продолжают.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 20:13

  Господар Вельзевула написав:
  smdtranz написав:Дюрі-бачі

какая разница, какая себестоимость майнинга, когда по определению в час добывается строго определенное количество биткоинов, независимо от всего?
сложность уже падала, вроде бы. и ничего


Майнить не будут при цене себестоимости и ниже.
Количество перестанет расти, что вызовет определенный дефицит и рост.
Не?


нет, алгоритм биткоина всегда выдает 1 блок в 10 минут. 3.125 битка в 10 минут. независимо от того, майнит весь мир или 1 компьютер. алгоритм подстраивает сложность вычислений под мощность всех майнеров.

при падении цены отключатся убыточные майнеры и останутся те, у кого дешевле электричество и меньше другие расходы. средняя себестоимость упадет да и всё.
1
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 22:05

  sergey_stasyuk555 написав:
тутешній лошара - муха №2 напевно по вуха в цьому лайні ))
бо волни гана та вєєри фібо, в яких він іксперд, намалювали йому наступне:
  osafly написав:Проект нормальный.Все что ниже 0.6$- откуп с минимальными целями район 1.3-1.7 и реальными в район 2 бакса...

не туда волна пішла )


О,опудало-"управляющий больничным фондом" вылез.Поздравляю,с сегодняшнего дня,тебе присваивается почетное звание - пи**.бол! Ты сам его выбрал.У меня все ходы записаны и заскринены.. Ты чего вылез??А-ну давай,канай отсюда...навуходоносор :mrgreen: держи слово пацана...хотя понимаю,пацан в тандеме Серожа...но за язык никто не тянул

Зображення


Шо там,как Серожа поживает?? Ты узаконил свои отношения,или так и крутишь пацаном,как собака хвостом??Или крепкая семья разрушилась и Серожа ушел от Стасика к любовнику?? Я думал ты уже в окно вышел,с больной головой..Но нет-живее всех живых.Как дедушка Ленин. Надо будет из тебя мумию сделать и в кунсткамере выставить :shock: Завещаешь свое тело науке и свой разжиженный мосх?? :mrgreen: :lol:
  smdtranz написав:нет, алгоритм биткоина всегда выдает 1 блок в 10 минут. 3.125 битка в 10 минут. независимо от того, майнит весь мир или 1 компьютер. алгоритм подстраивает сложность вычислений под мощность всех майнеров.

при падении цены отключатся убыточные майнеры и останутся те, у кого дешевле электричество и меньше другие расходы. средняя себестоимость упадет да и всё.


Ого, серьезно все продумали. Интересно, спасибо. Я чет думал что сложность повышается пропорционально количеству выпущенных, и будет все дороже и дороже майнить.
