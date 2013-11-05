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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4841484248434844

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:19

  Тракторист написав:
  Donnald написав:Так что, кроме похода в одно из двух оставшихся отделений, нет других вариантов получить информацию об акцептировании кредиторских требований ?

можете ещё попробовать позвонить в контакт-центр, но результат не гарантирую... http://deltabank.com.ua/ru/contact_center/

для физических лиц
(044) 500-00-12
Понедельник–четверг 9:00–18:00, пятница 9:00-16:45 за исключением выходных и праздничных дней

В пунктах 6-7 Раздела V Положения, которое приведено ниже по ссылке, установлено такое: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1104-17

"6. Інформація про акцептування вимог кредиторів розміщується на сайті банку, що ліквідується, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці.

7. Така інформація розміщується в узагальненому вигляді. Кредитори банку мають право отримати зазначену інформацію щодо себе після усної ідентифікації у банку безкоштовно."

Таким образом, Положением не запрещено, позвонив со стационарного телефона Укртелекома, у которого есть запас бесплатных минут по межгороду, и, пройдя устную идентификацию, получить информацию.

Наконец, законом не запрещено, а поэтому можно подать в Фонд письменный запрос по почте о предоставлении информации, а именно попросить копию решения Фонда о распределении кредиторских требований по очередям и с указанием сумм по каждой очереди на дату начала ликвидации Дельты, а также информацию о погашении этих требований на данный момент, указав, что Вы являетесь кредитором 4-ой очереди, и попросив подтвердить этот факт.
К запросу нужно приложить копию страниц паспорта и идентификационного кода, чтобы можно было осуществить Вашу идентификацию.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 13:42

Сіють надію для 200+...можливо
https://blogs.pravda.com.ua/authors/liamets/5e58ff460f710/
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 14:04

  Квесторе_поверніться написав:Сіють надію для 200+...можливо
https://blogs.pravda.com.ua/authors/liamets/5e58ff460f710/

Не факт.
Банк скоро окончательно ликвидируют.
И даже если что-то потом отсудят - то это пойдёт в общую копилку фонда, а не на 200+
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 17:46

Вкладчик1234 особенно на фоне https://news.finance.ua/ru/news/-/466219/minfin-ne-hochet-spisyvat-mnogomilliardnye-dolgi-fondu-garantirovaniya
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omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:39

сегодня позвонил заряженный робот на мой мобильный и что то лапотал про переуступку долга Дельты какому то финансовому учреждения и оставил телефон для контактов
названия Хфирмы я не запомнил а телефон я записал 0442279260 с него же и звонили , мой телефон определил звонок как Спам , короче база вкладчиков гуляет по интернету и мошенники пытаются и на этой теме поживиться
Zel_ik
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:34

я так понял ....

Zel_ik


я так понял, что на время карантина "закапывание" Дельты отменяется и операция-ликвидация будет продлена?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:44

  Goodman написав:Zel_ik

я так понял, что на время карантина "закапывание" Дельты отменяется и операция-ликвидация будет продлена?

Нет, это не совсем так.

В Закон Украины "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" никаких изменений всвязи с карантином, в частности, что касается сроков ликвидации банков, не вносилось: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17

С 28 апреля 2020 года в этом Законе будут действовать лишь изменения, которые связаны с предотвращением легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20

А изменения, которые касаются сроков, вносились, например, в процессуальные кодексы о продлении на период карантина сроков исковой давности, апелляционного и кассационного обжалования и т.д.

Также вносились изменения в Закон Украины "Про житлово-комунальні послуги", согласно которых были продлены сроки для заключения новых договоров между исполнителями и потребителями услуг.

И еще были другие изменения по срокам на период карантина, но они не касаются сроков ликвидации банков.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:13

ВАЖНО!

ФГВФО буде судитись за кордоном в інтересах двох найбільших банків-банкрутів

Понеділок, 25 травня 2020 12:04
Автор Финансовый клуб

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписав перші угоди щодо представництва інтересів неплатоспроможних банків у судових процесах про відшкодування збитків у закордонних юрисдикціях.

