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Покупка квартиры для сдачи в аренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 12 тра, 2017 16:16

Покупка квартиры для сдачи в аренду

Сколько комнатные квартиры пользуются бОльшим спросом на аренду?

От какой будет выше отдача по аренда / цена?

В каком районе лучше покупать?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 тра, 2017 11:44

  M-A-X написав:Сколько комнатные квартиры пользуются бОльшим спросом на аренду?

От какой будет выше отдача по аренда / цена?

В каком районе лучше покупать?


1. 1к и 2к. Есть разница в особенностях аренды.
2. 1к.
3. В Манхеттене, между 5-й и 7-й авеню.Шютка.
В Киеве - ни в каком. Народ шо дурной скупает квартиры на замену депозитам - конкуренция будет такая, что хз кто это все и по какой цене будет снимать. На фоне свала среднего класса, старения населения, бешенной застройки экономновостроями (читай под аренду 70%, а остальные 30% уйдут с рынка аренды и будут жить в своем).
Если все-равно будете покупать, то покупайте в центре - амортизация будет такая-же как на затрещине, но ввиду центральной локации доходность будет выше. Или покупайте убитый хрущ и не вкладывая в начинку денег здавайте по минимальной цене - ввиду нулевой амортизации доходность будет выше, чем у новостроев с ценником 10+кгрн. Но хрущи в скором времени могут быть вытеснены с рынка экономновостроями, да и коммуналка в них будет отпугивать арендаторов.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 тра, 2017 11:58

  rjkz написав:да и коммуналка в них будет отпугивать арендаторов

А какая коммуналка (отопление) в новострое 50-60м 2К?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 тра, 2017 12:46

  rjkz написав:
  M-A-X написав:Сколько комнатные квартиры пользуются бОльшим спросом на аренду?

От какой будет выше отдача по аренда / цена?

В каком районе лучше покупать?


1. 1к и 2к. Есть разница в особенностях аренды.
2. 1к.
3. В Манхеттене, между 5-й и 7-й авеню.Шютка.
В Киеве - ни в каком. Народ шо дурной скупает квартиры на замену депозитам - конкуренция будет такая, что хз кто это все и по какой цене будет снимать.

Ответственно заявляю что информация с учётки rjkz - о "Народ шо дурной скупает квартиры на замену депозитам" - ВРАНЬЁ.
1500-1700 инвестиционных сделок на первичке КРЖН в 2016 это не тот объём о котором можно говорить что "народ шо дурной скупает квартиры"
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 19 тра, 2017 17:46

  zahar_ написав:Ответственно заявляю что информация с учётки rjkz - о "Народ шо дурной скупает квартиры на замену депозитам" - ВРАНЬЁ.
1500-1700 инвестиционных сделок на первичке КРЖН в 2016 это не тот объём о котором можно говорить что "народ шо дурной скупает квартиры"

Здесь все форумчане могут видеть махинацию учетки ОП zahar_ .
По делу http://domik.ua/novosti/skolko-vsego-kvartir-bylo-prodano-v-kieve-v-pervom-polugodii-2016-goda-n248489.html
е с начала 2016 года по состоянию на 1 июля 2016 года частными нотариусами было освидетельствовано 18016 договоров отчуждения недвижимого имущества. За данный период зарегистрировали 12568 договоров купли-продажи, из которых 9189 — квартир и жилых домов. Также было зарегистрировано 664 договора мены, из них 642 — квартир и жилых домов.
Частные нотариусы за I полугодие 2016 года зарегистрировали 3375 договоров дарения, 136 договоров пожизненного содержания, 2 договора пожертвования.
Источник: domik.ua
------------------------------------
только договоров дарения в 2 раза больше за 1й квартал 2016, чем по утверждению известного "свистуна", продаж за весь год. :mrgreen:
-------------------------------------
Сколько можно терпеть данную проплаченную учетку? Кода ее уже забанят? :evil:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 20 тра, 2017 00:33

  M-A-X написав:
  rjkz написав:да и коммуналка в них будет отпугивать арендаторов

А какая коммуналка (отопление) в новострое 50-60м 2К?


Я имел ввиду коммуналку в хрущах.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 23:03

  rjkz написав:
  M-A-X написав:
  rjkz написав:да и коммуналка в них будет отпугивать арендаторов

А какая коммуналка (отопление) в новострое 50-60м 2К?


Я имел ввиду коммуналку в хрущах.

Ну и во сколько раз она выше, чем новострой?
M-A-X
 
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