Дельта Банк - БАНКРОТ

Додано: Сер 27 тра, 2020 23:13

ФГВФО буде судитись за кордоном в інтересах двох найбільших банків-банкрутів



Понеділок, 25 травня 2020 12:04

Автор Финансовый клуб



Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписав перші угоди щодо представництва інтересів неплатоспроможних банків у судових процесах про відшкодування збитків у закордонних юрисдикціях.



«Фонд гарантування вкладів підписав перші договори щодо представництва інтересів Фонду та неплатоспроможних банків у судових процесах (кримінальних, цивільних, господарських) про відшкодування збитків, заподіяних таким банкам та їхнім кредиторам пов’язаними з банками особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першою статті 52 закону «Про банки і банківську діяльність») у закордонних юрисдикціях та за необхідності у юрисдикції України», - повідомляє ФГВФО.



Підписання договорів стало завершенням відкритих конкурсів, оголошених Фондом в середині листопада 2019 року щодо повернення активів ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», виведених за кордон.



Так 2 квітня 2020 року підписано договір з юридичною компанією Gateley Plc щодо закупівлі послуг з представництва інтересів ФГВФО та/або банку «Фінанси та Кредит».



Компанія Gateley Plc – переможець у номінації «юридична фірма року» за версією British Legal Awards (листопад 2019 р.), має у штаті понад 1 100 працівників, включаючи понад 500 професійних консультантів, 140 штатних партнерів в мережі офісів у Великобританії та Дубаї. У 2015 році Gateley PLC стала першою комерційною юридичною фірмою у світі, акції якої почали торгуватися на біржі.



Серед партнерів Gateley Plc, які задіяні у проекті, слід відзначити провідну світову аудиторську компанію Grant Thornton UK LLP, юридичних радників на Кіпрі – George Z. Georgiou & Associates LLC, Британських Вірджинських островах – Ogier та у Франції - BONIFASSI Avocats, а також компанію зі США, яка займається фінансуванням судових процесів (фандера) - Bench Walk Advisors LLC.



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10 квітня 2020 року підписано договір з компанією DWF Law щодо закупівлі послуг з представництва інтересів Фонду та/або АТ «Дельта Банк».



Компанія DWF - юридична компанія, що має 33 офіси по всьому світу (присутня на 4 континентах), в яких працює понад 4 тис. працівників – юристів, аудиторів, спеціалістів forensic. У 2019 році DWF стала найбільшою юридичною фірмою, акції якої котуються на основному ринку Лондонської фондової біржі.



Головним партнером DWF Law у цьому проекті виступатиме всесвітньовідома детективна агенція Kroll Assocíates U.K. Limited, яка займалася розслідування та пошуком активів ПриватБанку, виведених до його націоналізації, а також підготовкою відповідних звітів та експертних висновків, які лягли в основу розпочатих ПриватБанком судових процесів проти колишніх власників банку у США, Великобританії, Ізраїлі та на Кіпрі.



Завданням цих двох компаній Grant Thornton UK LLP та Kroll Assocíates U.K.Limited і буде вжиття всіх необхідних заходів, спрямованих на розшук та ідентифікацію активів, виведених за кордон власниками цих двох неплатоспроможних банків, а також встановлення їхніх активів, на які можна буде звертати стягнення (попередньо накладати всесвітній арешт) під час судових процесів за кордоном.



У кожному з двох конкурсів взяло участь 11 юридичних компаній, більшість з яких – іноземні з головними офісами у Лондоні.



«Під час конкурсу мали місце випадки, коли окремі конкурсанти ігнорували наявність в них конфлікту інтересів, демонструючи тим самим відсутність доброчесності, низьку правову культуру та недотримання адвокатської етики. Усі конкурсанти, щодо яких були виявлені подібні ознаки, були відсіяні у процесі конкурсу. Переможцями стали компанії з потужною інфраструктурою та розвиненою судовою практикою, що мають багаторічний досвід успішного супроводження комплексних складних транскордонних спорів та розшуку активів», - зазначає ФГВФО.



При цьому на даному етапі українські компанії-посередники до участі у вказаних проектах не залучені, а організація спільної роботи та комунікація повністю забезпечується працівниками Фонду гарантування.



ФГВФО розраховує, що інтерес провідних юридичних компаній з бездоганною діловою репутацією та світовим ім’ям до нових конкурсів за напрямком пошуку активів та стягнення шкоди посилюватиметься, і в результаті – вкладники та кредитори неплатоспроможних банків отримають реальну можливість на компенсацію втрачених ними активів через дії пов’язаних осіб таких банків.