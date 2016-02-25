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Как экономить на банковских
услугах Делимся своими способами

Как экономить на банковских услугах Делимся своими способами
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 13:57

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149. Эрдэ Банк
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151. Ялтабанк
152. CityCommerceBank
Это вы с начала становления банковской системы смотрите, в начале 90-х их как мышей на чердаке было, но сами же и ушли с рынка естественным путем

Это отнюдь не с начала 90-х а с конца 90-х. Если бы с начала - список был бы намного длиннее. И многие не попавшие в список банки из начала 90-х ушли не "естественным путем" а прихватив деньги вкладчиков. :wink:
jabba
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нужно оплатить квитанцию днепрводоканал за проверку и пломбировку счетчика
в каком банке можно это сделать бесплатно или с мин комисией
в квитанции указан укрсиббанк едрпоу 03341305
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:46

  zoawlhxc написав:нужно оплатить квитанцию днепрводоканал за проверку и пломбировку счетчика
в каком банке можно это сделать бесплатно или с мин комисией
в квитанции указан укрсиббанк едрпоу 03341305

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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:31

Re: Как экономить на банковских услугах Делимся своими спосо

Добрий ранок! Підскажіть, будь ласка, знаходжусь у стадії продажу квартири. Гроші будуть зараховуватися на банківський рахунок. У якому банку краще відкрити рахунок. І чи можливо взагалі зробити так, щоб не сплачувати відсоток при зарахуванні грошей чи зняті? Чи можна уникнути банківської комісії взагалі?
taya77
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 11:53

  taya77 написав:Добрий ранок! Підскажіть, будь ласка, знаходжусь у стадії продажу квартири. Гроші будуть зараховуватися на банківський рахунок. У якому банку краще відкрити рахунок. І чи можливо взагалі зробити так, щоб не сплачувати відсоток при зарахуванні грошей чи зняті? Чи можна уникнути банківської комісії взагалі?

Когда покупал квартиру, то приходил сотрудник банка и открывался счет для осуществления купли продажи, деньги зачислялись и снимались со счета, но по факту операция купли-продажи проходила кешем, банку платилась условленная комиссия.

В теории существуют куча схем.

Можно открыть депозит на месяц, например в Монобанке, указать счет для пополнения депозита в качестве расчетного, + получить еще кешбек, и в конце срока снять наличными.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:46

Re: Как экономить на банковских услугах Делимся своими спосо

Безкоштовна відправка переказів з Польщі в Україну
Здійснюйте SWIFT-перекази в євро без комісій з новим партнером Alior Bank. Детальніше...
MASolomko
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  MASolomko написав:Безкоштовна відправка переказів з Польщі в Україну
Здійснюйте SWIFT-перекази в євро без комісій з новим партнером Alior Bank. Детальніше...


Так а що тут нового? Моно то саме має. А Кредо в злотих видає
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:21

Re: Как экономить на банковских услугах Делимся своими спосо

  Ethereum написав:Моно то саме має. А Кредо в злотих видає
Не знав про це.
Є джерела, де можна прочитати про це?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:19

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Financial Expert
Как экономить на услугах банков?
ТупУм » Чет 25 лют, 2016 14:28
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