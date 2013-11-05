Дельта Банк - БАНКРОТ

Додано: Сер 17 чер, 2020 06:42

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт про віднесення вимог Національного банку за угодами рефінансування з неплатоспроможними банками до п’ятої черги кредиторів.



Проєкт закону №2459 про внесення змін до розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» у першому читанні підтримали 264 депутати.



Законопроєкт підтримали 195 депутатів «Слуги народу», 21 депутат від «Опозиційної платформи - За життя», 19 депутатів від «Батьківщини», 15 депутатів від групи партії «За майбутнє», 14 депутатів позафракційних.



Жодного голосу не дали фракції «Європейської солідарності» і «Голосу», а також депутатська група «Довіра».



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Документ передбачає віднесення вимог НБУ як забезпеченого кредитора за кредитними договорами рефінансування з неплатоспроможними банками до п’ятої черги кредиторів.



Зараз, якщо НБУ видав банку кредит рефінансування під заставу активів банку, то після початку банкрутства банку НБУ може позачергово стягнути цю заставу в рахунок сплати боргу за рефінансуванням. Депутати ж вирішили позбавити НБУ права забезпеченого кредитора і продавати заставні банківські активи в інтересах інших кредиторів, згідно черговості, передбаченою законом про систему гарантування вкладів фізосіб, де в третій черзі знаходится ФГВФО, в четвертій - фізособи з депозитами на суму понад 200 тис. грн.



Зазначений порядок буде застосовуватися до банків, які станом на 1 січня 2019 року вже віднесені до категорії неплатоспроможних, та процедуру ліквідації таких банків не завершено, тобто до банків, які збанкрутували з 2015 року, в тому числі Дельта Банку, банку "Надра", ВіЕйБі Банку.



Запропонована норма втратить дію, коли всі збанкрутілі банки будуть ліквідовані, або всі кредити рефінансування цих банків будуть повернуті.



Перед голосуванням автор законопроєкту депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський зазначив, що внаслідок масового віднесення банків до категорії неплатоспроможних велика кількість українців втратила значну частину своїх заощаджень.



«Окрім коштів також було втрачено довіру як до банківської системи, так і до Нацбанку, що небезпечним чином впливає на стабільність всієї банківської системи. При виконанні своїх обов’язків НБУ виявився в ситуації, коли присутній конфлікт інтересів», - заявив він.



Тому Дубінський звернувся до народних депутатів з проханням підтримати законопроект за основу та в цілому.



На його думку, позбавлення НБУ права забезпеченого кредитора сприятиме відновленню довіри до НБУ та банківської системи в цілому, а також виконанню неплатоспроможними банками своїх фінансових зобов’язань перед кредиторами.