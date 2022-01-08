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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4846484748484849

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Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 13:00

Так лагуна выпустили за границу или нет?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 00:30

  newbie написав:Так лагуна выпустили за границу или нет?

Нет он под следствием!!👍
diplomnet
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:49

А что случилось? :LOL:

  diplomnet написав:
  newbie написав:Так лагуна выпустили за границу или нет?

Нет он под следствием!!👍

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 01:00

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

Кто был в 3й или 4й очереди, выдали деньги?
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:25

Proofy Там остання новина, що "ліквідатор чаєс" матвієнко устал... (можливо мобілізували) і хфонд САМ БУДЕ займатися Дельтою.
https://www.fg.gov.ua/articles/54623-og ... -bank.html
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:43

  Proofy написав:Кто был в 3й или 4й очереди, выдали деньги?

4-я не получил пока ничего.
pfauter
 
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