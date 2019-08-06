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банкноты из полимера Пластиковые деньги: банкноты из полимера + Додати

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на тему Тут обговорюємо купюри валют Миру, випадки підробок та афери, пов'язані з ними.

Додано: Сер 05 кві, 2017 14:32 Пластиковые деньги: банкноты из полимера пластиковые деньги появились еще 28 лет назад



Сегодня в Великобритании начался переход на полимерные деньги. Первыми в оборот попали новые 5 фунтов. Банкноты номиналом 10 и 20 фунтов появятся в кошельках британцев в ближайшие несколько лет.



Срок службы новых купюр (5 лет) в несколько раз превышает жизненный цикл бумажных денег. Пластик делает деньги более износоустойчивыми, отталкивая воду и грязь. А также защищая банкноты от повреждений.



Великобритания — не первая страна, которая будет пользоваться преимуществами новых денег. В 2016 пластиковые деньги находятся в обращении в 48 странах, охватывая весь банкнотный ряд, или его часть.

Редакция PaySpace Magazine составила список государств, которые уже полностью перешли на полимерную наличность.



Австралия

Австралия стала первой страной, где в 1988 году были напечатаны банкноты из тонкого пластика. Выпуск был посвящен двухсотлетию заселения Австралии европейцами. В настоящее время все купюры австралийского доллара (5, 10, 20, 50, 100) сделаны из полимера. Более того, за 30 лет экспериментов Резервный банк пришел к новому формату денег — на полимерных банкнотах появилась анимация.



Папуа — Новая Гвинея

Национальная валюта Папуа-Новой Гвинеи – кина печатается на пластике с 1991 года . К 2008 все купюры в стране стали полимерными — 2, 5, 10, 20, 50 и 100 кин. До 2014 года население могло расплачиваться бумажными деньгами. Но сегодня старые деньги больше не являются легальным платежным инструментом.



Новая Зеландия

Тонкий пластик используется для изготовления новозеландского доллара с 1999 года. С тех пор дизайн полимерных денег менялся, становясь все более недоступным для фальшивомонетчиков. В 2015 году Резервный банк Новой Зеландии запустил новую серию купюр – так называемые «яркие деньги». Банкнота из этой серии номиналом $5 уже получила звание лучшей банкноты 2015 года. В обращении находятся пластиковые 5, 10, 20, 50 и 100 долларов.



Румыния

Румыния начала выпускать полимерные деньги еще до проведения деноминации в 2005 году. В 1999 Центробанк страны напечатал на пластике 2000. А с 2001 по 2004 — 10 000, 50 000, 100 000, 500 000 и 1 млн лей.



После изменения номинала местные банкноты номиналом 1, 5, 10, 50, 100 и 500 лей продолжили выпускать в пластике.



Вьетнам

В 2003 году Государственный банк Вьетнама отказался от печати денег на хлопке. Вместо этого регулятор предложил выпускать синтетические купюры, объясняя это сокращением затрат на печать. В СМИ писали, что сын директора Центробанка владеет печатным бизнесом, и переход на полимерные деньги в первую очередь будет выгоден его семье. Однако после закрытия нескольких журналов эта информация больше не поднималась. Сегодня Вьетнамский донг выпускается такими номиналами: 10, 20, 50, 100, 200 и 500 тыс.



Бруней

Бруней начал переход на полимерные деньги в 2004 году из-за участившихся случаев подделок. Уже в 2005 году банкноте достоинством $100 присудили золотую медаль за ее систему защиты. На сегодняшний день в пластике выпускают 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 и 10 000 брунейских долларов.



Канада

В 2011 Банк Канады запустил в оборот первые пластиковые деньги, начав со 100 долларов. Более мелкие купюры из пластика появились в обращении спустя несколько лет. Сейчас в стране ходят пластиковые канадские доллары номиналом 5, 10, 20, 50 и 100.



Мальдивы

Мальдивская руфия стала пластиковой в 2015 году. К 50-летию независимости Мальдив, Управление денежного обращения выпустило банкноту номиналом 5 тыс. руфий. Однако сегодня она не используется из-за проведения в стране деноминации. В 2016 году ведомство обновило весь банкнотный ряд. Сегодня в пластике выпускают 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 руфий.



Как видим, пластиковые деньги пользуются наибольшим успехом в Океании. Именно в этом регионе деньги впервые были напечатаны на полимере. И сегодня уже три страны полностью перешли на более износоустойчивые купюры. Тренд поддерживают в Азии — несколько стран тоже заменили бумажные деньги на пластик.



Переводить банкнотный ряд на пластик начало еще более 20 государств. Среди них Гонконг, Израиль, Мексика и Нигерия. Еще 10 – печатают в полимере только памятные банкноты. Это Бризилия, Китай, Польша. Северная Ирландия и другие.



Украина пока не собирается отказываться от натуральных материалов в пользу пластика. Наоборот, в НБУ сообщили, что гривны будут изготавливать из льна.



