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Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 22 жов, 2020 13:12
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 22 жов, 2020 15:38
Вкладчик1234 написав:
Таке враження шо Фонд, Верхівка Дельти і Суд діють в одній звязці з ціллю неповернення нічого в казну Неньки України.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 20:17
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Это одно большое ОПГ
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Ratatui
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