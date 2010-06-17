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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4845484648474848

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 21:08

  Hotab написав:Kripo , это приятно. Зло должно быть наказано. Но что это даст поорельцам кроме морального удовлетворения?


по словам Самковской вкладчики понимают, что полностью они уже не вернут свои вклады, тем не менее все еще рассчитывает вернуть хотя бы часть из них.

"Даже с учетом активов, которые есть в залоге у НБУ, средств не хватит, но хотя бы 40-50% процентов вкладчики могут получить. Позади 4 года, таких тяжелых, не хочется думать, что вся эта борьба прошла зря", – говорит Самковская.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:31

  Kripo написав:
  Hotab написав:Kripo , это приятно. Зло должно быть наказано. Но что это даст поорельцам кроме морального удовлетворения?


по словам Самковской вкладчики понимают, что полностью они уже не вернут свои вклады, тем не менее все еще рассчитывает вернуть хотя бы часть из них.

"Даже с учетом активов, которые есть в залоге у НБУ, средств не хватит, но хотя бы 40-50% процентов вкладчики могут получить. Позади 4 года, таких тяжелых, не хочется думать, что вся эта борьба прошла зря", – говорит Самковская.



Активов сейчас осталось на 3 млрд.грн.По 3-й очереди осталось выплатить -7 млрд. грн.
Какая можеть быть выплата по 4й очереди?????Какие 40-50 процентов,если на 3-ю очередь денег не хватает!!!
shef2
 
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