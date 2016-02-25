Как экономить на банковских услугах Делимся своими способами

Никаких там не 10$, сейчас тыкнулся в ИБ, за 1500$ перевод просит 19.5 долларов комиссии, то есть полноценных 1.3%.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 21:04
Re: Как экономить на банковских услугах Делимся своими спосо
Додано: Сер 27 тра, 2020 05:53
Ну немного ошибся, не от 10 а от 12 $ . Ну все правильно вам посчитали, перевод на 1500 за 12+0,5%, получается ровно 19,5$
Где то нашли дешевле? Или вы в такой своеобразной манере благодарность выражаете за помощь и наводку?
Додано: Сер 27 тра, 2020 08:34
Re: Как экономить на банковских услугах Делимся своими спосо
Спасибо за любую помощь, просто мыслю вслух. Это не к вам претензия, я просто выкладываю актуальную инфу если кто зайдет с таким же вопросом.
Получается, в других банках с меня взяли бы 20$ + 7.5$? Попробую в Кредо вернусь с результатами
Додано: Сер 27 тра, 2020 09:20
Нет, в основном банки снимают процент, но если он ниже минимальной суммы, то минимальную. А приват именно так - 12$ + 0,5%, поэтому и получается на небольших суммах выгоднее через него, чем платить 25-30$ за платёж в других банках.
Там ещё в правексе была фиксированная сумма и цена приемлемая, но там такая отмороженная служба финмониторинга, что мне пять лет назад, даже при наличии документа об оплате услуг отказали в переводе, по "причине отсутствия мокрой печати". Финны, которые прислали инвойс чуть с ума не посходили - у них не ставят печати на документы уже давно
Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:46
Re: Как экономить на банковских услугах Делимся своими спосо
Узнал в Кредо про свифт, может кому надо будет: на базовых условиях 1.5% (min 25$) более дешевый тариф начинается с випа и элита. В общем, дорого.
Додано: Нед 30 сер, 2020 13:24
ціна свіфтовок в різних банках
і ще одна таблиця свіфтів, знайдена на просторах
Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:12
Re: Как экономить на банковских услугах Делимся своими спосо
На чем еще можно сэкономить?
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