RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Національний кешбек

Національний кешбек
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 12131415

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 5.1 5 30
ПриватБанк
43%
13
Ощадбанк
0
0
А-банк
3%
1
ПУМБ
3%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
3%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
30%
9
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
3%
1
Sense Bank
13%
4
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 14:53

  Ой+ написав:
  Ірина_ написав: українці отримають рекордні 509 млн грн

Сума співставима чи менша за пару торбин мідасців, або пару сумок у керівників МСЕК чи інших цікавих структур.


Тому й затримка з виплатами була, бо всі сумки зе міндічам занесли!
V2
4
 
Повідомлень: 8329
З нами з: 03.07.09
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1370 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 00:57

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Стартували серпневі виплати «Нацкешбеку»: українці отримають рекордні 509 млн грн


Ой-вэй! Таки пришли за август! Зато сумма за сентябрь вообще потерялась из списка в Дии. А была! :lol:
ЯНаФоруме
 
Повідомлень: 134
З нами з: 15.01.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 20:05

Нагадайте, які банки крім Алки дозволяють самому керувати, за якими рахунками буде передаватися інформація за трансакціями?
klug
 
Повідомлень: 8954
З нами з: 18.08.14
Подякував: 377 раз.
Подякували: 1266 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 20:07

Re: Національний кешбек

klug написав:Нагадайте, які банки крім Алки дозволяють самому керувати, за якими рахунками буде передаватися інформація за трансакціями?
моно?
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1682
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 21:28

  klug написав:Нагадайте, які банки крім Алки дозволяють самому керувати, за якими рахунками буде передаватися інформація за трансакціями?

Пумба, Рада
WallNutPen
 
Повідомлень: 1494
З нами з: 08.06.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 10:15

Re: Національний кешбек

За який останній місяць буде нараховуватись нац. кешбек? На сайті написано, нараховані кошти треба встигнути витратити до 31.12.2025, і сама програма діє теж до 31.12.2025. За цією логікою, листопад — останній?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4459
З нами з: 14.10.08
Подякував: 326 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12131415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.