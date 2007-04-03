Додано: Вів 23 чер, 2026 01:18

Dr_English написав: vitaxa2006 "до 2030 року побачимо біток по 1 млн $ ?" - Скорее Вы выздоровеете, станете миллионером, Ваша дочь купит квартиру в Киеве, чем ми побачимо біток по 1 млн. $ до 2030 року.

В 2029 г. биток будет около 190 тис.$, а в 2030 г. - около 120 тис.$.



Не отчаивайтесь! "до 2030 року побачимо біток по 1 млн $ ?" - Скорее Вы выздоровеете, станете миллионером, Ваша дочь купит квартиру в Киеве, чем ми побачимо біток по 1 млн. $ до 2030 року.В 2029 г. биток будет около 190 тис.$, а в 2030 г. - около 120 тис.$.Не отчаивайтесь!

Я может чего-то недопонимаю.Вот биток.В чем его ценность по сравнению с какими-то другими условными активами?В моем понимании - чисто спекулятивный ... ээ ...ну пусть будет "инструмент".За которым ничего не стоит.Сейчас он вырос во много раз, но будет-ли расти в %% так-же и далее? Может да, может нет. Может его таки хакнут и все обладатели останутся с "темным экраном".Может появится второй, третий,...пятый...биток с таким-же "наполнением". Что собственно и происходит.Есть реальные компании из СП500, которые выросли менее чем за год в 10+раз.В СП500 компании с капитализацией не менее 20 млрд.Сколько там того битка объем?И даже если акции ну сильно упадут, то не в ноль, если за ними стоят реальные активы.Акции исчезнуть теоретически не могут.Даже если навернется брокер, ИБ который чуть ли не единственный из крупных работает за пределами США, у меня Фиделити (самый удобный из 5 самых крупных), то все акции внесены в какой-то общий реестр и их можно будет получить, окрыв аккаунт у другого брокера. Это то, что я знаю из ютуба, если хотите, можете перепроверить. Может я и не прав.Что получит владелец битка - я не представляю.После моих родителей остались всякие бумаги, там я нашел сертификаты "Украинский дом селенга" и тп. Чем биток отличается в принципе?