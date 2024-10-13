|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 23 лис, 2025 21:23
Bolt написав: Navegantes написав: Bolt написав:
В перших числах грудня будуть якись первинні розміщення ОВГЗ? Хочу попробувати за кредитні через Приват 24 трохи прикупити на пробу.
У Приват24 немає доступу до первинних розміщень
Вторинні не так вигідні бо вони купляються, дорожче ніж первинні.
Це зрозуміло. Первинні розміщення доступні преміальним клієнтам, сума від 1 млн грн. Але за свої, не кредитні
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 514
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 23 лис, 2025 22:52
Navegantes написав: Bolt написав: Navegantes написав:
У Приват24 немає доступу до первинних розміщень
Вторинні не так вигідні бо вони купляються, дорожче ніж первинні.
Це зрозуміло. Первинні розміщення доступні преміальним клієнтам, сума від 1 млн грн. Але за свої, не кредитні
Дивлюсь, є такі на 11 міс під 17% всього по 1002 грн(UA4000237416), можна спробувати.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3724
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 24 лис, 2025 08:22
Bolt написав:
Дивлюсь, є такі на 11 міс під 17% всього по 1002 грн(UA4000237416), можна спробувати.
Там навіть якщо купив і тримай то виходить 16%, а за КЛ то й ще менше вийде.
-
angra
-
-
- Повідомлень: 287
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 24 лис, 2025 08:55
angra написав: Bolt написав:
Дивлюсь, є такі на 11 міс під 17% всього по 1002 грн(UA4000237416), можна спробувати.
Там навіть якщо купив і тримай то виходить 16%, а за КЛ то й ще менше вийде.
Тож спробую.
Все одно з депо 11,5% всього чистими виходить.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3724
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 24 лис, 2025 17:16
VASH написав:
Вкажіть, будь ласка, остаточно час подання заявки та надходження коштів. Взагалі вважаю, що збір подібної статистики дострокових продаж у різних «операторів ринку ОВДП» цікавий багатьом.
Заявку на продаж подав сьогодні в Приват24 в 9:20.
В 15:45 гроші вже були на карточці.
-
angra
-
-
- Повідомлень: 287
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|8667
|
|
|0
|9198
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|13978
|
|