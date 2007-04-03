|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 чер, 2026 08:06
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Колеги, привіт.
Новина:
"Илон Маск стал первым в мире долларовым триллионером. Компания SpaceX успешно завершила крупнейшее в истории размещение акций на бирже - 555,6 млн акций по 135 долларов. Начальная оценка стоимости компании на бирже Nasdaq составит 1,77 трлн долларов (1,53 трлн евро).
Это значит, что после старта торгов 12 июня главный собственник компании Илон Маск станет первым человеком с состоянием более одного триллиона долларов - по крайней мере, на бумаге. Маск сохранит полный контроль над SpaceX даже после выхода на биржу, обладая более 80 процентами акций."
Вчора дивився інтерв'ю з якимось прибиральником з цієї компанії, людина потроху скуповувала ці акції, працюючи тут. Станом на сьогодні вона має на папері вже майже мільйон доларів.
Якщо не помиляюся, то цей аутист добре топив за монетку Dogecoin у свій час. То, може, на фоні шалених прибутків свого Space X, зараз почнеться сильний памп цього шитка?
Додано: П'ят 12 чер, 2026 08:21
Яким прибиральником? Наркоман чтолє? Тільки вчора розміщення акцій відбулось. Нічого не переплутали???
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|