Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 20:35

  airmax78 написав:
  vitaxa2006 написав:
  airmax78 написав:Если речь идет о покупке биткоина то ничего не изменилось. Проходили это уже не 1 не 2 и не 3 раза. А все остальное - в любом случае скам и сжигание денег.


Будем покупать биток на дне осенью этого года? Вижу уровни цены 35-40к.

Очень сомнительно. Мне чего-то кажется что ниже 70К он уже не упадет.

По посиланню зараз 65700
https://finance.yahoo.com/quote/BTC-USD/

Хтось пояснить людині яка не шарить, чого воно не росте до 1 млн?
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 22:14

  vitaxa2006 написав:
  airmax78 написав:Если речь идет о покупке биткоина то ничего не изменилось. Проходили это уже не 1 не 2 и не 3 раза. А все остальное - в любом случае скам и сжигание денег.


Будем покупать биток на дне осенью этого года? Вижу уровни цены 35-40к.


Мне тут писали в свое время, что очень много уровней подпора типа, до 40 . Что у многих стоит там что-то на покупку при такой цене-хз как назвать правильно то,что там у них стоит.
При 35-40, пожалуй вкину скоко не жалко, хай будет.
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 22:51

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Як передбачувано в гілці намалювались ті, хто ніколи нічого не інвестував і інвестувати не збирається. Але ж як не написати хоча б щось в такий день.
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 23:11

  airmax78 написав:Як передбачувано в гілці намалювались ті, хто ніколи нічого не інвестував і інвестувати не збирається. Але ж як не написати хоча б щось в такий день.

Можна хоч якесь пояснення для тих людей "хто ніколи нічого не інвестував і інвестувати не збирається"?
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 15:14

  airmax78 написав:Як передбачувано в гілці намалювались ті, хто ніколи нічого не інвестував і інвестувати не збирається. Але ж як не написати хоча б щось в такий день.


Я бы показал все наглядно на графиках и как они "не работают"..но снова набегут сейчас местные дурачки и начнут казявками кидаться...Скажу только одно-откройте график сами на Трейдингвью и банально померяйте волатильность волн...Сейчас мы в третьей волне падения..и она,практически соотвествует высоте волны 1(чуть больше)..просто случилось это не то что быстро,а мегабыстро и такого никогда не было,как вчерашнее падение битка,превзошедшее даже падение на коронодампе в 2020.Следующее,что по логике должны сделать-проторговать(отрисовать волну 4-отскок) зоны ну очень широкие,73-80К по идее...По технике,не должны заходить за низ волны 1 в районе 81К,хотя иногда бывают прохолы(хвостами)...Дальше-продолжение падения..Если крепимся выше 81 и идем на 85-90,тогда слом всей структуры(очень малая вероятность такого сценария-тогда график биткоина,действительно бесполезно рассматривать и нужно уходить на более адекватные рынки) Первая цель 200 НЕДЕЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ(просто ору об этом) сейчас на 58К,но на дне,мы как правило ныряем ниже ее %на 30,вот то и будет примерное дно...Цели 38-45К(на сейчас) но скользящая растет и когда мы ее коснемся,оттуда и меряйте,как начнем под нее заныривать) У нас так и не закрылся ГЭП в зоне риска(первой волны) 79700-82К примерно...Но ГЭПы на нисходящих трендах,могут и не закрываться сразу,а спустя долгие-долгие месяцы.. Когда цена подходила и не пошла выше 80К стало окончательно ясно,что падение будет продолжено,раз ГЭП оставляют на потом.Вон на растущем тренде,мы так и не закрыли ГЭП в районе 20-22К...Когда мы прийдем вдруг на 30+,все резко об этом вспомнят.От Вам план,на ближайшие полгода...Но его естественно нужно постоянно пересматривать по ходу пьесы,потому как мир не стоит на месте.Завтра вон может Трамп приедет в Киев и чпокнет Стасика-Сергея в отеле и ему объявят импичмент,а в Америке начнется гражданская война...Или Америка завтра уе...по Ирану и тогда,вылезет еще один длб и скажет что биткоин обвалился раньше времени еще тыщ на 10...и я мол "виноват" :lol: что график не сработал.Но мы торгуем и рассматриваем вероятности,который нам рисует график по волатильности,истории,замеров,математический вычислений...Хрустального шара,у меня нет.
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 22:34

  airmax78 написав:Як передбачувано в гілці намалювались ті, хто ніколи нічого не інвестував і інвестувати не збирається. Але ж як не написати хоча б щось в такий день.


И шо? Вход тут только для криптанов?
Может и куплю, будете умничать- куплю не по 40 а по 20 :mrgreen:
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 14:34

Тут на цьому сайті декілька разів була реклама XYZ-verse монети, згідно тексту ну така перспективна, що треба влазити по самі вуха на пресейлі, бо потім після тгє та виходу на біржу вона вже буде в ікси дорожча. Дай думаю спробую, зайшов на 300 баксів рік тому. Недавно був тгє та вихід на біржу Мекс. Хочу похвалитися, взяв свій перший X в крипті, зараз після клейму і після 15-ти стадій пресейлу на табло висвічує 30 баксів))

При чому розроби спочатку закрили для всіх вивід монет (дали виводити лише по 0,5 в день), самі собі відкрили доступ і продавали по ціні 0,2 за монету. А продавши своє відкрили всім, ціна зразу скотилася до 0,0002, а мрійники вже на ламборджіні виїздили, скупалися на тисячі доларів цим шіткоїном)
