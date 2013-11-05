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Дельта Банк - БАНКРОТ
Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.
Дельта Банк - БАНКРОТ
2.9
5
2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Додано: Вів 07 бер, 2023 12:00
Так лагуна выпустили за границу или нет?
newbie
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6775
З нами з:
22.06.15
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4846
4847
4848
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