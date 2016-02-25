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Как экономить на банковских услугах Делимся своими способами
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 02 чер, 2018 18:47
mann написав:
при оплате коммуналки через приват24 берется комиссия в большинстве случаев
не береться якщо платити по календарю ПБ + укладений договір (ПБ і кантора)
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