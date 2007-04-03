И вообще с любого поступления крипты. И вот тут становится интересно почитать налоговую декларацию за прошлый год
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 чер, 2026 20:46
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
И вообще с любого поступления крипты. И вот тут становится интересно почитать налоговую декларацию за прошлый год
Додано: Нед 21 чер, 2026 01:53
vitaxa2006 "до 2030 року побачимо біток по 1 млн $ ?" - Скорее Вы выздоровеете, станете миллионером, Ваша дочь купит квартиру в Киеве, чем ми побачимо біток по 1 млн. $ до 2030 року.
В 2029 г. биток будет около 190 тис.$, а в 2030 г. - около 120 тис.$.
Не отчаивайтесь!
Додано: Пон 22 чер, 2026 23:30
Дуже співчуваю.
Тількі дізнався.
Дуже шкода.
4-та...
В залежності від типу раку в США вже досить вдало його лікують.
Але-ж 4-та...
Можу сказати що в Well Cornel вилікували 3-тю дуже агресивного типу раку. Не в мене.
Не знаю чи змогли-б подолати 4-ту.
Від деяких типів навіть вакцини напідході.
Додано: Вів 23 чер, 2026 00:03
Дуже шкода, що так сталося з Віталієм.
З приводу твого допису.
Десь 2,5 роки моєму досвіду в американській фонді.
Що можу сказати.
Мені шкода втрачених років без цього.
З приводу сп500. Так, це цінна порада.
Але можу доповнити зі свого досвіду.
СП500 має стати ядром портфолио, його більшою частиною.
Алє крім цього час від часу з'являються можливості дуже гарно заробити. Тут треба бути обережним, бо будь який буйний ріст може закінчитися обвалом.
Наприклад, Майкрософт довго-довго ріс на хайпі ШІ, алє потім одномоментно вратив більше 20% й потім ще. Я з нього декілька разів виходив, але він ріс.
В останій раз після росту до приблизно 550, я вирішив спробувати купити на відкаті до 515. Трохи купив. Він зараз367. А коли я тількі починав, то купив його за 423. 2,5 роки тому.
Але є інші компанії з сп500, котрі час від часу шалено зростають. Тож треба слідкувати за ними.
Додано: Вів 23 чер, 2026 00:30
Ах, да, учитывая состояние здоровья, хочу поделиться своим ресерчем.
2,5 года назад, когда я открывал свой брокерский аккаунт, об этом и не думалось.
Мыслей было - ну попробую как оно. Что это окажется настолько ...обнадеживающим (чтоб не сглазить), тогда понимания не было.
Шло время, портфель рос, постепенно в него перетекала все большая доля сбережений.
Потом вдруг подумалось, стоп, а если меня не станет, как семья получит доступ к этому?
Надо будет наследство оформлять, это и время и гемор.
Оказывается, надо было открывать джоинт аккаунт изначально. То есть, сразу на двоих.
Добавить сейчас жену или кого-бы то ни было нельзя.
Если продать сейчас все и перевести деньги на другой аккаунт - очень сильное попадание на налоги.
Вроде есть механизм открыть джоинт аккаунт и перевести туда активы без продажи.
Надо еще изучить вопрос.
Оставить логин и пароль другому человеку на случай смерти (сорри, тут именно это слово) не получится. Как только факт смерти зарегистрирован, все аккаунты блокируются и начинается процесс передачи бенефициарам, если они указаны, либо по наследству.
Так что этот нюанс стоит учитывать. Не знаю как оно работает для других стран, но ИБ работает на американском рынке и соответственно должен соблюдать американские законы и процедуры.
Додано: Вів 23 чер, 2026 00:41
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Там самое интересное совсем другое: по американским законам для не американцев при наследовании нужно заплатить нехилый налог с превышения 60k$ в американских ЦБ (за исключением бондов госказначейства и ещё чего-то) Если сбережения меньше, тогда ещё ладно.
С чего бы, если переводить жене?
Та есть, конечно. Ничем не отличается от открытия джоинт аккаунта сразу. Только нужно не забывать, что и джоинт тоже заблокируют до решения вопроса о наследстве. Поэтому не очень понятно какую проблему именно в этом контексте он решает.
Додано: Вів 23 чер, 2026 01:01
В США очень сложно попасть.
Но если ВДРУГ получится, то по Ю4Ю, ТПС, ПУ (сейчас с этим очень сложно), дают с ходу медикейд. По крайней мере давали, сейчас все очень...динамично, скажем так, ситуация может меняться на ходу. Но пока инфы о том, что перестали давать ю4юшникам или тпс-никам (кто проходит по низкому доходу) не было.
Медикейд берут почти все крупные госпитали и медицинские центры.
Из того, что знаю есть в НЙ, номер один в мире Memorial Sloan Kettering (MSK) Cancer Center, но это номер один именно по изучению рака. Их процесс выздоровления интересует не в самую первую очередь. И они берут только одну страховку, довольно редкую и дорогую.
Но есть еще очень крутой Weill Cornell в Манхеттене, они берут основные страховки и скорей всего Медикейд.
Если что, можно ИИ порасспрашивать.
Но опять-же, надо учитывать и стадию. Но если принимать решение бороться, то как вариант.
Рекомендаций иметь не имею морального и юридического права. Так, "мысли вслух".
Додано: Вів 23 чер, 2026 01:18
Я может чего-то недопонимаю.
Вот биток.
В чем его ценность по сравнению с какими-то другими условными активами?
В моем понимании - чисто спекулятивный ... ээ ...ну пусть будет "инструмент".
За которым ничего не стоит.
Сейчас он вырос во много раз, но будет-ли расти в %% так-же и далее? Может да, может нет. Может его таки хакнут и все обладатели останутся с "темным экраном".
Может появится второй, третий,...пятый...биток с таким-же "наполнением". Что собственно и происходит.
Есть реальные компании из СП500, которые выросли менее чем за год в 10+раз.
В СП500 компании с капитализацией не менее 20 млрд.
Сколько там того битка объем?
И даже если акции ну сильно упадут, то не в ноль, если за ними стоят реальные активы.
Акции исчезнуть теоретически не могут.
Даже если навернется брокер, ИБ который чуть ли не единственный из крупных работает за пределами США, у меня Фиделити (самый удобный из 5 самых крупных), то все акции внесены в какой-то общий реестр и их можно будет получить, окрыв аккаунт у другого брокера. Это то, что я знаю из ютуба, если хотите, можете перепроверить. Может я и не прав.
Что получит владелец битка - я не представляю.
После моих родителей остались всякие бумаги, там я нашел сертификаты "Украинский дом селенга" и тп. Чем биток отличается в принципе?
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