Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Сер 25 бер, 2026 12:47
binommisha9 написав:killer_of_liars
не вір у ШІ, бачив експеремент, де топовим ші видали по 10к$ і всі вони спустили деп на фючерсах
звісно що примітивні gpt боти зливають на фьючах,
так само як і 90% трейдерів та експертів
це більше про консенсус думок які зібрав ші на сьогоднішній день.
Додано: Сер 25 бер, 2026 14:08
Але більшість думок від ші за ріст без оновлення дна у 60к. За падіння нижче 60к малий % і лише при найгіршому сценарію. Чому так?
Додано: Сер 25 бер, 2026 15:32
А от я впевнений, что вся ця маячня про кожен окремий комп'ютер, відсутність контролю, неможливість вкрасти гроші (на сайті блокчейна і раніше крали в кожного другого) і т.д. - це пилюка в очі. Насправді, все це централізована система, яку контролює Ілон Маск і яка контролюється з одного комп'ютера. І цей пройдисвіт, що має доступ до друкарського верстата, з якого і надуває постійно ці бульбашки, в один день, коли побачить критичний відтік, може сказати все, досить, награлися, все заблокувати і все.
1
Додано: Сер 25 бер, 2026 16:49
hxbbgaf написав:
А от я впевнений, что вся ця маячня про кожен окремий комп'ютер, відсутність контролю, неможливість вкрасти гроші (на сайті блокчейна і раніше крали в кожного другого) і т.д. - це пилюка в очі. Насправді, все це централізована система, яку контролює Ілон Маск і яка контролюється з одного комп'ютера. І цей пройдисвіт, що має доступ до друкарського верстата, з якого і надуває постійно ці бульбашки, в один день, коли побачить критичний відтік, може сказати все, досить, награлися, все заблокувати і все.
Конкретно, за Маска, не скажу. Але, крім біткоїна, будь-який альткоїн можна вручну заскамити. Навіть, ефір. І будь який альткоїн можна завжди додрукувати і збільшити емісію. Бо, за будь яким альткоїн-проектом стоїть якась фізична організація, мета якої, заробити на дурнях.
Стосовно біткоїна, то тут трохи інше. Наскільки мені відомо, його емісія кінцева (21 млн. штук). Додрукувати поки неможливо (ніхто знає, що буде далі). За ним, мабуть, теж хтось стоїть, але маніпуляції на ньому відбуваються руками тих, хто купив і тримає великі кількості монет.
В будь якому випадку, якщо зараз лізти у це криптоболото як холдер-інвестор, то краще купувати лише біткоїн. Уся решта крипти підходить лише для коротких спекуляцій на трейдингу: швидко купив-швидко продав.
І купувати треба якомога нижче, тому що немає гарантії, що ця шляпа потім відросте хоча б до вашої точки входу.
Це те, що я зрозумів за останній час на цьому ринку.
Додано: Сер 25 бер, 2026 21:04
важко сказати, можливо через минулий довгостроковий аптренд про який знають всі ші.
а клод взагалі каже що ймовірності вигадав
Чесна відповідь
Як розраховувались діапазони цін — об'єктивно
Ціни я визначав методологічно обґрунтовано:
Фібоначчі від реальних точок графіка (54k → 125k)
Історичні зони підтримки — рівні де ціна реально консолідувалась у 2021–2022
Realized Price (~45–48k) — загальновідомий on-chain індикатор
Паттерн -80–85% від ATH — реально спостерігався в кожному ведмежому циклі BTC
Це обґрунтовані технічні орієнтири, не вигадка.
Як розраховувались ймовірності — чесно
Ніяк. Це моя суб'єктивна експертна оцінка, а не статистичний розрахунок.
