Додано: Сер 22 кві, 2026 10:09

M-Audio написав: sergia написав: vitaxa2006 написав: Медвежка закончилась. В этом цикле дно медвежки зафиксировали на 60к. Osafly снова оказался прав, когда сказал, что ниже 60к биток не увидим. А я оказался неправ, ожидая биток на 45-50к, ориентируясь на % падения в прошлые медвежьи года. Увы, не купил по 60к. Сейчас залетать в уходящий поезд нет желания. Значит, не получилось купить биток на медвежке. Ну и фиг с ним.

не все так однозначно... не все так однозначно...

Натякаєте, що ще впаде, чи що таки треба брати? Натякаєте, що ще впаде, чи що таки треба брати?

Нижче 60к у цьому році вже точно не впаде, 100%. Я хотів купити біля 50к, але не дійшли туди. Хто хоче на довгострок біток купити, не для короткої спекуляції, то по поточним цінам можна сміливо брати. Сильно нижче від цих цін не впадемо, ну може, до 70к ще сходимо на якомусь невеликому дампі. Війна в Ірані, інший негатив вже не впливають на біток, він росте проти тренда.Усі кричали про ведмежий рік, але ведмежка була всього 4 місяці (з 06.10.25-хай 126к до 06.02.26-дно 60к). З початку лютого біток вже виріс на 18к, це +30% за 2 місяці. Тому, чекати нижче 60к немає сенсу. Усі блогери кричать, що ще впадемо, про рівні 40-45к, значить буде навпаки, як завжди.А я почекаю, якщо 70к дадуть, то куплю по цій ціні. Якщо не дадуть, значить не буду купувати взагалі.