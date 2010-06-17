|
|
|
Дельта Банк - БАНКРОТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 14 жов, 2021 21:08
Hotab написав:Kripo
, это приятно. Зло должно быть наказано. Но что это даст поорельцам кроме морального удовлетворения?
по словам Самковской вкладчики понимают, что полностью они уже не вернут свои вклады, тем не менее все еще рассчитывает вернуть хотя бы часть из них.
"Даже с учетом активов, которые есть в залоге у НБУ, средств не хватит, но хотя бы 40-50% процентов вкладчики могут получить. Позади 4 года, таких тяжелых, не хочется думать, что вся эта борьба прошла зря", – говорит Самковская.
-
Kripo
-
-
- Повідомлень: 1205
- З нами з: 24.07.10
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 жов, 2021 11:31
Kripo написав: Hotab написав:Kripo
, это приятно. Зло должно быть наказано. Но что это даст поорельцам кроме морального удовлетворения?
по словам Самковской вкладчики понимают, что полностью они уже не вернут свои вклады, тем не менее все еще рассчитывает вернуть хотя бы часть из них.
"Даже с учетом активов, которые есть в залоге у НБУ, средств не хватит, но хотя бы 40-50% процентов вкладчики могут получить. Позади 4 года, таких тяжелых, не хочется думать, что вся эта борьба прошла зря", – говорит Самковская.
Активов сейчас осталось на 3 млрд.грн.По 3-й очереди осталось выплатить -7 млрд. грн.
Какая можеть быть выплата по 4й очереди?????Какие 40-50 процентов,если на 3-ю очередь денег не хватает!!!
-
shef2
-
-
- Повідомлень: 59
- З нами з: 24.05.11
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|818
|194942
|
|
|56053
|8094231
|
|
|1071
|209107
|
Вів 28 вер, 2021 12:49
Nona9
|