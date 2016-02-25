Как экономить на банковских услугах Делимся своими способами
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
octopus написав:Ликвидированных (не обязательно лопнувших) - 152.
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Это вы с начала становления банковской системы смотрите, в начале 90-х их как мышей на чердаке было, но сами же и ушли с рынка естественным путем
Это отнюдь не с начала 90-х а с конца 90-х. Если бы с начала - список был бы намного длиннее. И многие не попавшие в список банки из начала 90-х ушли не "естественным путем" а прихватив деньги вкладчиков.
Добрий ранок! Підскажіть, будь ласка, знаходжусь у стадії продажу квартири. Гроші будуть зараховуватися на банківський рахунок. У якому банку краще відкрити рахунок. І чи можливо взагалі зробити так, щоб не сплачувати відсоток при зарахуванні грошей чи зняті? Чи можна уникнути банківської комісії взагалі?
taya77 написав:Добрий ранок! Підскажіть, будь ласка, знаходжусь у стадії продажу квартири. Гроші будуть зараховуватися на банківський рахунок. У якому банку краще відкрити рахунок. І чи можливо взагалі зробити так, щоб не сплачувати відсоток при зарахуванні грошей чи зняті? Чи можна уникнути банківської комісії взагалі?
Когда покупал квартиру, то приходил сотрудник банка и открывался счет для осуществления купли продажи, деньги зачислялись и снимались со счета, но по факту операция купли-продажи проходила кешем, банку платилась условленная комиссия.
В теории существуют куча схем.
Можно открыть депозит на месяц, например в Монобанке, указать счет для пополнения депозита в качестве расчетного, + получить еще кешбек, и в конце срока снять наличными.