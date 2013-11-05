Дельта Банк - БАНКРОТ

Hotab написав:Kripo , это приятно. Зло должно быть наказано. Но что это даст поорельцам кроме морального удовлетворения?
по словам Самковской вкладчики понимают, что полностью они уже не вернут свои вклады, тем не менее все еще рассчитывает вернуть хотя бы часть из них.
"Даже с учетом активов, которые есть в залоге у НБУ, средств не хватит, но хотя бы 40-50% процентов вкладчики могут получить. Позади 4 года, таких тяжелых, не хочется думать, что вся эта борьба прошла зря", – говорит Самковская.
Hotab написав:Kripo , это приятно. Зло должно быть наказано. Но что это даст поорельцам кроме морального удовлетворения?
по словам Самковской вкладчики понимают, что полностью они уже не вернут свои вклады, тем не менее все еще рассчитывает вернуть хотя бы часть из них.
"Даже с учетом активов, которые есть в залоге у НБУ, средств не хватит, но хотя бы 40-50% процентов вкладчики могут получить. Позади 4 года, таких тяжелых, не хочется думать, что вся эта борьба прошла зря", – говорит Самковская.
Активов сейчас осталось на 3 млрд.грн.По 3-й очереди осталось выплатить -7 млрд. грн. Какая можеть быть выплата по 4й очереди?????Какие 40-50 процентов,если на 3-ю очередь денег не хватает!!!
Печерский райсуд Киева отменил временное ограничение банкстеру Николаю Лагуну в праве выезда за пределы Украины. Соответствующая санкция была наложена постановлением Киевского апелляционного суда на срок до погашения долга перед Ощадбанком на сумму в 948 млн грн, $111,8 млн и €12,45 млн.
Суд отметил, что должником систематически осуществляется добровольное частичное погашение задолженности, что подтверждается копиями квитанций, приобщенных к материалам дела, и принимаются другие меры исполнения судебного решения.
По материалам дела, 23 июля 2021 года Лагун с целью погашения долга обратился к своему работодателю с заявлением относительно осуществления ежемесячного отчисления от своей заработной платы в размере 50% в пользу Отдела принудительного исполнения решений Департамента ГИС МЮ Украины. 20 августа 2021 года он написал заявление относительно перечисления всей заработной платы на погашение долга.
Суд решил, что указанные действия опровергают утверждение о бездействии и уклонении от исполнения обязательств и подтверждают стремление должника предпринимать все возможные действия для выполнения решения суда, несмотря на «слишком большой долг».