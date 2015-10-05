Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 864865866867 Додано: П'ят 05 гру, 2025 21:34 Давайте попытаюсь объяснить все сначала. Может кто не читал или не вникал. Коротко.



1. Чату нужны развлечения. Контент которого нет больше нигде.



2. Подросткам нужен контент для поднятия своего статуса, кто то хочет стать знаменитым, другому нужно миллион подписчиков, третий хочет сделать карьеру в

медийке.



3. В этом их интересы (чата и подростков) сходятся. Никто никого не принуждает и не скамит.



4. Когда появляется интересная идея под нее ищут подростка и формируют финансовый фонд. Кто сколько донатит никому неизвестно. Есть и крупные донатеры по 100-500уе например.

Обычно 20-50 уе.



5. Правила устанавливает чат. Для выживания они стандартные. Искать деньги, жильё и питание любым законным способом. Либо если нарушать то по минимуму (на админку).



6. По сути это сделка. Чат покупает дане билет в дубай, даня дает контент как он выживает. Чат даней не управляет. Даня сам решает с кем знакомиться, где ночевать, просить донаты или работать.



7. Если стример не выполняет обязательства по выживанию, не выкладывает видео где и сколько он заработал потратил, считается что челендж провален. Здесь теряют обе стороны потому что не достигают своих целей.



8. В этом случае чат снимает с себя всякие обязательства.

(Впрочем он их снимает сразу после покупки авиабилетов)



9. донаты чата на выживание не предусмотрены. Деньги даня должен найти сам именно в дубае. Ни друзья, ни мама, родственники соседи, помогать ему не должны. Разве что дубайские друзья.



Напоминаю все это делается не для издевательств над "бедным подростком" а ради контента, который одинаково нужнен чату и стримеру.



То что вам кажется это опасным или авантюрным как раз и есть основная задумка. Контент "даня в дубае гуляет по отелю по турпутевке" никому не нужен и 1 доллар на такое никто бы не дал.



Соответственно если даня в одностороннем порядке передумал делать такой контент это считается скамом и неуважением к чату. Жестких правил нет, но многие думаю отпишутся от него. По крайней мере следующий картацион с этим чатом ему не грозит. Внешне все остается как и было, но донатов на новый билет больше не будет. Люди не лохи донатить, чтобы их скамили.



Курьера взяли на работу а он заболел, попал в дтп или умер. Какая ответственность работодателя? То же и здесь. Дане чат поручил работу - выживание. Какая на ком ответственность если с даней что то случится?



Вы это не воспринимаете как работу, потому что она слишком необычная, скорее видите как какое то издевательство.



Wirująświatła

Повідомлень: 31043 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3513 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 гру, 2025 22:32 Wirująświatła написав: Hotab написав: Брати відповідальність за свої дії Віталія не звик. Брати відповідальність за свої дії Віталія не звик.



Віталій мож ума в тебе і на 2х вистачить, но відповідальності як в Дані. Вибирай хоть подопитних кроликів з інтернатовських. Banderlog

Повідомлень: 4139 З нами з: 24.06.14 Подякував: 121 раз. Подякували: 110 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 гру, 2025 23:22 Banderlog написав: Wirująświatła написав: Hotab написав: Брати відповідальність за свої дії Віталія не звик. Брати відповідальність за свої дії Віталія не звик.



Чесно ... от того что вы тут несёте. У вас ума не больше чем у Дани. Чесно ... от того что вы тут несёте. У вас ума не больше чем у Дани. Віталій мож ума в тебе і на 2х вистачить, но відповідальності як в Дані. Вибирай хоть подопитних кроликів з інтернатовських. Віталій мож ума в тебе і на 2х вистачить, но відповідальності як в Дані. Вибирай хоть подопитних кроликів з інтернатовських.

Реально не розуміє різницю між дорослими і неповнолітніми .

Ну шош.. Hotab

Повідомлень: 17287 З нами з: 15.02.09 Подякував: 399 раз. Подякували: 2547 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 гру, 2025 23:25 Wirująświatła написав: Hotab написав: Якщо модер/адмін - дуже велика Якщо модер/адмін - дуже велика ну модер и шо. Я много у кого модер. ну модер и шо. Я много у кого модер.

Навіщо ти повідомляєш оце «много гдє»?? Важності хочеш в моїх очах? Мені пох.

Оте «много гдє» має значення лише там де небезпечні ігри з неповнолітніми, а коли модеруєш на кідстафі - не має.

Ну так ти серед організаторів , виходить

Навіщо ти повідомляєш оце «много гдє»?? Важності хочеш в моїх очах? Мені пох.

