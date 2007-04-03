Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 кві, 2026 20:05
Медвежка закончилась. В этом цикле дно медвежки зафиксировали на 60к. Osafly снова оказался прав, когда сказал, что ниже 60к биток не увидим. А я оказался неправ, ожидая биток на 45-50к, ориентируясь на % падения в прошлые медвежьи года. Увы, не купил по 60к. Сейчас залетать в уходящий поезд нет желания. Значит, не получилось купить биток на медвежке. Ну и фиг с ним.
vitaxa2006
Повідомлень: 361
З нами з: 25.01.18
- Подякував: 691 раз.
- Подякували: 125 раз.
Додано: Суб 18 кві, 2026 17:12
vitaxa2006 написав:
"Цыплят по осени считают!"
ЯНаФоруме
Повідомлень: 142
З нами з: 15.01.15
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 45 раз.
Додано: Суб 18 кві, 2026 17:17
vitaxa2006 написав: binommisha9 написав:killer_of_liars
не вір у ШІ, бачив експеремент, де топовим ші видали по 10к$ і всі вони спустили деп на фючерсах
Криптоблогери рекомендують торгувати через боти, кажуть, нічого не робиш, закинув гроші боту і тупо рахуєш прибуток
. Ось так і живемо.
не знаю як хто, а коли я бачу оце - цим заманухам - заробити нічого не роблячи, вже скільки десятків чи сотень років? змінюється лише формулювання, а збагачуються лише ті, хто обіцяють... але як кажуть - не мамонт, не вимре
Shaman
Повідомлень: 12470
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 830 раз.
- Подякували: 1766 раз.
Додано: Суб 18 кві, 2026 17:42
Shaman написав:
заробити нічого не роблячи
Я застосовував науковий підхід до тих ботів: брав історію курсів і сотні разів стартував торги із рандомної точки і потім рахував середній прибуток за заданий період. Якщо торгувати 1 місяць, то більшість ботів були в плюсі, якщо 3 місяці, то 40% ботів були в плюсі, за рік в плюсі лишалось 2% і жоден бот не давав плюс 2 і більше років торгівлі. І найгірше, що прибуток вимірювався в дусі 3-5% в місяць, а збитки 30-50%...
Дюрі-бачі
Повідомлень: 6093
З нами з: 29.07.22
- Подякував: 944 раз.
- Подякували: 654 раз.
