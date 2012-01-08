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ПОЧЕМУ ВСЕМ СЛЕДУЕТ
ВЛАДЕТЬ ФИЗИЧЕСКИМ ЗОЛОТОМ

ПОЧЕМУ ВСЕМ СЛЕДУЕТ ВЛАДЕТЬ ФИЗИЧЕСКИМ ЗОЛОТОМ
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2017 11:44

ПОЧЕМУ ВСЕМ СЛЕДУЕТ ВЛАДЕТЬ ФИЗИЧЕСКИМ ЗОЛОТОМ

105 лет назад американский финансист Джи Пи Морган давал показания в Конгрессе. Будучи спрошенным о том, контролируют ли банки деньги в процессе осуществления контроля над кредитом, Морган ответил следующее: “Не всегда. Кредит – это продукт банкинга, но не сами по себе деньги. Деньги – это золото и ничего больше.”

Хотя слова “деньги” и “кредит” означают не то же самое, сегодня мы используем эти понятия для обозначения одного и того же. Однако, с учетом масштабной кредитной экспансии, состоявшейся в последние 40 лет, понимание различий между двумя этими терминами важно, как никогда ранее.

в 1971 году Ричард Никсон упразднил золотой стандарт. Когда доллар был привязан к золоту, кредитное расширение имело пределы. Однако, с переходом на систему фиатных денег, кредит начал создаваться, как говорят теперь, из чистого воздуха.


Поскольку кредит и долг – это две стороны одной и той же монеты, правительства и граждане нагрузились огромными долгами, и это позволяло и тем, и другим жить не по средствам. Эта ситуация очевидна, если взглянуть на статистику публичного и частных долгов.

Большая часть этого “кредита” пошла в финансовые активы. Сегодня отношение объема финансовых активов в собственности домохозяйств к их располагаемым доходам находится на еще одной “рекордной” вершине.

В 2010 году Марвин Кинг, который на тот момент управлял Банком Англии, сказал следующее о финансовой системе: “Ее Ахиллесова пята была и остается чрезвычайно высокий уровень левериджа и большая зависимость от краткосрочного долга.” Экономический рост стал слишком зависим от кредитной экспансии, и в этом проблема.

Когда масштабная кредитная экспансия подойдет к своему завершению, как инвесторы смогут защитить свое богатство?

Вернемся к комментариям Джи Пи Моргана о том, что “ деньги – это золото и ничего больше.”

Когда кредит обрушивается, деньги продолжают свое существование. В отличие от кредита, деньги не могут быть созданы из чистого воздуха, и их ценность не зависит от чего-либо. Деньги – а именно, золото – имеют внутреннюю стоимость, и они не являются обещанием оплаты, а сами по себе являются средством платежа. Прежний Председатель Федрезерва Алан Гринспен сказал как-то: “Золото всегда принимается, при этом нет нужды в какой-либо дополнительной гарантии.”

Поскольку золото является единственным финансовым активом, который не является одновременно чьим-либо обязательством, оно окажется единственным выжившим, когда текущий кредитный пузырь лопнет.

Реализация этого сценария может занять годы. Однако, размещение части вашего богатства в активе, который его защищает, предпочтительней, чем в активе, который может вызвать его разрушение. Как сформулировал Роберт Киосаки в своей неподражаемой энергичной манере, “золото – это самый лучший инструмент сохранения богатства”.

Управляющий фондом Hayman Capital Кайл Басс сделал недавно интересное замечание касательно цены золота и кредита. В 2016 году глобальное предложение кредита, измеряемое денежным агрегатом М2, составило $100 трлн. Общий объем золота, добытого за всю историю человечества, оценивается в $8 трлн. Таким образом, если бы мы решили возвратится к системе, в основе которой находятся деньги, то золото должно было бы стоить больше.

В мире, где леверидж и долговые коэффициенты находятся на рекордных вершинах, владение некоторым количеством реальных ценностей, которые на самом деле могут защитить ваше богатство, никогда еще не было настолько важным. Каждый кредитный бум в истории всегда заканчивался крахом, и этот также не станет исключением.

Международный финансовый кризис показал проблемы в экономики США и стран ЕС, что также сказалось на долларе и евро. Швейцария же продолжает иметь рост экономики, стабильную валюту, низкий уровень государственного долга, первоклассный международный рейтинг, низкие налоги и эффективный государственный аппарат.

Швейцария сейчас, как никогда, воспринимается, как «надежное укрытие» для личных и профессиональных финансов. Вот почему наши клиенты отводят Швейцарии ключевую роль в их инвестиционной стратегии, и почему они заинтересованы в банковских счетах в швейцарских банках, покупке и хранении драгоценных металлов в швейцарских хранилищах, анонимных холдинговых структурах, которые позволяют им вывести активы под швейцарскую юрисдикцию.

