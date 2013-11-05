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Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 22 жов, 2020 12:12
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 22 жов, 2020 14:38
Вкладчик1234 написав:
Таке враження шо Фонд, Верхівка Дельти і Суд діють в одній звязці з ціллю неповернення нічого в казну Неньки України.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 19:17
Квесторе_поверніться
Это одно большое ОПГ
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Ratatui
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Додано: Суб 03 кві, 2021 15:58
Один з найбагатших підприємців Львівщини, власник компанії TB Fruit Тарас Барщовський веде перемовини щодо мирової угоди з фінансовою компанією «Інвестохіллс Веста», яка володіє правами на 1,92 млрд грн його боргів. Про це повідомив 1 квітня Forbes Ukraine. «Швидше за все, підпишемо в найближчі 20 днів, деталей не розголошуємо», – заявив журналістам Тарас Барщовський. Цю інформацію підтвердила і «Інвестохіллс Веста». Як повідомили економічному виданню близькі до переговорів джерела, відповідно до умов майбутньої угоди бізнесменові доведеться повернути частину боргу грошима або активами. Тарасу Барщовському належать сім заводів з переробки фруктів і овочів в Україні, Молдові та Польщі, логістичний бізнес, також його компанія TB Fruit виробляє і продає соки під ТМ Galicia.
Львівський бізнесмен почав кредитуватися у «Дельта Банку» 2010 року. Проте 2014 року його компанії припинили виплати за кредитами, а на початку 2015 року провели взаємозалік з акціонером «Дельти» Cargill Finance. У банку незабаром відкликали ліцензію, його борги тривалий час намагався стягнути Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), оскільки операцію із Cargill не вважав законною. У 2018–2019 роках ФГВФО продав проблемні борги кількох ліквідованих банків, зокрема і борги Барщовського перед «Дельта Банком». Покупцем стала компанія «Інвестохіллс Веста», яка належить фінансисту Андрію Волкову. Права вимоги за кредитами компаній Барщовського – це спільний проект «Інвестохіллс» і компанії «Геліос». Міноритарним акціонером консорціуму був російсько-український бізнесмен Павло Фукс, але нині вийшов з нього.
Власники кредитного пулу спочатку подали на Барщовського до третейського суду при Союзі інвесторів України. Той зобов'язав Барщовського повернути борги, проте рішення не виконувалося. Львівський бізнесмен розпочав банкрутство своїх компаній, але кредитори оскаржили в судах. У лютому 2021 року Верховний суд став на їхній бік. Як зазначає Forbes Ukraine, найсвіжіше рішення у цій справі – наказ Південного апеляційного суду від 22 березня 2021 року про примусове стягнення з Барщовського 75,2 млн євро. У гривневому еквіваленті сума боргу розраховується за курсом на 6 грудня 2019 року – дати укладення договору «Інвестохіллс Веста» з «Дельта Банком» про викуп проблемних кредитів. Це становить 1,92 млрд грн або 84 млн доларів.
Раніше Forbes Ukraine оцінив статки Тараса Барщовського у 105 млн доларів. Журналісти зазначають, що у разі сплати повної суми боргу львівський бізнесмен може випасти зі списку 100 найбагатших українців. У березні 2020 року Тарас Барщовський заявляв, що до його компаній «немає жодних претензій від «Дельта банку» і Фонду гарантування вкладів». За його словами, тоді до Т.В. Fruit не було жодного офіційного звернення з боку покупців портфеля активів банку. Але у випадку, якщо такі звернення будуть і зацікавлять його – він готовий до дискусії.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 18:23
Крестьяне опять в пролёте.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 13:09
так когда выплаты 200+ уже и власть поменялась а денег все нет?
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diplomnet
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Додано: Вів 06 лип, 2021 23:04
diplomnet написав:
так когда выплаты 200+
особим расоряжением все заморожено, положили проблему в долгий ящик
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Додано: Сер 07 лип, 2021 16:16
diplomnet написав:
так когда выплаты 200+ уже и власть поменялась а денег все нет?
Ой,а кто это тут?? Не тот ли,кто через день постил "занёс ещё немного денег в дельту, пусть выздоравливает, верю в нее и вас призываю".
Да?))
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