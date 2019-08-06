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Пластиковые деньги:
банкноты из полимера

Пластиковые деньги: банкноты из полимера
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Тут обговорюємо купюри валют Миру, випадки підробок та афери, пов'язані з ними.
Повідомлення Додано: Сер 05 кві, 2017 14:32

Пластиковые деньги: банкноты из полимера

Первые пластиковые деньги появились еще 28 лет назад

Сегодня в Великобритании начался переход на полимерные деньги. Первыми в оборот попали новые 5 фунтов. Банкноты номиналом 10 и 20 фунтов появятся в кошельках британцев в ближайшие несколько лет.

Срок службы новых купюр (5 лет) в несколько раз превышает жизненный цикл бумажных денег. Пластик делает деньги более износоустойчивыми, отталкивая воду и грязь. А также защищая банкноты от повреждений.

Великобритания — не первая страна, которая будет пользоваться преимуществами новых денег. В 2016 пластиковые деньги находятся в обращении в 48 странах, охватывая весь банкнотный ряд, или его часть.
Редакция PaySpace Magazine составила список государств, которые уже полностью перешли на полимерную наличность.

Австралия
Австралия стала первой страной, где в 1988 году были напечатаны банкноты из тонкого пластика. Выпуск был посвящен двухсотлетию заселения Австралии европейцами. В настоящее время все купюры австралийского доллара (5, 10, 20, 50, 100) сделаны из полимера. Более того, за 30 лет экспериментов Резервный банк пришел к новому формату денег — на полимерных банкнотах появилась анимация.

Папуа — Новая Гвинея
Национальная валюта Папуа-Новой Гвинеи – кина печатается на пластике с 1991 года . К 2008 все купюры в стране стали полимерными — 2, 5, 10, 20, 50 и 100 кин. До 2014 года население могло расплачиваться бумажными деньгами. Но сегодня старые деньги больше не являются легальным платежным инструментом.

Новая Зеландия
Тонкий пластик используется для изготовления новозеландского доллара с 1999 года. С тех пор дизайн полимерных денег менялся, становясь все более недоступным для фальшивомонетчиков. В 2015 году Резервный банк Новой Зеландии запустил новую серию купюр – так называемые «яркие деньги». Банкнота из этой серии номиналом $5 уже получила звание лучшей банкноты 2015 года. В обращении находятся пластиковые 5, 10, 20, 50 и 100 долларов.

Румыния
Румыния начала выпускать полимерные деньги еще до проведения деноминации в 2005 году. В 1999 Центробанк страны напечатал на пластике 2000. А с 2001 по 2004 — 10 000, 50 000, 100 000, 500 000 и 1 млн лей.

После изменения номинала местные банкноты номиналом 1, 5, 10, 50, 100 и 500 лей продолжили выпускать в пластике.

Вьетнам
В 2003 году Государственный банк Вьетнама отказался от печати денег на хлопке. Вместо этого регулятор предложил выпускать синтетические купюры, объясняя это сокращением затрат на печать. В СМИ писали, что сын директора Центробанка владеет печатным бизнесом, и переход на полимерные деньги в первую очередь будет выгоден его семье. Однако после закрытия нескольких журналов эта информация больше не поднималась. Сегодня Вьетнамский донг выпускается такими номиналами: 10, 20, 50, 100, 200 и 500 тыс.

Бруней
Бруней начал переход на полимерные деньги в 2004 году из-за участившихся случаев подделок. Уже в 2005 году банкноте достоинством $100 присудили золотую медаль за ее систему защиты. На сегодняшний день в пластике выпускают 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 и 10 000 брунейских долларов.

Канада
В 2011 Банк Канады запустил в оборот первые пластиковые деньги, начав со 100 долларов. Более мелкие купюры из пластика появились в обращении спустя несколько лет. Сейчас в стране ходят пластиковые канадские доллары номиналом 5, 10, 20, 50 и 100.

Мальдивы
Мальдивская руфия стала пластиковой в 2015 году. К 50-летию независимости Мальдив, Управление денежного обращения выпустило банкноту номиналом 5 тыс. руфий. Однако сегодня она не используется из-за проведения в стране деноминации. В 2016 году ведомство обновило весь банкнотный ряд. Сегодня в пластике выпускают 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 руфий.

Как видим, пластиковые деньги пользуются наибольшим успехом в Океании. Именно в этом регионе деньги впервые были напечатаны на полимере. И сегодня уже три страны полностью перешли на более износоустойчивые купюры. Тренд поддерживают в Азии — несколько стран тоже заменили бумажные деньги на пластик.

Переводить банкнотный ряд на пластик начало еще более 20 государств. Среди них Гонконг, Израиль, Мексика и Нигерия. Еще 10 – печатают в полимере только памятные банкноты. Это Бризилия, Китай, Польша. Северная Ирландия и другие.

Украина пока не собирается отказываться от натуральных материалов в пользу пластика. Наоборот, в НБУ сообщили, что гривны будут изготавливать из льна.

По ссылке фото пластиковых купюр
Tatgor
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Повідомлень: 49
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Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2017 23:58

Tatgor
Как по мне главное, чтобы давали возможность их заработать. А с чего они там будут сделаны, по-моему, не принципиально. От материала изменится только стоимость изготовления, а вот ценность останется, увы, та же….
Надеждачка
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 тра, 2017 00:44

Re: Пластиковые деньги: банкноты из полимера

попалась от румына в подарок их банкнота. реально круто выглядит
ElamHarnish
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:59

Надеждачка
Хоть и много времени прошло, но не соглашусь с Вами, качество денег так же имеет свою роль.
VladWol
 
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