Золото – это долгосрочный актив для сбережения. Бумажные валюты приходят и уходят. Они могут быть девальвированы, переоценены или полностью уничтожены (например, в ходе разворачивающейся войны с наличными).

Золото является лучшей ставкой для любой погоды. Золото отлично чувствует себя в инфляции и дефляции, потому что само правительство накачивает его цену.

Проблема с золотом заключается в том, что его может просто не быть, когда вы его больше всего захотите. Причина может быть в динамике спроса и предложения, или в попытках правительства регулировать продажи или скупать его для наращивания собственных резервов.

Сейчас самое время купить физическое золото.

Загляните к нам в Цюрих, и мы поможем Вам принять решение в пользу действительно не обесценивающихся ценностей. Мы охотно Вас проконсультируем, какие золотые слитки, и монеты Вам лучше всего подходят. Кроме того Вы сможете после покупки оставить Ваше золото на хранение в Вашей личной депозитной ячейке.

Так же важно то, что средства, размещенные в депозитной ячейке, не попадают под систему автоматического обмена информацией между странами.

Автор: Валерий Волков
swissbankinginfo.blogspot.com
pantera
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2017 22:47

pantera Тю на вас два раза. Купить золото и оставить черти де - в сомнительной ячейке да еще и за границей - завтра не дадут визу и вы к нему лоступ не получите. :shock: Приходите к нам в ломбард - купите отличных цепей и браслетов - и будете носить на себе. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2017 23:43

Re: ПОЧЕМУ ВСЕМ СЛЕДУЕТ ВЛАДЕТЬ ФИЗИЧЕСКИМ ЗОЛОТОМ

Золото во все времена было самой стабильной и востребованной валютой, и и такой будет оставаться всегда... что касается физического владения - да в общем виртуальное золото также как и виртуальные деньги довольно сложная и страшная вещь... к примеру если в какой то момент все прелести 21-го века исчезли (сломались, отключились ..все что угодно но их нет) виртуальны сбережения становятся БЕСПОЛЕЗНЫМИ.... как то так
Надеждачка
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 тра, 2017 10:30

Хм.
Но цена купли / продажи золота сильно отличается.
На процентов 20.
Также говорили, что вот если станет Трамп президентом, то золото вырастет в цене. Пока этого не случилось.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2017 08:18

  M-A-X написав:Хм.
Но цена купли / продажи золота сильно отличается.
На процентов 20.


В Дойче банке тоже говорят, что на 20% переоценка сейчас имеет место быть.

Но у них методика - схрестить бульдога с носорогом :idea: , а как оно на самом деле покажет время.
aknv
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 жов, 2017 12:22

Re: ПОЧЕМУ ВСЕМ СЛЕДУЕТ ВЛАДЕТЬ ФИЗИЧЕСКИМ ЗОЛОТОМ

Хорошая статья, спасибо. В золоте есть 2 главных правила:
1. инвесторы хотят сохранить деньги - золото нужно продавать
2. инвесторы хотят вкладываться - золото нужно покупать
Финансистка97
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Повідомлення Додано: Сер 18 жов, 2017 19:45

Финансистка97 А переведя с языка финансисток на русский - сейчас покапать или продавать?
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 15:30

Подскажите на данный момент ньюансы покупки. Интересует что покупать - слитки или монеты (какие). В каких банках не записывают личные данные (паспорт, прописка) ? Заранее спасибо :)
Borisd
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 18:35

Re: ПОЧЕМУ ВСЕМ СЛЕДУЕТ ВЛАДЕТЬ ФИЗИЧЕСКИМ ЗОЛОТОМ

Что Вам больше нравится - то и покупайте. Если берете не более чем на 150 тыс. - не записывают данные. Заранее договариваетесь с сотрудником банка о наличии и стоимости, приезжаете в банк смотрите на товар, оплачиваете на кассе. Забираете и едете от туда.
Mr1Fox
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:02

  Надеждачка написав:Золото во все времена было самой стабильной и востребованной валютой, и и такой будет оставаться всегда... что касается физического владения - да в общем виртуальное золото также как и виртуальные деньги довольно сложная и страшная вещь... к примеру если в какой то момент все прелести 21-го века исчезли (сломались, отключились ..все что угодно но их нет) виртуальны сбережения становятся БЕСПОЛЕЗНЫМИ.... как то так

Все верно. Вот только, если все прелести 21-го века исчезнут ( думаю это возможно только из-за катаклизмов (климатических более вероятно), то и владение золотом врядли поможет в тот момент)
nau762
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