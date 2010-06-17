Дельта Банк - БАНКРОТ

ВЕРХОВНИЙ СУД: ФГВФО ЗАТЯГНУВ З ПОДАЧЕЮ ПОЗОВУ ДО ЛАГУНА І ЕКС-ТОПІВ ДЕЛЬТА БАНКУ
23.07.2021 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційні скарги Фонду гарантування вкладів і ліквідатора Дельта Банку та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій у справі №826/17810/18, якими було задоволено позов вкладника збанкрутілого Дельта Банку, визнано протиправною бездіяльність ФГВФО і ліквідатора Дельта Банку та зобов`язано відповідачів подати позов до власників істотної участі й посадових осіб Дельта Банку.
У ході судового процесу ФГВФО зауважував, що законом «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» "передбачено право, а не обов`язок Фонду звернутися з відповідними позовами до пов`язаних із банком осіб" (цитата). При цьому Фонд запевняв, що впродовж тривалого часу він здійснював "юридично значимі й обов`язкові дії, які були об`єктивно необхідними" для реалізації вказаного права.
У свою чергу ліквідатор Дельта Банку висловлював думку, що подача таких позовів можлива після встановлення нестачі майна банку для погашення вимог кредиторів, причому лише після закінчення ліквідаційної процедури. Разом з тим, він констатував, що зрештою у 2019 році позов був поданий.
Натомість Верховний Суд звернув увагу, що ліквідація Дельта Банку тривала кілька років, а позов до власників істотної участі та посадових осіб Дельта Банку був поданий вже після того, як вкладник Дельта Банку звернувся до суду з позовом проти ФГВФО. З огляду на це, суд касаційної інстанції визнав бездіяльність ФГВФО протиправною.
Разом з тим, Верховний Суд повідомив, що "в матеріалах справи містяться докази звернення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Дельта Банку» до правоохоронних органів щодо можливих епізодів вчинення злочинів посадовими особами та власниками істотної участі у банку" (цитата).
Вкладчик1234 написав:ВЕРХОВНИЙ СУД: ФГВФО ЗАТЯГНУВ З ПОДАЧЕЮ ПОЗОВУ ДО ЛАГУНА І ЕКС-ТОПІВ ДЕЛЬТА БАНКУ
23.07.2021 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційні скарги Фонду гарантування вкладів і ліквідатора Дельта Банку та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій у справі №826/17810/18, якими було задоволено позов вкладника збанкрутілого Дельта Банку, визнано протиправною бездіяльність ФГВФО і ліквідатора Дельта Банку та зобов`язано відповідачів подати позов до власників істотної участі й посадових осіб Дельта Банку.
У ході судового процесу ФГВФО зауважував, що законом «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» "передбачено право, а не обов`язок Фонду звернутися з відповідними позовами до пов`язаних із банком осіб" (цитата). При цьому Фонд запевняв, що впродовж тривалого часу він здійснював "юридично значимі й обов`язкові дії, які були об`єктивно необхідними" для реалізації вказаного права.
У свою чергу ліквідатор Дельта Банку висловлював думку, що подача таких позовів можлива після встановлення нестачі майна банку для погашення вимог кредиторів, причому лише після закінчення ліквідаційної процедури. Разом з тим, він констатував, що зрештою у 2019 році позов був поданий.
Натомість Верховний Суд звернув увагу, що ліквідація Дельта Банку тривала кілька років, а позов до власників істотної участі та посадових осіб Дельта Банку був поданий вже після того, як вкладник Дельта Банку звернувся до суду з позовом проти ФГВФО. З огляду на це, суд касаційної інстанції визнав бездіяльність ФГВФО протиправною.
Разом з тим, Верховний Суд повідомив, що "в матеріалах справи містяться докази звернення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Дельта Банку» до правоохоронних органів щодо можливих епізодів вчинення злочинів посадовими особами та власниками істотної участі у банку" (цитата).
У меня появилась тоже проблема, возможно кто-то в курсе, что тут делать
Пятнадцать лет назал родственник взял ипотечный кредит на квартиру в Кредитпромбанке.
Потом этот банк выкупила Дельта.
Потом Дельта лопнула, стали распродавать имущество на торгах с дисконтом естес-но.
Т.к. родственник сам купить свой долг не мог, за него это сделал я, ставши победителем торгов.
Оформили на меня переход право обременения этой недвижимостью, Дельта отдала мне кучу бумаг, документов, техпаспорт на квартиру.
Потом появились деньги и было решено снять обременение.
Начался квест. Сначала тяжело было найти нотариуса, кто бы это делал. Говорили, что проблема в том, что они умеют снимать обременения недвижимости у юрлица, а у физиков не умеют, якобы другая схема, куда они не хотят вникать.
Нотариус по финалу был найден, стали проверять документы. Оказалось что в документах нет договора перехода прав от Кредитпромбанка к Дельте. Нотариус без этого документа сделку оформлять отказался.
Написал в Дельту: "дайте договор". Приходит ответ: "не дадим. это банковская тайна".
Позвонил нотариусу, который этот договор оформлял, попросил дать. Нотариус не даёт, ссылаясь на то, что я не сторона, которая его подписывала. Попросил её снять обременения, сказала с Дельтой работать не хочет.
Замкнутый круг. Не могу снять обременение, потому как нет договора, а мне его не предоставляют.
Варианта 3: 1. Искать архив, куда сдал свою копию договора Кредитпромбанк 2. Писать в НБУ с просьбой надавить на Дельту 3. Судиться
Вопросы: 1. Есть другие варианты как получить договор? 2. Обязан ли был Дельтабанк отдать мне договор между Дельтой и Кредитпромом о переходе права наследования при передаче документов после моей победы в электронных торгах? 3. Если судиться, какого рода иск составлять?
ukrmvs Ищите другого нотариуса, которого сможете уговорить сделать то что вам надо без недостающего договора. Это может быть быстрее и дешевле, чем тягаться с банком и НБУ или судиться по данному вопросу.