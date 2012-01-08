ПОЧЕМУ ВСЕМ СЛЕДУЕТ ВЛАДЕТЬ ФИЗИЧЕСКИМ ЗОЛОТОМ

Додано: Сер 15 бер, 2017 11:44

105 лет назад американский финансист Джи Пи Морган давал показания в Конгрессе. Будучи спрошенным о том, контролируют ли банки деньги в процессе осуществления контроля над кредитом, Морган ответил следующее: “Не всегда. Кредит – это продукт банкинга, но не сами по себе деньги. Деньги – это золото и ничего больше.”



Хотя слова “деньги” и “кредит” означают не то же самое, сегодня мы используем эти понятия для обозначения одного и того же. Однако, с учетом масштабной кредитной экспансии, состоявшейся в последние 40 лет, понимание различий между двумя этими терминами важно, как никогда ранее.



в 1971 году Ричард Никсон упразднил золотой стандарт. Когда доллар был привязан к золоту, кредитное расширение имело пределы. Однако, с переходом на систему фиатных денег, кредит начал создаваться, как говорят теперь, из чистого воздуха.





Поскольку кредит и долг – это две стороны одной и той же монеты, правительства и граждане нагрузились огромными долгами, и это позволяло и тем, и другим жить не по средствам. Эта ситуация очевидна, если взглянуть на статистику публичного и частных долгов.



Большая часть этого “кредита” пошла в финансовые активы. Сегодня отношение объема финансовых активов в собственности домохозяйств к их располагаемым доходам находится на еще одной “рекордной” вершине.



В 2010 году Марвин Кинг, который на тот момент управлял Банком Англии, сказал следующее о финансовой системе: “Ее Ахиллесова пята была и остается чрезвычайно высокий уровень левериджа и большая зависимость от краткосрочного долга.” Экономический рост стал слишком зависим от кредитной экспансии, и в этом проблема.



Когда масштабная кредитная экспансия подойдет к своему завершению, как инвесторы смогут защитить свое богатство?



Вернемся к комментариям Джи Пи Моргана о том, что “ деньги – это золото и ничего больше.”



Когда кредит обрушивается, деньги продолжают свое существование. В отличие от кредита, деньги не могут быть созданы из чистого воздуха, и их ценность не зависит от чего-либо. Деньги – а именно, золото – имеют внутреннюю стоимость, и они не являются обещанием оплаты, а сами по себе являются средством платежа. Прежний Председатель Федрезерва Алан Гринспен сказал как-то: “Золото всегда принимается, при этом нет нужды в какой-либо дополнительной гарантии.”



Поскольку золото является единственным финансовым активом, который не является одновременно чьим-либо обязательством, оно окажется единственным выжившим, когда текущий кредитный пузырь лопнет.



Реализация этого сценария может занять годы. Однако, размещение части вашего богатства в активе, который его защищает, предпочтительней, чем в активе, который может вызвать его разрушение. Как сформулировал Роберт Киосаки в своей неподражаемой энергичной манере, “золото – это самый лучший инструмент сохранения богатства”.



Управляющий фондом Hayman Capital Кайл Басс сделал недавно интересное замечание касательно цены золота и кредита. В 2016 году глобальное предложение кредита, измеряемое денежным агрегатом М2, составило $100 трлн. Общий объем золота, добытого за всю историю человечества, оценивается в $8 трлн. Таким образом, если бы мы решили возвратится к системе, в основе которой находятся деньги, то золото должно было бы стоить больше.



В мире, где леверидж и долговые коэффициенты находятся на рекордных вершинах, владение некоторым количеством реальных ценностей, которые на самом деле могут защитить ваше богатство, никогда еще не было настолько важным. Каждый кредитный бум в истории всегда заканчивался крахом, и этот также не станет исключением.



Международный финансовый кризис показал проблемы в экономики США и стран ЕС, что также сказалось на долларе и евро. Швейцария же продолжает иметь рост экономики, стабильную валюту, низкий уровень государственного долга, первоклассный международный рейтинг, низкие налоги и эффективный государственный аппарат.



Швейцария сейчас, как никогда, воспринимается, как «надежное укрытие» для личных и профессиональных финансов. Вот почему наши клиенты отводят Швейцарии ключевую роль в их инвестиционной стратегии, и почему они заинтересованы в банковских счетах в швейцарских банках, покупке и хранении драгоценных металлов в швейцарских хранилищах, анонимных холдинговых структурах, которые позволяют им вывести активы под швейцарскую юрисдикцию.



Золото – это долгосрочный актив для сбережения. Бумажные валюты приходят и уходят. Они могут быть девальвированы, переоценены или полностью уничтожены (например, в ходе разворачивающейся войны с наличными).



Золото является лучшей ставкой для любой погоды. Золото отлично чувствует себя в инфляции и дефляции, потому что само правительство накачивает его цену.



Проблема с золотом заключается в том, что его может просто не быть, когда вы его больше всего захотите. Причина может быть в динамике спроса и предложения, или в попытках правительства регулировать продажи или скупать его для наращивания собственных резервов.



Сейчас самое время купить физическое золото.



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Так же важно то, что средства, размещенные в депозитной ячейке, не попадают под систему автоматического обмена информацией между странами.



Автор: Валерий Волков

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