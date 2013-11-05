RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4842484348444845

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 06:42

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт про віднесення вимог Національного банку за угодами рефінансування з неплатоспроможними банками до п’ятої черги кредиторів.

Проєкт закону №2459 про внесення змін до розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» у першому читанні підтримали 264 депутати.

Законопроєкт підтримали 195 депутатів «Слуги народу», 21 депутат від «Опозиційної платформи - За життя», 19 депутатів від «Батьківщини», 15 депутатів від групи партії «За майбутнє», 14 депутатів позафракційних.

Жодного голосу не дали фракції «Європейської солідарності» і «Голосу», а також депутатська група «Довіра».

200616 2459

Документ передбачає віднесення вимог НБУ як забезпеченого кредитора за кредитними договорами рефінансування з неплатоспроможними банками до п’ятої черги кредиторів.

Зараз, якщо НБУ видав банку кредит рефінансування під заставу активів банку, то після початку банкрутства банку НБУ може позачергово стягнути цю заставу в рахунок сплати боргу за рефінансуванням. Депутати ж вирішили позбавити НБУ права забезпеченого кредитора і продавати заставні банківські активи в інтересах інших кредиторів, згідно черговості, передбаченою законом про систему гарантування вкладів фізосіб, де в третій черзі знаходится ФГВФО, в четвертій - фізособи з депозитами на суму понад 200 тис. грн.

Зазначений порядок буде застосовуватися до банків, які станом на 1 січня 2019 року вже віднесені до категорії неплатоспроможних, та процедуру ліквідації таких банків не завершено, тобто до банків, які збанкрутували з 2015 року, в тому числі Дельта Банку, банку "Надра", ВіЕйБі Банку.

Запропонована норма втратить дію, коли всі збанкрутілі банки будуть ліквідовані, або всі кредити рефінансування цих банків будуть повернуті.

Перед голосуванням автор законопроєкту депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський зазначив, що внаслідок масового віднесення банків до категорії неплатоспроможних велика кількість українців втратила значну частину своїх заощаджень.

«Окрім коштів також було втрачено довіру як до банківської системи, так і до Нацбанку, що небезпечним чином впливає на стабільність всієї банківської системи. При виконанні своїх обов’язків НБУ виявився в ситуації, коли присутній конфлікт інтересів», - заявив він.

Тому Дубінський звернувся до народних депутатів з проханням підтримати законопроект за основу та в цілому.

На його думку, позбавлення НБУ права забезпеченого кредитора сприятиме відновленню довіри до НБУ та банківської системи в цілому, а також виконанню неплатоспроможними банками своїх фінансових зобов’язань перед кредиторами.
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1806
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:54

  diplomnet написав:Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт про віднесення вимог Національного банку за угодами рефінансування з неплатоспроможними банками до п’ятої черги кредиторів.

Проєкт закону №2459 про внесення змін до розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» у першому читанні підтримали 264 депутати.

Законопроєкт підтримали 195 депутатів «Слуги народу», 21 депутат від «Опозиційної платформи - За життя», 19 депутатів від «Батьківщини», 15 депутатів від групи партії «За майбутнє», 14 депутатів позафракційних.

Жодного голосу не дали фракції «Європейської солідарності» і «Голосу», а також депутатська група «Довіра».

200616 2459

Документ передбачає віднесення вимог НБУ як забезпеченого кредитора за кредитними договорами рефінансування з неплатоспроможними банками до п’ятої черги кредиторів.

Зараз, якщо НБУ видав банку кредит рефінансування під заставу активів банку, то після початку банкрутства банку НБУ може позачергово стягнути цю заставу в рахунок сплати боргу за рефінансуванням. Депутати ж вирішили позбавити НБУ права забезпеченого кредитора і продавати заставні банківські активи в інтересах інших кредиторів, згідно черговості, передбаченою законом про систему гарантування вкладів фізосіб, де в третій черзі знаходится ФГВФО, в четвертій - фізособи з депозитами на суму понад 200 тис. грн.

Зазначений порядок буде застосовуватися до банків, які станом на 1 січня 2019 року вже віднесені до категорії неплатоспроможних, та процедуру ліквідації таких банків не завершено, тобто до банків, які збанкрутували з 2015 року, в тому числі Дельта Банку, банку "Надра", ВіЕйБі Банку.

Запропонована норма втратить дію, коли всі збанкрутілі банки будуть ліквідовані, або всі кредити рефінансування цих банків будуть повернуті.

Перед голосуванням автор законопроєкту депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський зазначив, що внаслідок масового віднесення банків до категорії неплатоспроможних велика кількість українців втратила значну частину своїх заощаджень.

«Окрім коштів також було втрачено довіру як до банківської системи, так і до Нацбанку, що небезпечним чином впливає на стабільність всієї банківської системи. При виконанні своїх обов’язків НБУ виявився в ситуації, коли присутній конфлікт інтересів», - заявив він.

Тому Дубінський звернувся до народних депутатів з проханням підтримати законопроект за основу та в цілому.

На його думку, позбавлення НБУ права забезпеченого кредитора сприятиме відновленню довіри до НБУ та банківської системи в цілому, а також виконанню неплатоспроможними банками своїх фінансових зобов’язань перед кредиторами.

І шо це для Дельти? Там з Фондом в 3 черзі банка ніколи не розрахується.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33833
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1688 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4842484348444845
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк БАНКРУТ 1 ... 1743, 1744, 1745
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 19:07
17447 3210975
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 чер, 2020 23:01
Igneus
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 1 ... 5495, 5496, 5497
Модератор » Вів 05 лис, 2013 11:51
54964 7782347
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 10:25
Stringer
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 825, 826, 827
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 01:28
8260 1505765
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 13:56
tk86

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.