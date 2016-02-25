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Как экономить на банковских
услугах Делимся своими способами

Как экономить на банковских услугах Делимся своими способами
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:43

  greenozon написав:https://kredobank.com.ua/about/pres-sluzhba/news/kredobank-zaprovadzhuye-bezkoshtovnu-vydachu-karty-zlotowka-u-polskykh-zlotykh


Унікальна карта «Złotówka» з рахунком у польських злотих дозволяє безкоштовно отримувати готівку у будь-якому банкоматі України та у більш як 3200 банкоматів банку PKO Bank Polski на всій території Польщі, а також розраховуватися картою у будь-якій валюті світу без сплати комісії за конвертацію. На карту можна здійснювати онлайн-перекази з банківських рахунків, відкритих у банку PKO Bank Polski, за допомогою Інтернет-сервісу iPKO

И как на такие выкрутасы посмотрит финмон, и ещё, потенциально - налоговая? Поступления частному лицу из-за границы являются доходом, с которого должен быть уплачен подоходный налог.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 17:03

Re: Как экономить на банковских услугах Делимся своими спосо

  M-Audio написав:И как на такие выкрутасы посмотрит финмон, и ещё, потенциально - налоговая? Поступления частному лицу из-за границы являются доходом, с которого должен быть уплачен подоходный налог.

В принципі цю суму імярек має задекларувати і заплатити податок.
Але ж такі платьожики в податковій не фіксуються, тому і ДФС немає підстав вимагати сплати податку.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:21

  M-Audio написав:
  greenozon написав:https://kredobank.com.ua/about/pres-sluzhba/news/kredobank-zaprovadzhuye-bezkoshtovnu-vydachu-karty-zlotowka-u-polskykh-zlotykh


Унікальна карта «Złotówka» з рахунком у польських злотих дозволяє безкоштовно отримувати готівку у будь-якому банкоматі України та у більш як 3200 банкоматів банку PKO Bank Polski на всій території Польщі, а також розраховуватися картою у будь-якій валюті світу без сплати комісії за конвертацію. На карту можна здійснювати онлайн-перекази з банківських рахунків, відкритих у банку PKO Bank Polski, за допомогою Інтернет-сервісу iPKO

И как на такие выкрутасы посмотрит финмон, и ещё, потенциально - налоговая? Поступления частному лицу из-за границы являются доходом, с которого должен быть уплачен подоходный налог.

Мухи отдельно, котлеты отдельно - финмон занимается исключительно грязными деньгами, а налогами занимается налоговая, ну и банковскую тайну пока не отменили
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:15

  Stringer написав:Мухи отдельно, котлеты отдельно - финмон занимается исключительно грязными деньгами, а налогами занимается налоговая, ну и банковскую тайну пока не отменили

Как же. Это он создавался под предлогом "борьбы с терроризмом и отмыванием денег, полученных преступным путём". Но почитайте, как они реально действуют, и что требуют. Их давно уже преимущественно интересует именно уплата налогов и соответствие доходов и расходов, а никакая не преступная деятельность. Хотя неуплата налогов и считается преступлением, это совершенно не говорит о том, что деньги имеют преступное происхождение. Но неуплатой налога должна заниматься налоговая, которая должна доказать этот факт. В реальности же именно финмон заставит _вас_ доказывать, что преступления (неуплату налогов) вы не совершали. Просто потому, что у него есть реальное право изъять ваши средства (по факту) без доказательств.
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