Дельта Банк - БАНКРОТ

Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:22

Хозяйственный суд Киева рассмотрит дело против собственника Дельта Банка на 23 млрд грн.!!!Об этом сообщает Фонд гарантирования физических лиц.Ранее ФГВФЛ подал иск к бывшему владельцу Николаю Лагуну и экс-руководителям Дельта Банка на 23 млрд грн. Северный апелляционный хозсуд передал это дело на рассмотрение в Хозсуд г. Киева. Напомним, Хозяйственный суд Киева 21 июля прошлого года оставил иск без рассмотрения, ссылаясь на правила объединения требований.«Убытки банка были вызваны выводом из него активов, начиная с 2011 года, путем кредитования связанных компаний в Украине и перечисления ими полученных средств за границу по фиктивным контрактам», — отмечают в ФГВФЛ.Эти действия привели к неплатежеспособности банка в 2015 году и нехватке средств для расчета с его кредиторами при выводе учреждения с рынка.Фонд гарантирования отмечает, что эти факты легли в основу многочисленных уголовных производств. 11 октября 2021 года Нацполиция вместе с СБУ уведомила владельца, председателя Совета директоров банка и его заместителей о подозрении в совершении уголовных правонарушений.Северный апелляционный хозяйственный суд наложил арест на активы собственника АО «Дельта Банк» в размере 691 млн грн и запретил ему совершать какие-либо действия по отчуждению имущества в пределах суммы взыскания.Для поиска зарубежных активов владельца банка Фонд провел конкурс, в ходе которого установил доказанные факты связанности одного из претендентов с Лагуном (ООО «Юридическая фирма «Спенсерс»).Фонд не мог допустить привлечения этой компании в качестве юридического советника и не допустил к участию в третьем этапе конкурса. Победителем стала известная в мире компания DWF Law, с которой 10.04.2020 был заключен договор.Отстраненный участник обратился в суд с требованием признать договор по DWF Law недействительным. Суд вопреки интересам кредиторов банка стал на сторону связанной с Лагуном компании и фактически заблокировал поиск его активов в зарубежных юрисдикциях.«Фонд продолжает попытки обжаловать решение суда в кассационной инстанции и настроен и далее отстаивать интересы кредиторов АО „Дельта Банк“, в том числе осуществлять дальнейший розыск активов его владельца за рубежом», — подытожили в Фонде гарантирования.