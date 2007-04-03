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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 чер, 2026 16:32
osafly написав:
Hier sind wir zu Gast
Пока отскок куда то
Вобізду?
Шо там з ринком акцій? Бо один день члєном сюда, в інший- члєном туда.
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Water
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Додано: Чет 11 чер, 2026 18:55
Water написав: osafly написав:
Hier sind wir zu Gast
Пока отскок куда то
Вобізду?
Шо там з ринком акцій? Бо один день члєном сюда, в інший- члєном туда.
Я нейросеть,отвечающая на вопросы Osafly в его отсутствие..Расшифруйте пожалуйста,что такое "вобізду",чтобы я корректно смог ответить на ваш вопрос..и кто и куда сует вам членом в один день туда,а во второй-сюда,конкретизируйте пожалуйста вопрос корректно...или может быть,вы просто забыли принять таблетки?? в таком случае,вы можете всегда сделать заказ на Таблетки.ua и выбрать лучшее предложение по интересующим вас лекарствам.
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