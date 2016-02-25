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Как экономить на банковских услугах Делимся своими способами
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 січ, 2020 16:43
greenozon написав:
https://kredobank.com.ua/about/pres-sluzhba/news/kredobank-zaprovadzhuye-bezkoshtovnu-vydachu-karty-zlotowka-u-polskykh-zlotykh
Унікальна карта «Złotówka» з рахунком у польських злотих дозволяє безкоштовно отримувати готівку у будь-якому банкоматі України та у більш як 3200 банкоматів банку PKO Bank Polski на всій території Польщі, а також розраховуватися картою у будь-якій валюті світу без сплати комісії за конвертацію. На карту можна здійснювати онлайн-перекази з банківських рахунків, відкритих у банку PKO Bank Polski, за допомогою Інтернет-сервісу iPKO
И как на такие выкрутасы посмотрит финмон, и ещё, потенциально - налоговая? Поступления частному лицу из-за границы являются доходом, с которого должен быть уплачен подоходный налог.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 18:03
M-Audio написав:
И как на такие выкрутасы посмотрит финмон, и ещё, потенциально - налоговая? Поступления частному лицу из-за границы являются доходом, с которого должен быть уплачен подоходный налог.
В принципі цю суму імярек має задекларувати і заплатити податок.
Але ж такі платьожики в податковій не фіксуються, тому і ДФС немає підстав вимагати сплати податку.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 13:21
M-Audio написав: greenozon написав:
https://kredobank.com.ua/about/pres-sluzhba/news/kredobank-zaprovadzhuye-bezkoshtovnu-vydachu-karty-zlotowka-u-polskykh-zlotykh
Унікальна карта «Złotówka» з рахунком у польських злотих дозволяє безкоштовно отримувати готівку у будь-якому банкоматі України та у більш як 3200 банкоматів банку PKO Bank Polski на всій території Польщі, а також розраховуватися картою у будь-якій валюті світу без сплати комісії за конвертацію. На карту можна здійснювати онлайн-перекази з банківських рахунків, відкритих у банку PKO Bank Polski, за допомогою Інтернет-сервісу iPKO
И как на такие выкрутасы посмотрит финмон, и ещё, потенциально - налоговая? Поступления частному лицу из-за границы являются доходом, с которого должен быть уплачен подоходный налог.
Мухи отдельно, котлеты отдельно - финмон занимается исключительно грязными деньгами, а налогами занимается налоговая, ну и банковскую тайну пока не отменили
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Додано: Сер 22 січ, 2020 23:15
Stringer написав:
Мухи отдельно, котлеты отдельно - финмон занимается исключительно грязными деньгами, а налогами занимается налоговая, ну и банковскую тайну пока не отменили
Как же. Это он создавался под предлогом "борьбы с терроризмом и отмыванием денег, полученных преступным путём". Но почитайте, как они реально действуют, и что требуют. Их давно уже преимущественно интересует именно уплата налогов и соответствие доходов и расходов, а никакая не преступная деятельность. Хотя неуплата налогов и считается преступлением, это совершенно не говорит о том, что деньги имеют преступное происхождение. Но неуплатой налога должна заниматься налоговая, которая должна доказать этот факт. В реальности же именно финмон заставит _вас_ доказывать, что преступления (неуплату налогов) вы не совершали. Просто потому, что у него есть реальное право изъять ваши средства (по факту) без доказательств.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 10:23
M-Audio написав: Stringer написав:
Мухи отдельно, котлеты отдельно - финмон занимается исключительно грязными деньгами, а налогами занимается налоговая, ну и банковскую тайну пока не отменили
Как же. Это он создавался под предлогом "борьбы с терроризмом и отмыванием денег, полученных преступным путём". Но почитайте, как они реально действуют, и что требуют. Их давно уже преимущественно интересует именно уплата налогов и соответствие доходов и расходов, а никакая не преступная деятельность. Хотя неуплата налогов и считается преступлением, это совершенно не говорит о том, что деньги имеют преступное происхождение. Но неуплатой налога должна заниматься налоговая, которая должна доказать этот факт. В реальности же именно финмон заставит _вас_ доказывать, что преступления (неуплату налогов) вы не совершали. Просто потому, что у него есть реальное право изъять ваши средства (по факту) без доказательств.
Где почитать?
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Додано: Пон 25 тра, 2020 21:22
la9 написав:
Подскажите, кто знает - в каком банке самый дешевый свифт? Нужно за бугор отправить деньгу...
Подниму вопрос, кто что знает по поводу? У кого какой опыт имеется по отправке свифта?
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Додано: Пон 25 тра, 2020 21:49
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Использую ПроКредит - доволен. Тариф 0.3% (min - 20, max - 150 USD).
Из недорогих - МИБ (0.2%, min - 30, max - 100 USD), Пивденный (0.5%, min - 25, max - 250 USD) и Мегабанк (0.6%, min - 30 USD).
В других банках стоимость от 1 до 1.5% от суммы платежа.
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