«Фонд гарантування вкладів підписав перші договори щодо представництва інтересів Фонду та неплатоспроможних банків у судових процесах (кримінальних, цивільних, господарських) про відшкодування збитків, заподіяних таким банкам та їхнім кредиторам пов’язаними з банками особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першою статті 52 закону «Про банки і банківську діяльність») у закордонних юрисдикціях та за необхідності у юрисдикції України», - повідомляє ФГВФО.

Підписання договорів стало завершенням відкритих конкурсів, оголошених Фондом в середині листопада 2019 року щодо повернення активів ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», виведених за кордон.

Так 2 квітня 2020 року підписано договір з юридичною компанією Gateley Plc щодо закупівлі послуг з представництва інтересів ФГВФО та/або банку «Фінанси та Кредит».

Компанія Gateley Plc – переможець у номінації «юридична фірма року» за версією British Legal Awards (листопад 2019 р.), має у штаті понад 1 100 працівників, включаючи понад 500 професійних консультантів, 140 штатних партнерів в мережі офісів у Великобританії та Дубаї. У 2015 році Gateley PLC стала першою комерційною юридичною фірмою у світі, акції якої почали торгуватися на біржі.

Серед партнерів Gateley Plc, які задіяні у проекті, слід відзначити провідну світову аудиторську компанію Grant Thornton UK LLP, юридичних радників на Кіпрі – George Z. Georgiou & Associates LLC, Британських Вірджинських островах – Ogier та у Франції - BONIFASSI Avocats, а також компанію зі США, яка займається фінансуванням судових процесів (фандера) - Bench Walk Advisors LLC.

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10 квітня 2020 року підписано договір з компанією DWF Law щодо закупівлі послуг з представництва інтересів Фонду та/або АТ «Дельта Банк».

Компанія DWF - юридична компанія, що має 33 офіси по всьому світу (присутня на 4 континентах), в яких працює понад 4 тис. працівників – юристів, аудиторів, спеціалістів forensic. У 2019 році DWF стала найбільшою юридичною фірмою, акції якої котуються на основному ринку Лондонської фондової біржі.

Головним партнером DWF Law у цьому проекті виступатиме всесвітньовідома детективна агенція Kroll Assocíates U.K. Limited, яка займалася розслідування та пошуком активів ПриватБанку, виведених до його націоналізації, а також підготовкою відповідних звітів та експертних висновків, які лягли в основу розпочатих ПриватБанком судових процесів проти колишніх власників банку у США, Великобританії, Ізраїлі та на Кіпрі.

Завданням цих двох компаній Grant Thornton UK LLP та Kroll Assocíates U.K.Limited і буде вжиття всіх необхідних заходів, спрямованих на розшук та ідентифікацію активів, виведених за кордон власниками цих двох неплатоспроможних банків, а також встановлення їхніх активів, на які можна буде звертати стягнення (попередньо накладати всесвітній арешт) під час судових процесів за кордоном.

У кожному з двох конкурсів взяло участь 11 юридичних компаній, більшість з яких – іноземні з головними офісами у Лондоні.

«Під час конкурсу мали місце випадки, коли окремі конкурсанти ігнорували наявність в них конфлікту інтересів, демонструючи тим самим відсутність доброчесності, низьку правову культуру та недотримання адвокатської етики. Усі конкурсанти, щодо яких були виявлені подібні ознаки, були відсіяні у процесі конкурсу. Переможцями стали компанії з потужною інфраструктурою та розвиненою судовою практикою, що мають багаторічний досвід успішного супроводження комплексних складних транскордонних спорів та розшуку активів», - зазначає ФГВФО.

При цьому на даному етапі українські компанії-посередники до участі у вказаних проектах не залучені, а організація спільної роботи та комунікація повністю забезпечується працівниками Фонду гарантування.

ФГВФО розраховує, що інтерес провідних юридичних компаній з бездоганною діловою репутацією та світовим ім’ям до нових конкурсів за напрямком пошуку активів та стягнення шкоди посилюватиметься, і в результаті – вкладники та кредитори неплатоспроможних банків отримають реальну можливість на компенсацію втрачених ними активів через дії пов’язаних осіб таких банків.
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Охота на вора Лагуна начата!

https://politicus.com.ua/2020/05/18/oho ... sSpLevtFms
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