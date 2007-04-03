Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 кві, 2026 20:05
Медвежка закончилась. В этом цикле дно медвежки зафиксировали на 60к. Osafly снова оказался прав, когда сказал, что ниже 60к биток не увидим. А я оказался неправ, ожидая биток на 45-50к, ориентируясь на % падения в прошлые медвежьи года. Увы, не купил по 60к. Сейчас залетать в уходящий поезд нет желания. Значит, не получилось купить биток на медвежке. Ну и фиг с ним.
Додано: Суб 18 кві, 2026 17:12
"Цыплят по осени считают!"
Додано: Суб 18 кві, 2026 17:17
не знаю як хто, а коли я бачу оце - цим заманухам - заробити нічого не роблячи, вже скільки десятків чи сотень років? змінюється лише формулювання, а збагачуються лише ті, хто обіцяють... але як кажуть - не мамонт, не вимре
Додано: Суб 18 кві, 2026 17:42
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Я застосовував науковий підхід до тих ботів: брав історію курсів і сотні разів стартував торги із рандомної точки і потім рахував середній прибуток за заданий період. Якщо торгувати 1 місяць, то більшість ботів були в плюсі, якщо 3 місяці, то 40% ботів були в плюсі, за рік в плюсі лишалось 2% і жоден бот не давав плюс 2 і більше років торгівлі. І найгірше, що прибуток вимірювався в дусі 3-5% в місяць, а збитки 30-50%...
Додано: Суб 18 кві, 2026 19:33
не все так однозначно...
Додано: Пон 20 кві, 2026 12:19
Крипта — це вже не експеримент, а маст-хев для диверсифікації. Але заходити «наосліп» — занадто дорого.
У записі воркшопу «Криптопрорив 4.0» від «Академії Мінфін» надано чіткі відповіді, як легально працювати з активами в Україні та які монети мають реальний потенціал зростання.
Це інвестиція в знання. Досить відкладати фінансову свободу на понеділок. Запис доступний вже зараз.
Додано: Вів 21 кві, 2026 00:26
Натякаєте, що ще впаде, чи що таки треба брати?
Додано: Сер 22 кві, 2026 10:09
Нижче 60к у цьому році вже точно не впаде, 100%. Я хотів купити біля 50к, але не дійшли туди. Хто хоче на довгострок біток купити, не для короткої спекуляції, то по поточним цінам можна сміливо брати. Сильно нижче від цих цін не впадемо, ну може, до 70к ще сходимо на якомусь невеликому дампі. Війна в Ірані, інший негатив вже не впливають на біток, він росте проти тренда.
Усі кричали про ведмежий рік, але ведмежка була всього 4 місяці (з 06.10.25-хай 126к до 06.02.26-дно 60к). З початку лютого біток вже виріс на 18к, це +30% за 2 місяці. Тому, чекати нижче 60к немає сенсу. Усі блогери кричать, що ще впадемо, про рівні 40-45к, значить буде навпаки, як завжди.
А я почекаю, якщо 70к дадуть, то куплю по цій ціні. Якщо не дадуть, значить не буду купувати взагалі.
Додано: Сер 22 кві, 2026 11:12
AI дає повну хню щодо прогнозування ціни. Тому орієнтуватись на АI не варто. Проте згодний що мабуть вже сильно не впадемо якщо не почнеться повномасштабне вторгнення до Ірану з дуже негативним для США початком (втратами і т.п.).
Додано: Сер 22 кві, 2026 18:36
Весь 2-й – 3-й квартал 25-го года авторитетные дяди вешали нам, простофилям, лапшу на уши о том, что 4-хлетние циклы сломаны, и теперь так не будет. Будем только расти! И что!? Осень 25-го, как по расписанию, АТН, а затем жёсткий падёж. Сейчас те же умные дяди опять втирают нам, простофилям, ту же формулу. Циклы сломаны, ща как попрёт!
Смотрю на месячный график ВТС. Осень 21-го: АТН, а затем жёсткий полупадёж и отскок к весне 22-го. Следом уже окончательный полный падёж до конца осени 22-го. А дальше медленный набор высоты по схеме CZ: 1 год – медвежка, 3 года – бычка. Что сейчас? Осень 25-го: АТН, а затем жёсткий (полу?)падёж и отскок к весне 26-го. А дальше? Уже окончательный полный падёж до конца осени 26-го? И медленный набор высоты по схеме CZ: 1 год – медвежка, 3 года – бычка? Как по мне, так вполне ещё рабочая схема. Самосбывающиеся предсказания, похоже, пока работают? Людская психология?
Да, отличия в истории есть. В 21-22 полупадёж был приблизительно до ЕМА20 (см. месячный график). Затем отскок приблизительно до ЕМА8. И уже затем провал ниже ЕМА50. Сейчас упали сразу приблизительно до ЕМА50 и возвращаемся к ЕМА8=ЕМА20. Существенно? Как по мне, то нет. Кто-то скажет: история не обязательно повторяется. Согласен. "Знал бы прикуп, жил бы в Сочи!" Ой! Не в Сочи! В Буковеле! Кто-то скажет: в 21-22 рУлили розничные торговцы, а сейчас институционалы. Да. Но разве и те, и другие – не люди? Подвержены одним и тем же законам психологии.
Для себя решил отработать следующую схему. Взял PAXG по 4500 – отскок от ЕМА8 на месячном графике плюс шикарный пинбар между ЕМА50 и ЕМА20 на недельном графике. Осенью обменяю на ВТС и, может быть, топовые альты. Вот и посмотрю, угадал с картой, или нет.
Кстати, заметил одну интересную вещь. В нужное время всегда подъезжают нужные новости. Имею в виду фундаментальный анализ. Как интересно устроена жизнь!
Всё описанное – ИМХО. Никаких претензий на истину в последней инстанции. Ни с кем не собираюсь спорить о виденьи будущего и стратегиях. Просто экспериментирую с теми средствами, которые волею судьбы оказались у меня в крипте.
