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Как экономить на банковских услугах Делимся своими способами
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 січ, 2020 15:43
greenozon написав:
https://kredobank.com.ua/about/pres-sluzhba/news/kredobank-zaprovadzhuye-bezkoshtovnu-vydachu-karty-zlotowka-u-polskykh-zlotykh
Унікальна карта «Złotówka» з рахунком у польських злотих дозволяє безкоштовно отримувати готівку у будь-якому банкоматі України та у більш як 3200 банкоматів банку PKO Bank Polski на всій території Польщі, а також розраховуватися картою у будь-якій валюті світу без сплати комісії за конвертацію. На карту можна здійснювати онлайн-перекази з банківських рахунків, відкритих у банку PKO Bank Polski, за допомогою Інтернет-сервісу iPKO
И как на такие выкрутасы посмотрит финмон, и ещё, потенциально - налоговая? Поступления частному лицу из-за границы являются доходом, с которого должен быть уплачен подоходный налог.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 17:03
M-Audio написав:
И как на такие выкрутасы посмотрит финмон, и ещё, потенциально - налоговая? Поступления частному лицу из-за границы являются доходом, с которого должен быть уплачен подоходный налог.
В принципі цю суму імярек має задекларувати і заплатити податок.
Але ж такі платьожики в податковій не фіксуються, тому і ДФС немає підстав вимагати сплати податку.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:21
M-Audio написав: greenozon написав:
https://kredobank.com.ua/about/pres-sluzhba/news/kredobank-zaprovadzhuye-bezkoshtovnu-vydachu-karty-zlotowka-u-polskykh-zlotykh
Унікальна карта «Złotówka» з рахунком у польських злотих дозволяє безкоштовно отримувати готівку у будь-якому банкоматі України та у більш як 3200 банкоматів банку PKO Bank Polski на всій території Польщі, а також розраховуватися картою у будь-якій валюті світу без сплати комісії за конвертацію. На карту можна здійснювати онлайн-перекази з банківських рахунків, відкритих у банку PKO Bank Polski, за допомогою Інтернет-сервісу iPKO
И как на такие выкрутасы посмотрит финмон, и ещё, потенциально - налоговая? Поступления частному лицу из-за границы являются доходом, с которого должен быть уплачен подоходный налог.
Мухи отдельно, котлеты отдельно - финмон занимается исключительно грязными деньгами, а налогами занимается налоговая, ну и банковскую тайну пока не отменили
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