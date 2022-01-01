RaifHelp
За який період зараховуються доходи для переказу? Допустимо я хочу купити бу авто за 1.5 млн у іншої фізособи, я можу підтвердити що я заробив цю суму за 3 роки. Банк випустить цю суму на іншу фізособу?
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Додано: Пон 08 чер, 2026 09:55
RaifHelp
За який період зараховуються доходи для переказу? Допустимо я хочу купити бу авто за 1.5 млн у іншої фізособи, я можу підтвердити що я заробив цю суму за 3 роки. Банк випустить цю суму на іншу фізособу?
Додано: Пон 08 чер, 2026 10:31
ну спробуйте надати Довідку про доходи за 2..3 роки, ОК-5(25 ост. років), декларацію ФОП за 2..3 роки, і такі ж довідки від сім'ї.
А можна ще зробити оплату з 3..4 різних банків по 300..500К протягом 2..3 днів, тобто надати доки в різні банки вже на менші суми доходів
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