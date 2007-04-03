RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3654365536563657
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:18

  nuwanda написав:я навпаки купляю, зазвичай курс +- такий як на продаж у банках, раніше спостерігав спади наприкінці місяця але повязував це з вичерпанням лімітів під кінець місяця і спадом попиту.

Сьогодні ще дешевше... Вже брати чи ще впаде? :roll:
Ferlakur
 
Повідомлень: 4474
З нами з: 14.10.08
Подякував: 328 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:20

Ferlakur
потрохи купляю, такого розриву в курсом $ ще не бачив
nuwanda
 
Повідомлень: 46
З нами з: 06.11.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 15:04


Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5467
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1211 раз.
Подякували: 2093 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 22:09

Ну що, криптани, ведмежка скінчилася? 60к було дно ведмежки. Обманув мене ринок, я чекав дно на рівні 40-45к, а ми лише на 60к впали. Тобто, у цьому циклі падіння було всього на -52%. Хоча, у попередніх ведмежих роках, падали на 90-80%. Може цей рік схожий з 2020? Там теж впали на 52% і потім почався агресивний ріст. Хто, що думає?
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 354
З нами з: 25.01.18
Подякував: 683 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 11:16

  osafly написав:
  spacemachine написав:
  osafly написав:Мегаиксов всего подряд как на прошлом рынке-не будет,где скромные 10Х-худший результат рынка показали EOS и BCH

а аргументы уже когда-то будут в защиту этого неоднократного утверждения, или так и ограничимся "не будет, потому что я сказал"?
на паре ADA/BTC, например, где бы пик ожидал в 25м?


Я долго и много писал,по поводу предстоящего роста и его величин,еще задолго до "возобновления твоей деятельности" на форуме,предсказывал капитализацию альты и пр...При чем тут,ты сказал...Ты сказал,я сказал...Я вообще к этому легко отношусь,кто чего там сказал,кто чего хочет-то и пишет,если это не откровенный идиотизм и понты...
Mina набрал по 5 баксов на прошлой бычке и все....крыша потекла.Вот то-реально тяжелый случай...а так,если человек нормально излагает,или интересуется-что в этом такого.Форум для того и существует.

Вкратце,посыл такой-денег в рынке пока мало,альтов стало кратно больше,длб доверчивых-тоже меньше...или хомячки запертые сидят в своих альтах еще с прошлого халвинга :mrgreen:
Пары к BTC-меня не интересуют,извини..Считать по пять нулей после запятых,глаза болят. Я к чему торгую,то и смотрю.Меня интересует USDT,а асанизаторская машина по перекачке одних фекалий в другие и соотношение их балланса-не интересно...Битка у меня нет,преумножать его за счет альтов,я не планирую пока,цель приумножать кэш.Я биткоин уже не торгую,до следующей медвежки...Вот когда поймаем хай по битку,а это будет в диапазоне 130-145тыс,тогда посмотрим...а может это уже хай,представляю эти разочарованные хомячьи мордочки :x Есть поговорка-умный человек,всегда полон сомнений,дурак-полон уверенности!


osafly , вы почти идеально определили АТН по битку в 2025 году. Подскажите, по вашей насмотренности, какой может быть хай в 2029 году? Примерно. Не финансовый совет.
Я вижу 140-145к. Это потолок.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 354
З нами з: 25.01.18
Подякував: 683 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 13:08

vitaxa2006 Приветствую.Чтобы определить хай,нужно поставить сначала лой,а он еще не достигнут...Вы рано "радуетесь" Это не разворот...скорее-отскок дохлого кота,есть такое понятие в трейдинге. Просто пока нет нижних данных для проведения замеров...Я ж не гадаю на хрустальном шаре.Здесь чистая математика-вычисления..Пока могу сказать,что денег вверху нет...есть только запертые хомяки-лонгисты и даже фонды,с колличеством более миллиона битков купленных выше 84К...и пока их выпускать не отмариновав(а Казак сказал бы-не отчпокав :mrgreen: )-было бы неправильно...если такое случится,я буду весьма удивлен..Не для того устроили 6.02 такой стремительный слив,чтобы открыть ловушку так быстро.Деньги внизу и это видно по плотности стаканов бирж,которые буквально нашпигованы "ждущими-умными деньгами" на уровнях 62 и ниже,вплоть до 50 с акцентом на круглых уровнях-60-55К-50..Но Это на данный момент...Мы даже к 200 недельной не сходили,а должны погрузиться ниже нее % на 20-25 минимум..Думаю дна мы еще не видели. Я набираю понемногу шорт по битку и с октябрьского обвала активно торгую только биткоином на фьючах с плечом 7-15Х в разные стороны...зашел-забрал движение-вышел.Альты и даже Эфир не трогаю..Торговать альты на фьючах,вообще не советую(это самоубийство-потому как крайне манипулированы ввиду отсутствия ликвидности в них вообще,могут дать палку на несколько иксов и так же могут обвалить)..Как и добирать(брать) альту сейчас...Пока нет никаких предпосылок к этому.И все нужно мониторить регулярно,как и принимать решения..Считаю,что сейчас вообще не должны выходить выше 80К,разве что краткосрочным заколом.Вот если закрепимся на неделе выше 80-ти,это уже будет серьезный звонок для пересмотра стратегии и рынка как такового.Думаю максимум до 80(если вообще дадут) и дальше в Ад...мы 5 месяцев подряд падали,потому просто обязаны разгрузить метрики(ушедшие в пол) каким то ростом в течении месяца(марта) и возможно части апреля.Пока так.Вас должно на данный момент больше волновать где будет дно,а не какой то призрачный хай,до которого,как до Киева раком :lol:
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2212
З нами з: 29.05.14
Подякував: 208 раз.
Подякували: 1041 раз.
 
Профіль
 
17
8
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 14:37

osafly
Спасибо за ответ. Та я просто распереживался, что не купил на 60к, думая, что это было дно. Вобщем, понял, буду пробовать по дца набирать от 60к до 50к частями.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 354
З нами з: 25.01.18
Подякував: 683 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3654365536563657
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.