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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4839484048414842

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 17:03

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

  abc111 написав:Вон микитася, не банкира прижали, сразу 80 лямов залога нашел...

Чекаєм поки Лагуна притиснуть?
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:25

Тракторист, доброе утро,
через несколько дней после отправки письма в Контакт-Центре Банка по номеру 044-500-00-12 можно уточнить получение Банком письма и его регистрационный номер.
Delta official
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 17:38

  Delta official написав:Тракторист, доброе утро,
через несколько дней после отправки письма в Контакт-Центре Банка по номеру 044-500-00-12 можно уточнить получение Банком письма и его регистрационный номер.

Delta official, а есть ли варианты получить от банка информацию по этому вопросу в эпистолярном жанре если отправитель письма находится за пределами Украины?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:10

Тракторист, доброе утро,
эту же информацию есть возможность получить по электронной почте: consultant@deltabank.com.ua или info@deltabank.com.ua.
Delta official
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:16

https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/13/7231821/
Алла знає багато цікавого про Дельтабанку.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:24

3 декабря 2019 года в 9-00 возле верховной рады!

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diplomnet
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  diplomnet написав:Зображення

вопросы надо было задавать 6 лет назад...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 12:39

  diplomnet написав:Зображення

Хто спонсорує міроприємство?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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