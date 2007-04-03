Сьогодні ще дешевше... Вже брати чи ще впаде?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 бер, 2026 14:18
Додано: Чет 05 бер, 2026 15:04
Додано: Пон 16 бер, 2026 22:09
Ну що, криптани, ведмежка скінчилася? 60к було дно ведмежки. Обманув мене ринок, я чекав дно на рівні 40-45к, а ми лише на 60к впали. Тобто, у цьому циклі падіння було всього на -52%. Хоча, у попередніх ведмежих роках, падали на 90-80%. Може цей рік схожий з 2020? Там теж впали на 52% і потім почався агресивний ріст. Хто, що думає?
Додано: Вів 17 бер, 2026 11:16
osafly , вы почти идеально определили АТН по битку в 2025 году. Подскажите, по вашей насмотренности, какой может быть хай в 2029 году? Примерно. Не финансовый совет.
Я вижу 140-145к. Это потолок.
Додано: Сер 18 бер, 2026 13:08
vitaxa2006 Приветствую.Чтобы определить хай,нужно поставить сначала лой,а он еще не достигнут...Вы рано "радуетесь" Это не разворот...скорее-отскок дохлого кота,есть такое понятие в трейдинге. Просто пока нет нижних данных для проведения замеров...Я ж не гадаю на хрустальном шаре.Здесь чистая математика-вычисления..Пока могу сказать,что денег вверху нет...есть только запертые хомяки-лонгисты и даже фонды,с колличеством более миллиона битков купленных выше 84К...и пока их выпускать не отмариновав(а Казак сказал бы-не отчпокав )-было бы неправильно...если такое случится,я буду весьма удивлен..Не для того устроили 6.02 такой стремительный слив,чтобы открыть ловушку так быстро.Деньги внизу и это видно по плотности стаканов бирж,которые буквально нашпигованы "ждущими-умными деньгами" на уровнях 62 и ниже,вплоть до 50 с акцентом на круглых уровнях-60-55К-50..Но Это на данный момент...Мы даже к 200 недельной не сходили,а должны погрузиться ниже нее % на 20-25 минимум..Думаю дна мы еще не видели. Я набираю понемногу шорт по битку и с октябрьского обвала активно торгую только биткоином на фьючах с плечом 7-15Х в разные стороны...зашел-забрал движение-вышел.Альты и даже Эфир не трогаю..Торговать альты на фьючах,вообще не советую(это самоубийство-потому как крайне манипулированы ввиду отсутствия ликвидности в них вообще,могут дать палку на несколько иксов и так же могут обвалить)..Как и добирать(брать) альту сейчас...Пока нет никаких предпосылок к этому.И все нужно мониторить регулярно,как и принимать решения..Считаю,что сейчас вообще не должны выходить выше 80К,разве что краткосрочным заколом.Вот если закрепимся на неделе выше 80-ти,это уже будет серьезный звонок для пересмотра стратегии и рынка как такового.Думаю максимум до 80(если вообще дадут) и дальше в Ад...мы 5 месяцев подряд падали,потому просто обязаны разгрузить метрики(ушедшие в пол) каким то ростом в течении месяца(марта) и возможно части апреля.Пока так.Вас должно на данный момент больше волновать где будет дно,а не какой то призрачный хай,до которого,как до Киева раком
Додано: Сер 18 бер, 2026 14:37
osafly
Спасибо за ответ. Та я просто распереживался, что не купил на 60к, думая, что это было дно. Вобщем, понял, буду пробовать по дца набирать от 60к до 50к частями.
|