По ссылке фото пластиковых купюр Первыепоявились еще 28 лет назадСегодня в Великобритании начался переход на полимерные деньги. Первыми в оборот попали новые 5 фунтов. Банкноты номиналом 10 и 20 фунтов появятся в кошельках британцев в ближайшие несколько лет.Срок службы новых купюр (5 лет) в несколько раз превышает жизненный цикл бумажных денег. Пластик делает деньги более износоустойчивыми, отталкивая воду и грязь. А также защищая банкноты от повреждений.Великобритания — не первая страна, которая будет пользоваться преимуществами новых денег. В 2016 пластиковые деньги находятся в обращении в 48 странах, охватывая весь банкнотный ряд, или его часть.Редакция PaySpace Magazine составила список государств, которые уже полностью перешли на полимерную наличность.АвстралияАвстралия стала первой страной, где в 1988 году были напечатаны банкноты из тонкого пластика. Выпуск был посвящен двухсотлетию заселения Австралии европейцами. В настоящее время все купюры австралийского доллара (5, 10, 20, 50, 100) сделаны из полимера. Более того, за 30 лет экспериментов Резервный банк пришел к новому формату денег — на полимерных банкнотах появилась анимация.Папуа — Новая ГвинеяНациональная валюта Папуа-Новой Гвинеи – кина печатается на пластике с 1991 года . К 2008 все купюры в стране стали полимерными — 2, 5, 10, 20, 50 и 100 кин. До 2014 года население могло расплачиваться бумажными деньгами. Но сегодня старые деньги больше не являются легальным платежным инструментом.Новая ЗеландияТонкий пластик используется для изготовления новозеландского доллара с 1999 года. С тех пор дизайн полимерных денег менялся, становясь все более недоступным для фальшивомонетчиков. В 2015 году Резервный банк Новой Зеландии запустил новую серию купюр – так называемые «яркие деньги». Банкнота из этой серии номиналом $5 уже получила звание лучшей банкноты 2015 года. В обращении находятся пластиковые 5, 10, 20, 50 и 100 долларов.РумынияРумыния начала выпускать полимерные деньги еще до проведения деноминации в 2005 году. В 1999 Центробанк страны напечатал на пластике 2000. А с 2001 по 2004 — 10 000, 50 000, 100 000, 500 000 и 1 млн лей.После изменения номинала местные банкноты номиналом 1, 5, 10, 50, 100 и 500 лей продолжили выпускать в пластике.ВьетнамВ 2003 году Государственный банк Вьетнама отказался от печати денег на хлопке. Вместо этого регулятор предложил выпускать синтетические купюры, объясняя это сокращением затрат на печать. В СМИ писали, что сын директора Центробанка владеет печатным бизнесом, и переход на полимерные деньги в первую очередь будет выгоден его семье. Однако после закрытия нескольких журналов эта информация больше не поднималась. Сегодня Вьетнамский донг выпускается такими номиналами: 10, 20, 50, 100, 200 и 500 тыс.БрунейБруней начал переход на полимерные деньги в 2004 году из-за участившихся случаев подделок. Уже в 2005 году банкноте достоинством $100 присудили золотую медаль за ее систему защиты. На сегодняшний день в пластике выпускают 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 и 10 000 брунейских долларов.КанадаВ 2011 Банк Канады запустил в оборот первые пластиковые деньги, начав со 100 долларов. Более мелкие купюры из пластика появились в обращении спустя несколько лет. Сейчас в стране ходят пластиковые канадские доллары номиналом 5, 10, 20, 50 и 100.МальдивыМальдивская руфия стала пластиковой в 2015 году. К 50-летию независимости Мальдив, Управление денежного обращения выпустило банкноту номиналом 5 тыс. руфий. Однако сегодня она не используется из-за проведения в стране деноминации. В 2016 году ведомство обновило весь банкнотный ряд. Сегодня в пластике выпускают 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 руфий.Как видим, пластиковые деньги пользуются наибольшим успехом в Океании. Именно в этом регионе деньги впервые были напечатаны на полимере. И сегодня уже три страны полностью перешли на более износоустойчивые купюры. Тренд поддерживают в Азии — несколько стран тоже заменили бумажные деньги на пластик.Переводить банкнотный ряд на пластик начало еще более 20 государств. Среди них Гонконг, Израиль, Мексика и Нигерия. Еще 10 – печатают в полимере только памятные банкноты. Это Бризилия, Китай, Польша. Северная Ирландия и другие.Украина пока не собирается отказываться от натуральных материалов в пользу пластика. Наоборот, в НБУ сообщили, что гривны будут изготавливать из льна.По ссылке Tatgor

Повідомлень: 49 З нами з: 18.02.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 тра, 2017 23:58 Tatgor

Как по мне главное, чтобы давали возможность их заработать. А с чего они там будут сделаны, по-моему, не принципиально. От материала изменится только стоимость изготовления, а вот ценность останется, увы, та же…. Надеждачка Повідомлень: 88 З нами з: 07.10.16 Подякував: 1 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 тра, 2017 00:44 Re: Пластиковые деньги: банкноты из полимера попалась от румына в подарок их банкнота. реально круто выглядит ElamHarnish Повідомлень: 11 З нами з: 03.10.14 Подякував: 7 раз. Подякували: 2 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 14:59 Надеждачка

Хоть и много времени прошло, но не соглашусь с Вами, качество денег так же имеет свою роль. VladWol Повідомлень: 2 З нами з: 06.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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