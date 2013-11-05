Дельта Банк - БАНКРОТ

"6. Інформація про акцептування вимог кредиторів розміщується на сайті банку, що ліквідується, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці.
7. Така інформація розміщується в узагальненому вигляді. Кредитори банку мають право отримати зазначену інформацію щодо себе після усної ідентифікації у банку безкоштовно."
Таким образом, Положением не запрещено, позвонив со стационарного телефона Укртелекома, у которого есть запас бесплатных минут по межгороду, и, пройдя устную идентификацию, получить информацию.
Наконец, законом не запрещено, а поэтому можно подать в Фонд письменный запрос по почте о предоставлении информации, а именно попросить копию решения Фонда о распределении кредиторских требований по очередям и с указанием сумм по каждой очереди на дату начала ликвидации Дельты, а также информацию о погашении этих требований на данный момент, указав, что Вы являетесь кредитором 4-ой очереди, и попросив подтвердить этот факт. К запросу нужно приложить копию страниц паспорта и идентификационного кода, чтобы можно было осуществить Вашу идентификацию.
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сегодня позвонил заряженный робот на мой мобильный и что то лапотал про переуступку долга Дельты какому то финансовому учреждения и оставил телефон для контактов названия Хфирмы я не запомнил а телефон я записал 0442279260 с него же и звонили , мой телефон определил звонок как Спам , короче база вкладчиков гуляет по интернету и мошенники пытаются и на этой теме поживиться