Оте «много гдє» має значення лише там де небезпечні ігри з неповнолітніми, а коли модеруєш на кідстафі - не має.

Ну так ти серед організаторів , виходить Hotab

Повідомлень: 17287 З нами з: 15.02.09 Подякував: 399 раз. Подякували: 2547 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 гру, 2025 01:48 Re: Психологія та саморозвиток Молодежь нормальная осталась или только психологозависимые зумеры?

в наше время ребята были психически\физически здоровы и ругалися матом

fox767676

в наше время ребята были психически\физически здоровы и ругалися матом





fox767676

Повідомлень: 4869 З нами з: 13.06.20 Подякував: 428 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 гру, 2025 07:28 Hotab написав: Реально не розуміє різницю між дорослими і неповнолітніми .

Ну шош.. Реально не розуміє різницю між дорослими і неповнолітніми .Ну шош.. у них есть родители за них беспокоиться. Я не мать Тереза.



Или тогда нужно несовершеннолетним запретить тик ток и Ютуб. Потому что они влияют на 100 порядков больше чем я. В чем мое влияние вы так и не ответили. Его невозможно вычислить - на кролика влияет весь чат. Если кто то обосрался на другом конце земли виноват кто? Виталя! Вам так удобнее обвинить лично меня. Потому что я пишу о вещах которые вы не понимаете.







Banderlog написав: Вибирай хоть подопитних кроликів з інтернатовських. Вибирай хоть подопитних кроликів з інтернатовських. минус вайб. Здесь нужны сверхспособности, подойти к любому человеку и сделать так чтобы тебе не отказали, то есть ментально на равных, без униженной позиции типа я нищеброд дайте мне 5 копеек на покушать. Даня подаёт это так что он блогер и вовлекает в свой блог, вызывает к себе интерес, симпатию. Потом конвертирует это в донат или что то ещё. Он может запросто подойти к тачке за 100+Куе и попросить водителя его покатать или подвезти домой. Или просто рассказать об авто.



В теории Я могу этому научить, но для этого нужно снести десяток ментальных барьеров в оценках людей и ситуаций. Ментальные барьеры интегрированы в личность, убрать их это как вырезать опухоль в мозге не задев живые ткани.











Миллионы подростков мечтают оказаться на месте Дани. Поехать в другую страну без родителей, найти там богатых людей, завести с ними дружбу, налутать 3куе лёгких денег. А потом потратить их на себя и на развлечения . Такой контент - мгновенная популярность (по крайней мере среди своего окружения). Тысячи подписчиков. За 3 дня получить то к чему идут годами. Ни один айфон или брендовый шмот и рядом не лежали по степени эмоционального влияния. Подростков понимать не сложно, для этого надо убрать свои клише и шаблоны в оценках что правильно, что неправильно.





Родители жёстко проигрывают конкуренцию со СМИ за влияние на своего ребёнка. В чате может быть не Виталик, а Сережа или Петро. Свято место пусто не бывает. За каждым сми стоят какие то люди, но виноваты не они, культ лёгких денег, айфонов, дорогих авто создают не Виталики. У меня нет ни того, ни другого ни третьего. И для меня это не ценности. Даня пока ещё не осознает, что главная ценность его доброта, открытость, активная жизненная позиция, может наивность в какой то мере. Он полностью преодолел социофобию и перед ним открыты пути, которые для многих безнадежно закрыты. Но конечно в голове у него лёгкие деньги и дорогие тачки. С этим на моменте сделать ничего нельзя.



Другой кролик 17.12 едет в СПб. Цель ночная прогулка по незнакомому городу, случайные знакомства, рестораны, женщины в дорогих тачках и тоже все без денег (кроме билетов) на сверхспособностях. Если интересно сделаю видео отчёты как все прошло и дам ссылки на ют. Wirująświatła

Повідомлень: 31043 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3513 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 гру, 2025 09:41 Wirująświatła



у них есть родители за них беспокоиться.





У них твоя відповідальність за безконтрольність , у тебе своя за втягування.

Наче ж дорослий, а простих речей не розумієш.





В чем мое влияние вы так и не ответили.





Повідомлень: 17287 З нами з: 15.02.09 Подякував: 399 раз. Подякували: 2547 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 гру, 2025 10:07 Книга Конкордии Антаровой **«Две жизни»** — это мистический роман, полный глубоких эмоциональных и духовных переживаний героев: моменты радости, скорби, любви, преодоления страхов и обретения внутренней силы. Вот некоторые из самых ярких и часто цитируемых фрагментов, передающих интенсивные переживания (эмоциональные озарения, кризисы и просветления):



1. **О принятии жизни с её радостями и горестями** (одна из центральных метафор книги):

«Вся жизнь — ряд черных и розовых жемчужин. И плох тот человек, который не умеет носить в спокойствии, мужестве и верности своего ожерелья жизни. Нет людей, чье ожерелье жизни, сотканное из вереницы серых простых дней, было бы соткано из одних только розовых жемчужин.»



