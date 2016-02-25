Как экономить на банковских услугах Делимся своими способами

Просто другу нельзя, либо родственникам, либо за услугу, и то и другое требует документального подтверждения
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:22
Просто другу нельзя, либо родственникам, либо за услугу, и то и другое требует документального подтверждения
Додано: Вів 26 тра, 2020 22:04
Re: Как экономить на банковских услугах Делимся своими спосо
Додано: Сер 27 тра, 2020 06:53
Ну немного ошибся, не от 10 а от 12 $ . Ну все правильно вам посчитали, перевод на 1500 за 12+0,5%, получается ровно 19,5$
Где то нашли дешевле? Или вы в такой своеобразной манере благодарность выражаете за помощь и наводку?
Додано: Сер 27 тра, 2020 09:34
Re: Как экономить на банковских услугах Делимся своими спосо
Спасибо за любую помощь, просто мыслю вслух. Это не к вам претензия, я просто выкладываю актуальную инфу если кто зайдет с таким же вопросом.
Получается, в других банках с меня взяли бы 20$ + 7.5$? Попробую в Кредо вернусь с результатами
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