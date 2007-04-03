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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 тра, 2026 16:15
osafly написав: Water написав:
Давайте без образ, ок? Те ваше повідомлення можна відкрить і прочиать коли ви його написали, до чого тут осінь 24 року?
Саме після того вашого повідомлення я купив Nvidia за 98.84 і продав 28 жовтня 2025 за 201.43
Моє питання залишилось в силі, виж перший раз для чогось написали прогноз вірно? Другий раз красно дякую.
PS: Можна ще раз й Teslа пнуть дерев`яною паличкою.
Ну вы же вылезли с целью именно ткнуть,что я был не прав...показать это всем....С какой целью?
У мене мета одна- кулять, або чекать крапка
Ото все інше, то щось ваше особисте, я тут ні до чого.
Дякую за попередній прогноз.
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Додано: Вів 02 чер, 2026 13:50
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇Як і на що можна обміняти крипту в Україні
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 22:06
Ну что притихли...лудоманы??Снова альтов набрали и битка?? и я вам виноват.. А я ж Вам говорил...усе будет.Виталя,выходи не скупись-покупай живопись...но не на все..иначе будет бо-бо..Любители акций,тоже готовьте резиновые изделия,будут и Вас сношать скоро...А то дядька Трампон и так устроил праздник лохторату всякими бульбашками..Биток дерьмо,к которому вообще не стоит прикасаться...торгуйте нормальными инструментами...металлами к примеру...там минимум манипуляций..Сегодня по битку,я впервые в истории графиков увидел RSI на 6-8ч на уровнях ниже 10, я понимаю что Вам это ни о чем не говорит....но это явная манипуляция и супердамп искусственный и рукотворный(под чьим то явным контролем-рынок нормальный,ликвидный-так себя не ведет),такого нет ни на одном инструменте...и на битке не было,до сегодняшнего дня..но китам надо продать и задампить,потому-пох..все индикаторы и графики,последние несколько дней,они вообще не работают...уровни можно определить только по стаканам бирж,где будет предполагаемая остановка,или...задержка.
Жаба,готовься по золоту....скоро я выйду повозить тебя фейсом и потыкать в тобой же наложенную кучу...неуча...как обещал,осталось совсем не много...сегодня,серебро с золотом,хорошая разминка и прелюдия...В июле скорее всего и увидим злато в 4К и ниже,как и писал и сребло в районе 50...а возможно,уже и через пару недель...хотя вполне можем увидеть несколько отскоков(дохлого Жабы на парашюте) А ты курицу не забудь поднять на 5тыщ...на фоне падения..и к доктору сходи заодно,голову проверить...бо дах подтекает...и учись-учись Жаба,в любом возрасте-это не стыдно.
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osafly
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Додано: Пон 08 чер, 2026 08:30
osafly написав:
Жаба,готовься по золоту....скоро я выйду повозить тебя фейсом и потыкать в тобой же наложенную кучу...неуча...как обещал,осталось совсем не много...сегодня,серебро с золотом,хорошая разминка и прелюдия...В июле скорее всего и увидим злато в 4К и ниже,как и писал и сребло в районе 50...а возможно,уже и через пару недель...хотя вполне можем увидеть несколько отскоков(дохлого Жабы на парашюте) А ты курицу не забудь поднять на 5тыщ...на фоне падения..и к доктору сходи заодно,голову проверить...бо дах подтекает...и учись-учись Жаба,в любом возрасте-это не стыдно.
Ну пока с ноября рынок золота ежедневно возит тебя по твоей куче. Витаха если бы купил по 3800-3900 с текущих то до сих пор был бы в плюсах (а если бы закрылся по 5.500 так вообще был бы в шоколаде), но послушал тебя и решил ждать 2800. А теперь ты уже мечтаешь о 4 а не о 2800? А как же закрытие гепа?
Я правда помню какой-то геп по евро-доллару чуть выше 1.0 который лет двадцать не закрывался и ничего.
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Додано: Пон 08 чер, 2026 09:03
Всім привіт! На споті поставив лєсєнку на закуп бітка від 60 до 1 тис. з інтервалом 100 баксів. Розмір лота 10 баксів. Частина ордерів нещодавно спрацювала. Чекаю ще нижче. Ні, то ні. Тупо набиратиму на проливах. Коли значно виросте, знов почну шортити на фючах на 1% від депо. У забезпеченні на фючах 50% - тезер, 50% - біток. Торгую потихеньку і на српоті, і на фючах - без фанатизму, дотримуючись ризик-менеджменту.
П.С. Теж торгую золото на споті і фючах + китайський юань.
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