2. **О радости даже в трагические моменты**:

«Ни в какие мрачные или трагические моменты жизни нельзя забывать самого главного: радости, что вы ещё живы, что можете кому-то помочь, через себя принеся человеку атмосферу мира и защиты.»



3. **О истинной любви и её силе**:

«Весь смысл любви — когда ничего не просишь, но все отдаешь. И все же не разоряешь душу, но крепнешь.»

И ещё: «Перед тобой лежат три дороги: мир, доброта, радость. Но все они соединяются в Любви. И тот, кто может идти путём любви, – тот всё великое горе земли на себе испытает.»



4. **О преодолении уныния и слёз**:

«Развязать верёвки слёз, которыми вы сами себя опутали, сжечь чехол уныния, в который вы себя засадили, можете только вы сами... Очи, что плачут, не могут видеть ясно.»



5. **О мужестве в моменты слабости**:

«Моменты, когда ослабевает дух, когда сердце не имеет сил мужества до конца, бывают у всех, кто приходит на землю выполнить свои задачи Вечного.»



6. **О героике в простом дне**:

«Напрасно ты ждала особых испытаний. Шли твои простые дни, а в них-то ты и не разглядела главных дел любви и самого первого её признака: жить легко свой текущий день.»



7. **О верности и помощи в несчастье**:

«Любящему, верному и преданному существу только счастье быть полезным своим близким в их несчастье и вынести на своих плечах их скорби. Плачут о себе. Любя близких, побеждают скорбь и радуются быть им полезными.»



Эти цитаты отражают ключевые эмоциональные кульминации: переход от отчаяния к радости, от эгоизма к бескорыстной любви, от страха к мужеству. Книга учит, что настоящие переживания — в повседневном труде сердца. Если хотите больше цитат из конкретной части или темы, уточните! Wirująświatła

Повідомлень: 31043 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3513 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 гру, 2025 10:13 Hotab написав: просто не хочеш це приймати. Ти організатор просто не хочеш це приймати. Ті організатор ахахаха мерси за комплиман, но нет. Дубай не моя идея. Хаслить деньги у богатых женщин - тоже придумал не я. Мой формат поменьше и поскромнее. Hotab написав: У них твоя відповідальність за безконтрольність У них твоя відповідальність за безконтрольність родители выпустив ребенка из дома уже приняли на себя все возможные риски, он может попасть под машину, его могут украсть киднеперы , он может стать жертвой маньяка или случайной уличной разборки.

Привязывать все риски ко мне - грубое искажение. Если и есть



Привязывать все риски ко мне - грубое искажение. Если и есть какие то риски связанные лично со мной, их доля микроскопическая. Наоборот я подсказываю наиболее безопасные пути.



Напоминаю ещё раз это медийка. Мальчик читающий книгу в медийке никому не интересен. Чтобы привлечь внимание аудитории нужно сделать что то необычное, то чего из сверстников делает мало кто. Смешное, шокирующее, опасное.



Любое развитие связано с рисками. Тебе ли как пилоту это не знать. Ладно бы ещё бабушкам рассказывал, у которых максимальный риск упасть ночью с дивана. Оградить ребенка от рисков означает лишить его развития. Получить на выходе социофобное конфликтное му-му не способное к построению отношений. ахахаха мерси за комплиман, но нет. Дубай не моя идея. Хаслить деньги у богатых женщин - тоже придумал не я. Мой формат поменьше и поскромнее.родители выпустив ребенка из дома уже приняли на себя все возможные риски, он может попасть под машину, его могут украсть киднеперы , он может стать жертвой маньяка или случайной уличной разборки.Привязывать все риски ко мне - грубое искажение. Если и есть какие то риски связанные лично со мной, их доля микроскопическая. Наоборот я подсказываю наиболее безопасные пути.Напоминаю ещё раз это медийка. Мальчик читающий книгу в медийке никому не интересен. Чтобы привлечь внимание аудитории нужно сделать что то необычное, то чего из сверстников делает мало кто. Смешное, шокирующее, опасное.Любое развитие связано с рисками. Тебе ли как пилоту это не знать. Ладно бы ещё бабушкам рассказывал, у которых максимальный риск упасть ночью с дивана. Оградить ребенка от рисков означает лишить его развития. Получить на выходе социофобное конфликтное му-му не способное к построению отношений. Wirująświatła

