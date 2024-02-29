Потратил 5 мин времени. Любарский в своём репертуаре. Придумал гипотезу о том что Зе верит в полную дерккупацию и еще захват чужих территорий. Далее из этого делает вывод что Зе неадекватен.
я ж не про його гіпотези. А про те що інформації за намір воювати ще 3,4 роки все більше. До мене перші слухи доходили ще рік тому від людей вхожих в високі кабінети, що є намір в української влади на війну до 2029 мінімум. А зараз ця інформація вилазить з різних боків. Думаю це пояснюється бажанням пересидіти трампа і вже з допомогою демократів витіснити росіян. Зараз єдиниц внятний план. Якщо ви бачите інший то розкажіть. мож я себе іще раз обманю скорою перемогою Як ви гадаєте який план в української влади? Тутешні потужники цього питання не хочуть помічати. Єдине що внятно від них мож почути треба просто воювати бо росія не хоче миру.
Краткое содержание - США предложили гарантии безопасности, если Украина передаст Донбасс России, заявил Зеленский. - Украинский лидер заявил, что отказ от линии обороны на Донбассе представляет собой серьезную угрозу безопасности. - Зеленский благодарит Трампа за продолжение поставок американского оружия Украине, несмотря на конфликт с Ираном. - Достижения Украины в производстве ракет и беспилотников позволяют ей наносить ответные удары по российским авиаударам.
КИЕВ, 25 марта (Reuters) - США выдвинули условием, что их предложение о гарантиях безопасности, необходимых для мирного соглашения на Украине, будет передача Киевом всей восточной части Донбасса России, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters. По словам Зеленского , поскольку Соединенные Штаты сейчас сосредоточены на собственном конфликте с Ираном , президент Дональд Трамп оказывает давление на Украину, стремясь как можно скорее положить конец четырехлетней войне, развязанной российским вторжением в 2022 году. «Ближний Восток, безусловно, оказывает влияние на президента Трампа, и я думаю, что и на его дальнейшие шаги. К сожалению, на мой взгляд, президент Трамп по-прежнему выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону», — сказал он агентству Reuters. «Американцы готовы окончательно согласовать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса», — сказал он, предупредив, что такой вывод войск поставит под угрозу безопасность как Украины, так и, как следствие, Европы, поскольку это приведет к передаче сильных оборонительных позиций региона России. ...В январе Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности между Украиной и США «на 100% готов» и ожидает подписания. Затем, во вторник, после переговоров между американскими и украинскими официальными лицами в Майами , он сказал, что еще предстоит проделать определенную работу. ........Зеленский поблагодарил администрацию Трампа за сохранение поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot, несмотря на возросший спрос на это оружие из-за конфликта в Персидском заливе. Ранее украинские официальные лица выражали опасения, что поставки американских ракет Patriot — единственных ракет, способных сбивать российские баллистические ракеты, — могут прекратиться из-за конфликта с Ираном.
Краткое содержание - Председатель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) заявил, что пожарная машина, столкнувшаяся с самолетом Air Canada Express, не имела транспондера. - По данным NTSB, в застекленной части башни работали два диспетчера. - Световые индикаторы состояния взлетно-посадочной полосы, предупреждающие о небезопасности пересечения, работали. - Авиакатастрофы обычно вызваны множеством факторов. ....В воскресенье вечером реактивный самолет столкнулся с пожарной машиной , в результате чего погибли два пилота, сообщило во вторник Национальное управление по безопасности на транспорте. .....В результате катастрофы 39 из 76 пассажиров и членов экипажа были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, еще шесть человек до сих пор находятся в больнице, сообщила Air Canada во вторник вечером.
Скоро не генномодифицированной еды вообще не будет:
Краткое содержание - Гибридная (генномодифицированная) пшеница обещает более высокие урожаи на фоне сокращения посевных площадей пшеницы в США. Американская пшеница теряет доминирующее положение на экспортном рынке и сталкивается с сокращением внутреннего спроса. Генетически модифицированная пшеница сталкивается с нормативными препятствиями и потенциальным сопротивлением рынка.
В этой статье наткнулся на цифры урожайности. Заинтересовался и немного глянул. Это к вопросу о великой с/х державе.
У звіті про виробництво сільськогосподарських культур (Crop Production) від 12 січня USDA підвищило прогноз виробництва кукурудзи в США на 2025 рік до 17,021 млрд бушелів за середньої врожайності 186,5 бушелів на акр.
Краткое содержание - Французские фермеры переходят с кукурузы на подсолнечник - Intercereales - Конфликт с Ираном усугубляет положение фермеров. - Кукурузе требуется больше удобрений и энергии, чем подсолнечнику. - Французские фермеры могут оставить часть земли под паром в следующем году ПАРИЖ, 25 марта (Reuters) - Некоторые французские фермеры планируют перейти от посева кукурузы к посеву подсолнечника, который требует меньше удобрений и энергии... .........По словам Питермента, этот год, похоже, станет самым сложным за всю историю для фермеров, поскольку низкие цены резко контрастируют с 2022 годом, когда опасения по поводу отсутствия Украины на экспортном рынке привели к резкому росту цен на зерно. Сложная экономическая ситуация также может привести к тому, что некоторые фермеры сократят посевы зерновых в следующем году, имея возможность оставить землю под паром, продолжая при этом получать сельскохозяйственные субсидии ЕС.