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Как экономить на банковских
услугах Делимся своими способами

Как экономить на банковских услугах Делимся своими способами
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:22

  Mavr написав:
Stringer написав:Если сумма до двух тысяч, то в привате самый дешевый свифт от 10 $
А отправлять можно третьим лицам? В е-лимите у них только инвестирование написано и всякая лабуда. Что писать в назначении платежа если просто другу отправляешь?

Просто другу нельзя, либо родственникам, либо за услугу, и то и другое требует документального подтверждения
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 22:04

Re: Как экономить на банковских услугах Делимся своими спосо

  Stringer написав:Если сумма до двух тысяч, то в привате самый дешевый свифт от 10 $


Никаких там не 10$, сейчас тыкнулся в ИБ, за 1500$ перевод просит 19.5 долларов комиссии, то есть полноценных 1.3%.
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 06:53

  Mavr написав:
  Stringer написав:Если сумма до двух тысяч, то в привате самый дешевый свифт от 10 $


Никаких там не 10$, сейчас тыкнулся в ИБ, за 1500$ перевод просит 19.5 долларов комиссии, то есть полноценных 1.3%.

Ну немного ошибся, не от 10 а от 12 $ . Ну все правильно вам посчитали, перевод на 1500 за 12+0,5%, получается ровно 19,5$
Где то нашли дешевле? Или вы в такой своеобразной манере благодарность выражаете за помощь и наводку?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:34

Re: Как экономить на банковских услугах Делимся своими спосо

Спасибо за любую помощь, просто мыслю вслух. Это не к вам претензия, я просто выкладываю актуальную инфу если кто зайдет с таким же вопросом.
Получается, в других банках с меня взяли бы 20$ + 7.5$? Попробую в Кредо вернусь с результатами
Mavr
 
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