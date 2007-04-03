Та який ріст.... Технічний відскок до 84-86к і униз пробивати 70к.
40-45к у цьому році побачимо. Хоч я і не експерт по крипті.
Додано: Нед 01 лют, 2026 17:12
Додано: Нед 01 лют, 2026 17:19
Подивіться на графік бітка за листопад 2021- грудень 2022. Ми ідеально його повторюємо. Єдине, випереджаємо на 1,5-2 місяці, бо АТН у 2021 був пізніше, ніж у 2025. Тоді впали з 69к до 35к. Потім технічний відскок до 45к і далі вже на 30к, відскок на 35к, а потім на 17к.
Зараз: впали з 126к на 80к, технічний відскок на 97к, далі на 76к. Зараз буде відскок на 84-86к, а потім униз під 70к.
Біток свій цикл ідеально відпрацьовує. А альта немає ніякого відношення до циклів бітка.
Додано: Нед 01 лют, 2026 17:48
Додано: Нед 01 лют, 2026 18:58
какая разница, какая себестоимость майнинга, когда по определению в час добывается строго определенное количество биткоинов, независимо от всего?
сложность уже падала, вроде бы. и ничего
Додано: Нед 01 лют, 2026 19:29
Майнить не будут при цене себестоимости и ниже.
Количество перестанет расти, что вызовет определенный дефицит и рост.
Не?
Додано: Нед 01 лют, 2026 20:06
В 2022 падали до 16к, это было ниже стоимости майнинга на тот момент. Значит, упадем ниже. Есть стойкое ощущение, что с понедельника, как откроются торги в США, начнутся панические продажи. За выходные американцы посмотрели, какая дичь началась на рынке, а торги в субботу и воскресенье выходные. И сейчас все нервно ждут 16 часов понедельника по нашему времени, чтоб резко нажать на кнопку Продать.
В 2022 было 2 сильных падения на крахе Терра Луны и ФТХ. Я все думал, что в 2026 рухнет? А походу, просто биржи начали брить втупую. Как начали 10.10.25, так и продолжают.
Додано: Нед 01 лют, 2026 20:13
нет, алгоритм биткоина всегда выдает 1 блок в 10 минут. 3.125 битка в 10 минут. независимо от того, майнит весь мир или 1 компьютер. алгоритм подстраивает сложность вычислений под мощность всех майнеров.
при падении цены отключатся убыточные майнеры и останутся те, у кого дешевле электричество и меньше другие расходы. средняя себестоимость упадет да и всё.
Додано: Нед 01 лют, 2026 22:05
Додано: Нед 01 лют, 2026 22:19
Ого, серьезно все продумали. Интересно, спасибо. Я чет думал что сложность повышается пропорционально количеству выпущенных, и будет все дороже и дороже майнить.
