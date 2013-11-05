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Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 23 гру, 2019 22:01
ГПУ изменила квалификацию дела о выводе 4,4 млрд гривен из "Дельта банка"
Новости » Происшествия 23.12.2019 - 17:52 Новина українською
ГПУ изменила квалификацию дела о выводе 4,4 млрд гривен из "Дельта банка"
Фото: Дельта банк (deltabank.com.ua)
Должностные лица предоставили кредит понимая, что его не отдадут
Генеральная прокуратура Украины изменила подозрение двум бывшим сотрудникам "Дельта банка" и директору одного из предприятий по факту вывода около 4,4 млрд грн из банка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
По версии следствия, бывшие сотрудники "Дельта банка" подозреваются в заключении кредитных договоров с нарушением украинского законодательства и документов банка.
Так, должностные лица банка выдали кредит на сумму 4,4 млрд гривен. Следствие считает, что подозреваемые понимали проблемность банка, а также то, что предоставленные деньги не будут возвращены банку.
"Указанные обстоятельства стали основанием отнесения банка к категории неплатежеспособных банков и введения временной администрации. Кроме того, Фондом гарантирования вкладов физических лиц начата возмещения средств вкладчикам банка в связи с недостаточностью имущества банка, которая возникла в результате неправомерных действий", - говорится в сообщении.
В прокуратуре сообщили, что подозреваемых продолжают искать.
Напомним, в мае ГПУ возобновила расследование против одного из бывших топ-менеджеров "Дельта Банка", который подозревается в выведении почти 50,6 млн долларов.
Напомним, в апреле Фонд гарантирования продлил ликвидацию "Дельта Банка".
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Додано: Суб 28 гру, 2019 23:23
Суд вернул Дельта Банку неправомерно выведены активы на сумму 87,29 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
17 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд при участии Фонда гарантирования вкладов удовлетворил апелляционные жалобы Национального антикоррупционного бюро и Дельта Банка на решение Хозяйственного суда Киева от 27 июня по делу № 910/30/19.
Отмечается, Апелляционный суд признал недействительным договор уступки права требования от 29 марта 2013 года, по которому Дельта Банк передал кипрской компании “Калума Холдингз Лимитед” право требования на сумму 87,29 млн долларов к компании “Силистен Трейдинг ЛТД”.
22 октября 2012 года Дельта Банк выступил поручителем и заключил договор залога с Meinl Bank (Австрия), согласно которому перечислил свои средства на счета в Meinl Bank в качестве обеспечения по обязательствам “Силистен Трейдинг ЛТД” по кредитному договору, заключенному между компанией и австрийским банком.
21 марта 2013 Дельта Банк и компания “Калума Холдинґз Лимитед” заключили договор о привлечении средств на условиях субординированного долга в размере 96,67 млн долларов. По закону, средства, привлеченные на условиях субординированного долга, направляются на повышение капитализации банка и выполнение обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами, а также не могут быть отчуждены без согласия Нацбанка, в период действия заключенного договора – в течение 5 лет. А в случае банкротства или ликвидации банка-должника такие средства возвращаются инвестору после удовлетворения требований других кредиторов банка – в десятую очередь.
19 января 2015 года Дельта Банк списал средства на сумму 87,29 млн долларов за невыполнение “Силистен Трейдинг ЛТД” своих обязательств перед Meinl Bank.
В свою очередь, Дельта банк получил право требования от компании “Силистен Трейдинг ЛТД” вернуть указанные средства, однако благодаря договору уступки права требования это право перешло к “Калума Холдингз Лимитед”, что произошло за два месяца до введения в Дельта Банк временной администрации.
Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 17 декабря 2019 Дельта Банку был возвращен право требования денежных средств на сумму 87,29 млн долларов.
По материалам Фондовый Мир
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Пон 09 гру, 2019 16:05
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